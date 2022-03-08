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РФ дедалі глибше поринає в океан глобальної ізоляції, - оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10:00 8 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ дедалі глибше поринає в океан глобальної ізоляції, - оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10:00 8 березня

13-й день тотального спротиву українського народу проти збройної агресії РФ. Боротьба триває, у тому числі на дипломатичному фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначається,  МЗС працює над ухваленням цього тижня нових болючих санкцій Європейського Союзу проти Росії

РФ дедалі глибше поринає в океан глобальної ізоляції, - оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10:00 8 березня 02 Санкції

-  Японія запровадила персональні санкції проти ще 20 росіян, причетних до організації військового вторгнення Росії в Україну. До списку увійшли прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков і заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак

- Австралія посилює санкції проти Росії та її громадян. Санкційні заходи вдарять, зокрема, по російських пропагандистах

РФ дедалі глибше поринає в океан глобальної ізоляції, - оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10:00 8 березня 02 Фінансова допомога

- Світовий банк схвалив 723 мільйони доларів у вигляді позик і грантів для України

- Польський банк BGK виділив 30 мільйонів польських злотих (близько 6,7 мільйонів доларів) на допомогу Україні

РФ дедалі глибше поринає в океан глобальної ізоляції, - оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10:00 8 березня 02 Ізоляція РФ

Росія дедалі глибше поринає в океан глобальної ізоляції.

- За даними Castellum.ai, глобальної бази даних для відстеження санкцій, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу в світі через її збройне вторгнення до України

- Міжнародна корпорація Procter & Gamble заявила, що зупинить усі нові капіталовкладення в Росії

- Австралійська нафтопереробна компанія Viva Energy відмовилася від закупівель сирої нафти у російських компаній

- Американська компанія-виробник косметики Estee Lauder тимчасово зупиняє комерційну діяльність у Росії

- Найбільша американська криптобіржа Coinbase заблокувала понад 25 тисяч гаманців, пов'язаних із росіянами

- Японський автовиробник Nissan планує зупинити виробництво на своєму заводі в Росії

- Національний медійний регулятор у Латвії заборонив ретрансляцію 18 російських телеканалів, пов'язаних із Gazprom Media

- Гонконгська ф'ючерсна біржа припиняє торгівлю ф'ючерсами на Московській валютній біржі.

Читайте також: Оперативна обстановка від МЗС України на дипломатичному фронті станом на 10:00 6 березня

РФ дедалі глибше поринає в океан глобальної ізоляції, - оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10:00 8 березня 02 Депутінізація світу

- Адміністрація відеохостингу YouTube видалила канали російського пропагандиста Володимира Соловйова

- За прогнозами американського банківського холдингу Morgan Stanley & Co, уже у квітні Росія може оголосити дефолт, не маючи можливості здійснити виплати за зовнішнім боргом

РФ дедалі глибше поринає в океан глобальної ізоляції, - оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10:00 8 березня 02 Гуманітарна допомога

- Актор Леонардо ді Капріо пожертвував на потреби Збройних сил України 10 мільйонів доларів

- Міжнародна авіаційна група Avia Solutions Group надала додаткові 400 тисяч євро на підтримку організацій в Україні

- Литовська конфедерація промисловців оголосила про збір допомоги для України

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Рашка має бути знищена як держава!
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08.03.2022 11:01
+7
Коротко..
..
Мордор та ***** повинен бути знищений

..
Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 11:06
+6
Аерофлот русні відкрив нові рейси з шереметьнво, домодедово, з посадкою в биково
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08.03.2022 11:04
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Рашка має бути знищена як держава!
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08.03.2022 11:01 Відповісти
Та відгорожена дебелим парканом від усієї Європи.
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08.03.2022 11:37 Відповісти
І забетонована для надійності.
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08.03.2022 11:41 Відповісти
Метрів 20 висотою з турелями ППО на кожні 1-2 км, радарними станціями та іншими корисними смаколиками.
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08.03.2022 11:46 Відповісти
Аерофлот русні відкрив нові рейси з шереметьнво, домодедово, з посадкою в биково
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08.03.2022 11:04 Відповісти
Ві ще забли про онуково
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08.03.2022 11:09 Відповісти
Коротко..
..
Мордор та ***** повинен бути знищений

