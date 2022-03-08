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Зеленський про можливість компромісу з РФ: Щодо НАТО я охолов. Готовий до діалогу, але не до капітуляції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський про можливість компромісу з РФ: Щодо НАТО я охолов. Готовий до діалогу, але не до капітуляції

Президент України Володимир Зеленський вчергове закликав президента РФ Володимира Путіна до діалогу, наголосивши, що Україна готова говорити та шукати компроміси, але не готова капітулювати.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання, чи готова Україна піти на вимоги РФ для припинення вогню: змінити Конституцію і відмовитися від вступу до НАТО; визнати Крим російським; визнати незалежність "Л/ДНР", Зеленський сказав: "Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції".

"Бо це не про мене, це про людей, які обрали мене. Щодо НАТО, я охолов до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ", - додав президент.

Він також зазначив, що Україна не хоче бути країною, яка "просить щось навколішки, і ми не збираємося бути такою країною, я не хочу бути таким президентом".

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"Я говорю про гарантії безпеки. Я гадаю, що пункти про тимчасово окуповані території і невизнані республіки, які не визнані ніким, крім РФ, ми можемо обговорити і знайти компроміс", - сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що ключове питання - те, як люди на цих територіях житимуть, хто хоче бути частиною України.

"Що має бути зроблено - Путін має почати говорити, розпочати діалог, замість того, щоб жити в інформаційній кулі без кисню. Я гадаю, це те, де він перебуває", - заявив він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+122
сопля зеленая шо ты несеш?!
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08.03.2022 11:16
+86
Що це було?
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08.03.2022 11:16
+80
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08.03.2022 11:16
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1943. General Paulus. ja, ja feldnarshal....
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08.03.2022 15:39 Відповісти
https://abcnews.go.com/WNT/video/volodymyr-zelenskyy-speaks-exclusively-abc-news-83306962

11 хв. інтерв"ю - прослухайте, не перемотуючи (бо тоді затинається), вказаних в описі фрагментів (нижче) - немає

"Відповідаючи на запитання, чи готова Україна піти на вимоги РФ для припинення вогню: змінити Конституцію і відмовитися від вступу до НАТО; визнати Крим російським; визнати незалежність "Л/ДНР", Зеленський сказав: "Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції"."

Або Інтерфакс має повнішу версію, або Інтерфакс перекрутив, а цензор підхопив.
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08.03.2022 15:39 Відповісти
На українській правді є посилання на набагато довше інтерв'ю на каналі youtube цієї агенції ніж інтерв'ю на цьому сайті, очевидно воно дещо іншого змісту
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08.03.2022 16:54 Відповісти
Є також і повна версія інтерв'ю на цьому сайті
https://abcnews.go.com/US/video/zelenskyy-interview-david-muir-reporting-abc-news-exclusive-83309456
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08.03.2022 17:20 Відповісти
То на якій хвилині можна почути цю фразу?
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08.03.2022 18:36 Відповісти
Знайшов 4:00-5:00 - про компроміс щодо окупованих територій, і трохи далі
https://abcnews.go.com/US/video/zelenskyy-interview-david-muir-reporting-abc-news-exclusive-83309456

