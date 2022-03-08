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Путін може атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні, - Домбровскіс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Путін може атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні, - Домбровскіс

Президент Росії Володимир Путін може кинути виклик НАТО і атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні. Тому Євросоюз зобов'язаний підтримувати Київ.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо ми не підтримаємо Україну, це (російська агресія. - Ред.) не зупиниться в Україні. Очевидно, що Путін зараз перебуває в якомусь агресивному військовому настрої, і, на жаль, цілком ймовірно, що ця агресія продовжиться і в інших країнах", - зазначив він.

На його думку, під удар можуть потрапити країни Балтії.

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"Досить подивитися на посилення агресивної риторики Росії і заяви про те, що Росія підтримує інтереси Білорусі в доступі до Балтійського моря, а також посилення антибалтійської риторики - у всякому разі, в Україні це також почалося з посилення антиукраїнської риторики", - додав Домбровскіс.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Не може, а так точно й буде.
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08.03.2022 10:53
+13
А НАТО знову буде висловлювати занепокоєння. Може, навіть глибоке.
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08.03.2022 10:59
+10
Острова были незаконно оккупированы Россией в 1945-м.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов «территорией, над которой Япония имеет суверенитет».
Об этом Кисида заявил во время выступления в Сейме в понедельник, 7 марта, передают японские издания JIJI и Yomiuri.
«Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет», - заявил премьер-министр Японии.
Отметим, в последние годы, говоря о Курилах, власти Японии воздерживались от формулировки «исконные территории». На 12-й день войны РФ с Украиной Токио решил публично вернуться к этому вопросу.
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08.03.2022 11:01
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Не може, а так точно й буде.
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08.03.2022 10:53 Відповісти
А НАТО знову буде висловлювати занепокоєння. Може, навіть глибоке.
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08.03.2022 10:59 Відповісти
Mozet i tak,no realno NATO vojska uze tut.V tom cysle samolioti F-35,abramsi,leopardi i drugoje.Nedumaju sto ruskije napadut na amerikansev
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08.03.2022 11:03 Відповісти
на такой небольшой территории от границ рф и до берегов балтийского моря НАТО не сможет использовать свою авиацию если она не собирается атаковать военньіе аєродромьі рф в случає агресси против стран балтии.
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08.03.2022 11:08 Відповісти
v sluchee napadeniya na stranu NATO, budut rabotat' po vseij teritorii RF.
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08.03.2022 11:15 Відповісти
и получат в ответку ракетами с СБЧ по территории стран нато,а их то уже хрен перехватишь,это будут не калибры-так что не питайте иллюзий-прибалтика-это расходный материал и им пожертвуют в любом случае жирные бюргеры
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08.03.2022 17:02 Відповісти
Pocemu nemozit,smozet,tem boleje ruskoje PVO nefiksirujet F-35.Oni jest i Litve i Estoniji.Oni vet i teper perenimajet ruskije samolioti jesli te letiat riadom s granicoj,tocnej jest tut F-15 i F-16 samolioti takze dlia etogo.
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08.03.2022 11:17 Відповісти
iš Bubių ant maksvos
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08.03.2022 12:11 Відповісти
ne napadut - vse napadalky polomalys
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08.03.2022 11:09 Відповісти
Не факт, що НАТО наважиться стріляти в країнах Балтії,бо це означатиме, що війна прийде в кожну країну альянсу.
Так що, можливо, вам теж дадуть зброю і по плескають по плечу.
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08.03.2022 11:15 Відповісти
Tak ja govoriu sto u nas NATO jest Litve ix 3 bazi,tut neskolko tysiac ix texniki zaveziono i soldat.Sto ruskije budet streliat po aerodromu gde jest amerikanskije samolioti,ili po ixnim tankam,ja etomu neveriu.Vet udarit im obratno
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08.03.2022 11:23 Відповісти
Мы тоже не верили, но ***** нас убедил. Думаешь, на вас остановится?
