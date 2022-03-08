Путін може атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні, - Домбровскіс
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Президент Росії Володимир Путін може кинути виклик НАТО і атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні. Тому Євросоюз зобов'язаний підтримувати Київ.
Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Якщо ми не підтримаємо Україну, це (російська агресія. - Ред.) не зупиниться в Україні. Очевидно, що Путін зараз перебуває в якомусь агресивному військовому настрої, і, на жаль, цілком ймовірно, що ця агресія продовжиться і в інших країнах", - зазначив він.
На його думку, під удар можуть потрапити країни Балтії.
"Досить подивитися на посилення агресивної риторики Росії і заяви про те, що Росія підтримує інтереси Білорусі в доступі до Балтійського моря, а також посилення антибалтійської риторики - у всякому разі, в Україні це також почалося з посилення антиукраїнської риторики", - додав Домбровскіс.
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Так що, можливо, вам теж дадуть зброю і по плескають по плечу.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов «территорией, над которой Япония имеет суверенитет».
Об этом Кисида заявил во время выступления в Сейме в понедельник, 7 марта, передают японские издания JIJI и Yomiuri.
«Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет», - заявил премьер-министр Японии.
Отметим, в последние годы, говоря о Курилах, власти Японии воздерживались от формулировки «исконные территории». На 12-й день войны РФ с Украиной Токио решил публично вернуться к этому вопросу.
Щось там у тебе накладка.
Я знаю про північні, які СРСР мав через 50 років повернути.
Ніколи детально не вникав. Дякую.
Закрыто?
.......Вильнюс и иже, подумайте и не теряйте времени.....