ЗЕ справді намолов хрєн знає що після зустрічі з Беннетом!
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08.03.2022 18:42 Відповісти
тут еще вопрос, как перевели. Он даже на укр. говорит так, что иногда я не понимаю, что он хотел сказать. Это мог быть конец фразы к началу предыдущей. Каша в голове и путанные выражения. Переводчикам с ним всегда сложно.
Хотелось бы услышать оригин. версию.
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09.03.2022 00:19 Відповісти
Сперва ЗЕ два с половиной года разворовывал страну на "Велике будівництво", пересрался со всеми союзниками, развалил антипутинскую коалицию, гнобил армию, защитников Украины и боевых генералов, преследовал оппозицию, сдавал россиянцам разработки украинских спецслужб, занимался террорезированием ГУР МОУ, пересрался с будущим президентом США Байденом (до выборов Байдена), искал мира в глазах Х#йла, ... и теперь оно верещит помогите.
Плесень офигено "подготовила" страну к войне с мордором.
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08.03.2022 15:44 Відповісти
Все в точку. Импичмент сыклу
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08.03.2022 16:08 Відповісти
не на часі! серйозно! хай там сидить в теплі і під охороною і меле свої дурниці. лиш би не дуже заважав дорослим дядям робити свою справу! критикувати - треба, але ця вся метушня реально не на часі! плюс, вся сцикливо-бабська аудиторія в захваті від такого "мужчіни нєбрітого"! не треба їм давати привід для потрясіння повітря!
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08.03.2022 17:33 Відповісти
Як сказав один чоловік, Україна переможе в ту мить коли Українці почнуть політичний срач знову. МИ ПЕРЕМОГЛИ!!
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09.03.2022 16:36 Відповісти
Самое страшное в жизни предать себя... Вы же пишете по русски чудовища. De wasza mowa *******) Zelenski forever.
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08.03.2022 15:47 Відповісти
зараз треба добивати кацапську армію в україні, а не капіталяції підписувати.
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08.03.2022 15:49 Відповісти
Дрыснули в разные стороны,а теперь учат куда и кому.
Нам дали пока что вооружение для уличных боёв,шапками их что-ли закидывать?
Пусть дадут противокарабельные комплексы,пусть дадут серьёзное про,пусть дадут авиацию.
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08.03.2022 16:00 Відповісти
ну оно с этой программой сразу шло. Вот так почувствовал себя героем и лови импичмент
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08.03.2022 16:06 Відповісти
Надо было ответить, что мы рассматриваем вариант вступления НАТО в ВСУ.
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08.03.2022 16:19 Відповісти
Земфіра охладєла? Значить, пора міняти на щось тепліше.
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08.03.2022 16:20 Відповісти
Такое было 100 лет назад. Пока не стреляют читаю про польского советскую войну Пилсудского, Тухачевского, Римский мирный договор
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08.03.2022 16:35 Відповісти
ризький, (рига)!
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08.03.2022 17:34 Відповісти
Рижский
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08.03.2022 16:35 Відповісти
*****,жодних сепаратних перемовин:тільки під патронатом США!Невже наші воїни знову дозволять поміняти одну кремлівську мафію на іншу кремлівську мафію????Так вже було-зараз ми це отримуємо!Поки гинуть наші воїни,наші громадяни ігорь марков готується бути хазяїном Одеси,чечня Києвом і т.д...що це????
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08.03.2022 16:40 Відповісти
Вила в сраку ****** і зразу підігріється....якісь сепаратні перемовини з Ізраїлем....ти що...знову розумний,поки наші воїни вмирають?????
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08.03.2022 16:47 Відповісти
Це що зрада. За що вмирають люди, щоб все віддав.
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08.03.2022 16:48 Відповісти
А хто власне питає цього чмошника охолов він чи ні?...
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08.03.2022 16:59 Відповісти
Три дня, как пенсионер прошлялся по Риму. Несколько раз встретил Ваших волонтеров которые собирали помощь Украине. Жители Рыма активно давали помощь, тем более девченки, которые пели Ваши песни, даже у меня выбили слезу. Простые итальянцы Вас поддерживают. Политики? Не все, часть из них подкормлена кацапами. Но судя по ток шоу, в целом Италия на 80% поддерживает Украину!
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08.03.2022 17:01 Відповісти
Вова, не время киснуть. Победа уже близко
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08.03.2022 17:03 Відповісти
Пам'ятаєте - свого часу наш "верховний" казав: "кожен із вас- Президент!" Так от я до чого: якщо ми усі президенти - то це НАМ вирішувати, куди кому йти і шо робити. Так от мій "президентський" посил : "рюзьгєкарабль,увесь рюзьгємір із їбанутим ****** і його "хатєлками", та всі хто чекає(та не дожде)на орківських"асвабадітєлєв" - ІДУТЬ НААА-АХУЙ!!!🖕" А також в тому ж напрямку ідуть усі капітулянти-обісранці та засцянці! А якщо не схочуть самі піти - думаю ми УСІ разом їм допоможемо, і вибір у них не дуже великий: *********, сидіти, висіти і лежати... Тож нехай кожен зробить свій вибір🤔
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08.03.2022 17:04 Відповісти
зеленая тварь хочет под шумок слмить Украину главной свино-собаке москалей... уже и НАТО его разочаровало и по ЛуганДоеу оно видете ли с москалями уже готово найти компромисс... Ты, мерзота, убивал 3 года нашу оборонку, превратил в говно нашу внешнюю политику, обнулил все, что было достигнуто "папередниками", а теперь себя наполеоном возомнил, гниденыш... То, что Украина успешно сражается с москальской ордой не твоя заслуга, Вован, ты просто при процессе оказался, а воюет сейчас Армия, воссозданная ДО тебя,при поддержке гражданского общества, частью которого ты никогда не был ... Не тебе решать быть Украине в НАТО или нет, не тебе варнякать про "компромиссы" с ******... Это будет решать Народ Украины и наша Армия... А ты просто не мешай, снимай дальше видосики ...
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08.03.2022 17:14 Відповісти
ИДИОТ!!! Самое время требовать от раши возврата наших исторических земель, а не сдавать свое!
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08.03.2022 17:17 Відповісти
У меня такое чуство, что, когда Вы победите, в чем я не сомневаюсь, у Вас уже не важно будет кто из Вас Украинец или Русский, ибо это будет победа Украинцев над монголоидной руснёй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С помощю всего, разумного мира Вы поднимете свою Страну выше мухосранска в десятки раз!
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08.03.2022 17:19 Відповісти
Зважаючи на вашу відповідь - ви не зрозуміли мій основний месседж: ЗАРАЗ НЕ НА ЧАСІ НАМ МІЖ СОБОЮ РОЗГАНЯТИ ЗРАДУ! А "нагорі" прекрасно розуміють - знайдеться і кому,і коли і як💀! Якщо ми не готові ЗДАТИ свою країну - НІХТО "НАГОРІ" НЕ ЗВАЖИТЬСЯ ЇЇ ЗДАТИ!!!
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08.03.2022 18:11 Відповісти
Ще й як зважаться.
Одразу і не повірив, що ЗЕ таке ляпнув про "компроміс щодо окупованих територій"... але все ж!
Потім офіційна заява від партії "Слуги урода" про бажання отримати "гарантії від Росії"!