..
Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 11:06 Відповісти
Это все хорошо, но это неравноценный ответ. Самое страшное каждый день думать это последний день в жизни или нет, и не про себя даже, а про свою семью. А отсутствие айфонов и деликатесов это не то что нужно, они должны боятся смерти своих близких, особенно военные находящиеся тут.
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08.03.2022 11:07 Відповісти
Як ви пропонуєте примусити боятися більше 100 млн людей з промитими пропагандою мізками?
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08.03.2022 11:10 Відповісти
Я не знаю, мир делает недостаточно в данной ситуации, ведь идет даже не война, а бесчеловечный геноцид. Против куда более гуманных фанатиков "Бен Ладен", они боролись более агрессивно.
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08.03.2022 11:16 Відповісти
А вони сцять ЯО. Всьому проблема.
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08.03.2022 11:18 Відповісти
Узко мыслишь. Дело не только в айфонах и деликатесах , косметике и тд. Это сотни тысяч рабочих мест , миллионы кацапов теряют работу .россия-страна-голодранец будет . Я уже очкую , что репарации не с кого будет снимать . Вангую , через месяц будет жесть
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08.03.2022 11:29 Відповісти
Репарации можно будет драть газом, нефтью, титаном и т.д. К тому же резервные парашкинские 667 лярдов долларов заморожены и после войны скорей всего будут перечислены Украине.
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08.03.2022 11:42 Відповісти
де вимоги України до гарантів безпеки згідно Будапештського меморандума?
засали Штати
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08.03.2022 11:11 Відповісти
Кожного дня по два рази на день Зеленський вимагає закрити нам небо- не чули?
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08.03.2022 11:15 Відповісти
Это все прекрасно, но не пора ли разобраться не только с российским олигархами, но и нашими. Активы клюевых, портновых, януковичей, азаровых и т.д. в Европе, их счета, замки, яхты уже без разбору арестовывать а деньги передавать в бюджет Украины. А там миллиарды. А нашим прокурорам, судьям в их трехэтажные домишки предложить подселять беженцев. Приехать на бтр в замок судьи и попросить приютить деток. И чтобы в еде не отказали, причем такой, что сами едят. Не поймет, приехать на парадном танке для ясности. Это и на будущее уроком будет для тех, кто использует должности не по назначению.
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08.03.2022 11:11 Відповісти
Тобто діяти за старим рашистським прислів'я "Бєй своїх, чтобы чужиє бАялісь"?
Так ви провокатор, пан ПРОЛЄТАРЬЯТ, в спам.
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08.03.2022 11:17 Відповісти
Вы из суддейских или прокурорских будете? Своих бить не надо, поскольку вряд ли судья Вовк - свой. Так же как и некий Андрей Портнов. Они ведь никуда не делись и работают тут. По-моему самое время заняться этими типами и иже с ними.
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08.03.2022 11:37 Відповісти
Я із інженерів- будівельників буду. А займатися зведенням рахунків та внутрішнім розбратом під час війни може пропонувати або безголовий люмпен, або ворожий провокатор.
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08.03.2022 11:41 Відповісти
Розбрат? Внутрішній розбрат з вовком, клюєвим або портновим? Вы серьезно? Все как раз наоборот. Оставить таких как вовк на своих должностях и при деньгах, особенно теперь, это и есть преступление. Вся эта коррумпированная система, работающая на *****, должна исчезнуть вместе с орками на фронте. Все, давайте на этом остановимся. Ругаться сейчас не стоит. Удачи.
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08.03.2022 11:50 Відповісти
Ви можете пересмикувати в діалозі з безмізкими, але не зі мною. Ви почали з "олігархів". Та що слідкуйте за власним "базаром".
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08.03.2022 11:57 Відповісти
Ді Капріо кращий актор і файна людина, не байдужий до усього паскудства що коїться у світі, хоча він заробив собі більше як на просто комфортне життя і здавалося б на)( йому це все треба...
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08.03.2022 11:25 Відповісти
Та Ді Капріо взагалі має репутацію дуже доброї та ввічливої людини в Голлівуді.))
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08.03.2022 11:43 Відповісти
 
 