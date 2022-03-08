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Енергетики роблять дива, щоб українці залишалися зі світлом, теплом і газом, - Шмигаль

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Енергетики роблять дива, щоб українці залишалися зі світлом, теплом і газом, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував енергетикам за забезпечення стабільного постачання українцям тепла, газу та електроенергії в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Кабінету Міністрів України, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати українським енергетикам, які зараз тримають надважливий для всієї країни енергетичний фронт. Ви робите дива щодня, щоби там, де це можливо, українці залишались зі світлом, теплом та газом. Вам вдячна кожна родина", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що в умовах війни важливою частиною роботи Уряду та місцевої влади є забезпечення нормальної роботи об’єктів критичної інфраструктури, зокрема, тих, які постачають людям електроенергію, тепло та воду.

Також читайте: Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, – гендиректор ДТЕК

Нагадаємо, раніше компанія ДТЕК повідомила, що мобілізувала всі доступні ремонтні бригади для якнайшвидшого відновлення електропостачання в домівки українців, в умовах безперервних обстрілів інфраструктури російськими окупантами.

Автор: Наталя Джума
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дякуємо їм за це
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08.03.2022 11:10 Відповісти
Дяка та шана.
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08.03.2022 11:11 Відповісти
Слава енергетикам та іншим комунальним працівникам України!
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08.03.2022 11:16 Відповісти
Велика дяка! Дай Бог здоров"я!
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08.03.2022 11:19 Відповісти
 
 