Неукраїнська і промосковська влада змогла грати роль більш-менш стерпної - всього лиш 10 днів.
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08.03.2022 19:06 Відповісти
Як "зважаться" - ЇМ *****!!! Я якось знайду спосіб дістатись до Києва - шоб було "кому, і де, і як", а потім продовжу ******* кацападлів до останнього виродка на нашій землі! ЯК МИ НЕ ЗДАМО УКРАЇНУ - ЇЇ НІХТО НЕ ЗМОЖЕ ЗДАТИ!!!
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08.03.2022 19:13 Відповісти
И дело вовсе не в НАТО А В ТОМ ЧТО уКРАИНУ ОН ХОЧЕТ УНИЧТОЖИТЬ КАК СТРАНУ КАК ГОСУДАРСТВО вот это и является целью путина.
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08.03.2022 17:33 Відповісти
Як казав Юрій Швець - а теперь следите за их руками. На Цензорі таки слідкують. Єрмак і Арахамія таки не пройдуть із своїми дешевими балаганними фокусами.
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08.03.2022 17:37 Відповісти
та і чого ви кіпішуєте! воно 5.00 24.02.2022 дзвонило пуйлу, а пуйло трубку не взяло. того ж дня белькотіло, що готово на компроміси , а потім зробили з цього недоноска героя! а тепер, чого дивуєтеся? пам"ять коротка? Г+Г вже вибори проводить з 26.02.2022, ********* (мосійчук) при ділі! бєня, напевно 100млрд. рахує! а ви, вмирайте ! йому на вас накласти! у нього - захист, тепло і затишок! жінка з дітьми в порядку! гроші в офшорах як лежали так і лежать! єрмак за гуманітарку відповідальний! і це все на крові і стражданнях українців! кацапи його точно не вбють, навіть , якщо захоплять! ще й нобель на горизонті замаячив! чому ви дивуєтесь???

