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Припинено пошук людей під завалами аеропорту Вінниці. Дістали тіло останнього загиблого

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Припинено пошук людей під завалами аеропорту Вінниці. Дістали тіло останнього загиблого

У Вінниці 8 березня припинили пошук людей під завалами вінницького аеропорту – дістали тіло останнього загиблого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомило ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

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"8 березня завершено роботи щодо пошуку людей під завалами адмінспоруди на території аеропорту "Вінниця". Рятувальники деблокували 16 чоловік, з них 10 загиблих (6 цивільних, 4 військових)", - йдеться у повідомленні.

Станом на вечір 7 березня рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів розтрощеного російськими ракетами аеропорту 15 людей, з них 9 – загиблих. З повідомлення випливає, що знайдено іще одного загиблого.

Сьогодні у Вінниці ховатимуть загиблих унаслідок обстрілу аеропорту.

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Нагадаємо, 6 березня російські війська обстріляли вінницький аеропорт, знищивши адміністративні споруди.
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08.03.2022 11:17 Відповісти
 
 