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08.03.2022 11:26 Відповісти
Дело не в том где войска НАТО.русские любят воевать с мирными.они навалятся количеством,а территории Балтийских стран небольшие.займут города и среди мирных жителей начнут отстреливаться от НАТО.плюс своих они тоже не жалеют вот и выходит ,что не давая Украине возможность закрыть свое небо вы боитесь ,а Путин желая отомстить может напасть как на Молдову,где армии считай нет,или на Балтику, просто ,чтобы доказать всем что НАТО воевать разучилось.жертв у вас будет столько ,что будете сожалеть ,что не помогли Украине закрыть ее небо от рашки полностью.
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08.03.2022 11:47 Відповісти
Tak jest ecio nasi soldati u nix uroven nexuze amaerikanskix i voruzenyje takogo urovnia.ILi vi ix necytajete 15000 soldat?U nas jest tereoborona takze xoroso voruzeni,daze nekotorix jest puski,necytaju tam javelin i drugoje,vsio imejet kak i soldati dopustim nemcev.Tak oni nezajdut im nikto nedast
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08.03.2022 12:18 Відповісти
Вы все же наивны.когда реактивная артиллерия ударит по вашим городам у вас нет возможности перехватить ее снаряды.начнуться разрушения мирных городов.ваша тероборона великолепна оснащена в отличие от нашей, Зеленский,а до него Порошенко активно сопротивлялись реальному участию граждан Украины в государственном управлении,но поймите Путин в первую очередь бьёт не по солдатам ,а по мирным жителям,используя для этого ,что есть под рукой.вы будете оборонять города ,а путинцы будут их разрушать издали.у вас много высокоточного вооружения,но оно дорогое и предназначенно в первую очередь для использования в локальном конфликте.в реальной войне вам придется перейти на более классическое вооружение,а вот много ли его у вас,умеют ли ваши солдаты пояснить груде железа если там нет мозгов ,куда надо попасть.посмотрите к примеру что такое Точка-У и ее применение.это устаревшая техника и ее можно перехватить,но если не сможете,то ...... можно спорить с вами но смысл,всегда лучше остановить войну там где она уже началась ,а не надеятся ,что уж у вас все отлично.смертей от этого меньше не станет.
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08.03.2022 14:18 Відповісти
Reaktivnaja artilerija u nas amerikansev MRLS a eto dalnost 300 kilometrov s tocnostiu na 10 metrov,vot kak dumajete sto mozet slucitsia v liubom meste Kalingrade iz vojenix castej pri 70 raket odnovremeno.Prikrojet liubuju cel PVO<aerodromi,iskanderi,bojenyje casti.Ot nix netu toze spasenyja eto ne smerc i ne grad a kuda serjioznej.Ukraina jesli takoje imelo ruskije stojali 300 kilometrov na rastojanije.Vot poprosyte xotiabi eto u statov,koloni bi nestojali
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08.03.2022 14:52 Відповісти
Ja tak za stob zakryli nebo,no eto resajet amerikansi.Jesli zakryt nebo nado budet atokovat objekti rosije i belorus vi eto takze ponimajete
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08.03.2022 12:49 Відповісти
Закрыть небо Украины-закрыть по просьбе суверенного государства Украина,ее воздушное пространство от террористических актов самолётов другого государства.войну ведь россия Украине не объявляла.вы не можете ударить по РФ и РБ-это верно, но закрыть небо Украины по нашей просьбе это не политика.рф сама нам войну не объявила.сбивать крылатые ракеты и атаковать военные самолёты атакующие мирные города ,то есть совершающие террористические акты.да сами боитесь,поделитесь теми самолётами ,которые знают наши солдаты,на вас Путин пока не нападёт а предыдущие его залеты в ваше небо показали ему ,что вы очень гуманны по отношению к вторжению РФ в ваше небо.