от , тєрєхову , кличку, жителям Півдня, Маріуполя, Охтирки і т.д. я особисто не тільки дивуюся, а і захоплююся! і ще НАШОЮ армією!

Слава ЗСУ! Слава Героям Херсона, Харкова, Києва, Охтирки, Бучі і т.д.

кінчайте срачі! хай меле, що хоче!
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08.03.2022 17:46 Відповісти
НЕЛЬЗЯ❗❗❗ НАТО - это ЩИТ, гарантия от потенциальных агрессивных поползновений со стороны рашки! А они еще будут, можете не сомневаться❗ Появится очередной "собиратель русских земель" путен-2, и... начинай сначала?!
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08.03.2022 17:48 Відповісти
начинается самое интересное..!!!вот такая замануха,вариант Б от Зе и его команды..!Путлеру нужен Зе и насчёт приказов об его устранении ,фейк от ФСБ.Порушит расия Украину,Зе наб рал очки в свою пользу,Герой всего мира и орденоносец…Его правление и приход к власти проходило под девизом «Мы устали от войны»,»Пора заканчивать войну»,вот теперь он её и закончит ,наконец то ппоговорив с Гитлером с глазу на глаз и подпишет всё что ему предложат.Нет конечно ,это не будет капитуляция Украины,но и не будет капитуляцией Расии !Весь мир вздохнёт с облегчением,Зе объявят победителем ,а послп войны кто его будет трогать и привлекать по старым косякам..!Война всё спишет,да и победителей не судят!!!
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08.03.2022 17:55 Відповісти
Після того як фурерок дав наказ розгромити 9 департамент 5 служби за очковтирательство, Гниди зашевелись. Єрмак з Арахамією почали мелькати - це повідомлення фурерку. Ми стараємось, ще не все втрачено, ми не вони, ми все зробимо.
На переговори під час війни іде тільки сторона яка програє.
В історії рузге був трагічний момент, вільний город Новгород не став плазувати перед ордою. Рузге його обложило, але не змогли перескочити через мури. Запропонували переговори, верхівка погодилась, провели переговори і відкрили ворота. Вирізали всіх, і тих хто пропонував, хто вів і всіх осіб чоловічої статі. С тих пір і став Великий Новгород захолустьєм.
Як встановили експерти на ЦН, все йде запрограмовано. Два дні в НАТО, два дні безполітна зона, два дні гум конвої. На єдиному телеефірі програмно це розпочинає Скабійчучка. А дальше пул Єрмака,Подоляка довершує. Видно, фурерок має залізобетонний компромат.
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08.03.2022 17:56 Відповісти
а мені перстав подобатись зеленський, якийсь дебіл
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08.03.2022 17:59 Відповісти
Перефразую Немцова: "Вони там всі **бнуті."
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08.03.2022 18:24 Відповісти
Гарантії безпеки Україні від Росії ?!?!?!

Було б добре, якби "Слуги" були ідіотами... але ж вони справді настроєні зробити всі жертви з українського боку марними.

В Україні неукраїнська влада.
І котра перестала вдавати з себе українську.
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08.03.2022 19:02 Відповісти
ЗЕчмо, а не пошёл бы ты следом за русским военным кораблём? Воно охладело к НАТО, посмотрите-ка на него. Вообразило себя великим императором, решающим судьбу народа. Ты у нас спросил, чего хочем мы? "Украина нэ готова капитулювати"? ЗЕчмо, Украина не будет капитулировать ни в каких обстоятельствах!! Вступление в НАТО - лучший гарант от агрессии рашки! Гарантии от террориста-рашки не стоят бумаги на которой они подписаны! Если мы не задавим рашку сейчас, в дальнейшем нас ждёт гражданская война или бульбостан 2.0 с вводом "миротворческих сил" рашки. Никаких переговоров со страной-террористом!!
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08.03.2022 21:08 Відповісти
Зе остыл. Царёк, мля.

Зеленский КОРАБЛЬ...
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08.03.2022 22:25 Відповісти
Конституція є? Іди виконуй! Охолоти можна до Лєнки, а тут чиновник на зарплаті має виконувати закони України
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09.03.2022 02:19 Відповісти
Ігор Карасьов

13 год ·

Я одного не розумію. Ну, гаразд. Заради рейтингів "крадівництва" і "відосиків" у 2019 році було зупинено проект ОТРК "Гром-2", який був крутіший за путінські "іскандери".
Но скажіть, чому його досі не відновлено, хоча його "заморозили" на стадії фактично прийняття на озброєння?

Мене закликають не "розколювати". Но чому виходить, що раніше ми віддали ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники і протягом десятків років гальмували розробку ракетних програм. Потім (вибачте, але так і є) за Порошенка їх упровадили, а потім після нього терміново згорнули. "Грім-2", "Вільха", "Нептун", "Сапсан"... За нього були, після - фігвам.

І мені пропонують "не розколювати"?
Перепрошую. Якби вони не працювали на знищення воєнного потенціалу країни і не закатували у асфальт "Великого крадівництва", я б словом не обмовився. Но вони зараз себе героями виставляють. Вони , цукко, перемагають. Не тисячі українців які життя кладуть, а - вони. Котрі ще за 24 години до вторгнення запевняли усіх, що його не буде, а американці "нагнітають."

Якщо хто не знав: більшість ударів рашистів 24 лютого прийшлося у макети і порожні місці, бо авіацію було заздалегідь піднято у повітря. Поки Верховний головнокомандувач солодко спав. Бо не вірив у напад.

І якщо ви зараз сидите у підвалі (реальне моє співчуття, це страшно), то мусите знати, що у 2019 році почалася розробка керованого мобільного ЗРК з дальністю виявлення цілей 100 км; кількістю одночасно супроводжувальних цілей 50 штук, а РЛС захоплювало цілі на відстані 480 км. Розгортання комплексу - 15 хвилин. Його розробку теж зупинили. Здогадайтеся ким. Асфальт важливіший.

Коли ви бачите "найвеличнішого" у футболочці і з легкою неголеністю (ну, немає в нього 3 хвилини і гарячої води , як і у хлопців на передовій щоб поголитися), це ніх... не робота іміджмейкерів, йому правда тіпа ніколи - за державу думає.

Згадайте, що наші хлопці вимушені стріляти по кораблях рашистів з "смерчів" і "градів", точність яких, мов бик посцяв. Пригадуєте здивований вигук: "Ми шо, влучили"? І згадайте, що крилаті ракети "Нептун" було прийнято на озброєння 23 серпня 2020 року. Напередодні у відповідності до "совкової традиції. Знаєте, скільки їх зроблено відтоді? Правильно, один великий жирний...

Я би це не писав, якби сьогодні не побачив, що "Найвеличнішому" вже почали статуї клепати у вигляді давньогрецького героя. Якщо не помиляюся - Персея.Як свого часу генпрокурору часів Януковича Пшонці вже не пригадаю у вигляді кого, але теж у тозі.

Можете мене записувати у "розкольники". Прошу в такому випадку видалитися. Для мене зраз герої України: Залужний, Шаптала, Муженко, Собко, Мікац, Колотов, Ковальчук, Марченко.

Но нікак не "герой", який читає з папірця, а коли перемоги ЗСУ, НГУ та ДПС надихають - кидається на НАТО, мов шалений кролик.

Но ОТРК "Грім-2 і асфальтові дороги.
Павло Бондаренко.
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14.03.2022 20:26 Відповісти
ОХОЛОВ - ТАК ПРАЦЮВАТИ ТРЕБА, БО ВІДМОРОЗИШСЯ
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28.03.2022 17:56 Відповісти
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