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08.03.2022 14:06 Відповісти
Zakryt nebo eto znacyt vesti NATO vojska v Ukrainu takze ,eto suxoputnyje takze poskolku nuzno vesti PVO,PRO stob sbyvat raketi i samolioti,tut ne tolko samolioti nuzni.Dopustim odnu Patriot obsluzyvajet primerno 30 soldat,u nejio radius ot krylatix raket primerno 50 kilometrov prikryvajet.Tut nuzno na mnogo ix bolse.Vsio zavysyt ot amerikancev sto oni resat
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08.03.2022 14:15 Відповісти
Вы говорите верно.это комплексная задача и решается в комплексе.но и вы поймите, остановить рф на территории стран НАТО будет намного сложнее и затратнее,а запуск ядерного удара это обычные понты психопата путина.пока этого опасаются он об этом рассказывает,а когда он даже попытается это начать -жить хотят все ,даже путинские придурки.при всей военной мощи СССР,ядерное оружие даже там было последним шансом, причем не победить,а отомстить за такой же удар.кремль для отпугивания вас от вооруженной помощи Украины может говорит много чего,но напасть он на вас открыто не рисунки, только устраивая террористические акты.но он это будет делать в любом случае добиваясь своих целей.пока существует РФ в этом виде покоя не будет никому.
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08.03.2022 14:39 Відповісти
Ja na amerikansev pryslal nevydimok Raptors stob te sbyvali raski samolioti.Ix nepodbios,a vot oni eto mozet zdelat
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08.03.2022 15:01 Відповісти
https://patrioty.org.ua/society/skladeno-zhartivlyvyi-reitynh-armii-svitu--do-top-10-uviishly-tsyhany-z-traktorom-413277.html
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08.03.2022 16:55 Відповісти
вчера в Балтийское море вошел Дональд Кус со своим братом в Балтийское море
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08.03.2022 11:28 Відповісти
https://t.me/ButusovPlus/184
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08.03.2022 11:00 Відповісти
Острова были незаконно оккупированы Россией в 1945-м.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов «территорией, над которой Япония имеет суверенитет».
Об этом Кисида заявил во время выступления в Сейме в понедельник, 7 марта, передают японские издания JIJI и Yomiuri.
«Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет», - заявил премьер-министр Японии.
Отметим, в последние годы, говоря о Курилах, власти Японии воздерживались от формулировки «исконные территории». На 12-й день войны РФ с Украиной Токио решил публично вернуться к этому вопросу.
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08.03.2022 11:01 Відповісти
Та північні чи південні?
Щось там у тебе накладка.
Я знаю про північні, які СРСР мав через 50 років повернути.
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08.03.2022 11:05 Відповісти
Эти острова являются южной частью Курильской гряды, но расположены к северу от Японии. Поэтому японцы их называют "северными территориями".
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08.03.2022 11:30 Відповісти
Подивився на мапі - точно, ти правий. Я памятаю назви ще з часів СРСР: Канашир і Ітуруп
Ніколи детально не вникав. Дякую.
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08.03.2022 12:17 Відповісти
Ссорі - Кунашир - опечатався
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08.03.2022 12:18 Відповісти
А как у вас там с небом?
Закрыто?
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08.03.2022 11:10 Відповісти
Молдавії.
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08.03.2022 11:21 Відповісти
.......ну да, не пробили коридор в Одессу для переправки калийки лукашистов(одна из причин втягивания Беларуси в войну), могут попробовать вернуть транзит через Литву......
.......Вильнюс и иже, подумайте и не теряйте времени.....
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08.03.2022 11:28 Відповісти
Чем?
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08.03.2022 11:28 Відповісти
А у китайцев давно СИБИРЬНАШ !
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08.03.2022 11:29 Відповісти
Тоді німці і їм 5000 касок дадуть.
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08.03.2022 11:40 Відповісти
а НАТО для чого... чи кацапи їх ні в х... не ставлять ... ???
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23.08.2022 16:37 Відповісти
 
 