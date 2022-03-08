Зеленський про можливість компромісу з РФ: Щодо НАТО я охолов. Готовий до діалогу, але не до капітуляції
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Президент України Володимир Зеленський вчергове закликав президента РФ Володимира Путіна до діалогу, наголосивши, що Україна готова говорити та шукати компроміси, але не готова капітулювати.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідаючи на запитання, чи готова Україна піти на вимоги РФ для припинення вогню: змінити Конституцію і відмовитися від вступу до НАТО; визнати Крим російським; визнати незалежність "Л/ДНР", Зеленський сказав: "Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції".
"Бо це не про мене, це про людей, які обрали мене. Щодо НАТО, я охолов до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ", - додав президент.
Він також зазначив, що Україна не хоче бути країною, яка "просить щось навколішки, і ми не збираємося бути такою країною, я не хочу бути таким президентом".
"Я говорю про гарантії безпеки. Я гадаю, що пункти про тимчасово окуповані території і невизнані республіки, які не визнані ніким, крім РФ, ми можемо обговорити і знайти компроміс", - сказав Зеленський.
Водночас він наголосив, що ключове питання - те, як люди на цих територіях житимуть, хто хоче бути частиною України.
"Що має бути зроблено - Путін має почати говорити, розпочати діалог, замість того, щоб жити в інформаційній кулі без кисню. Я гадаю, це те, де він перебуває", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
11 хв. інтерв"ю - прослухайте, не перемотуючи (бо тоді затинається), вказаних в описі фрагментів (нижче) - немає
"Відповідаючи на запитання, чи готова Україна піти на вимоги РФ для припинення вогню: змінити Конституцію і відмовитися від вступу до НАТО; визнати Крим російським; визнати незалежність "Л/ДНР", Зеленський сказав: "Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції"."
Або Інтерфакс має повнішу версію, або Інтерфакс перекрутив, а цензор підхопив.
https://abcnews.go.com/US/video/zelenskyy-interview-david-muir-reporting-abc-news-exclusive-83309456
https://abcnews.go.com/US/video/zelenskyy-interview-david-muir-reporting-abc-news-exclusive-83309456
ЗЕ справді намолов хрєн знає що після зустрічі з Беннетом!
Хотелось бы услышать оригин. версию.
Плесень офигено "подготовила" страну к войне с мордором.
Нам дали пока что вооружение для уличных боёв,шапками их что-ли закидывать?
Пусть дадут противокарабельные комплексы,пусть дадут серьёзное про,пусть дадут авиацию.
Одразу і не повірив, що ЗЕ таке ляпнув про "компроміс щодо окупованих територій"... але все ж!
Потім офіційна заява від партії "Слуги урода" про бажання отримати "гарантії від Росії"!
Неукраїнська і промосковська влада змогла грати роль більш-менш стерпної - всього лиш 10 днів.
от , тєрєхову , кличку, жителям Півдня, Маріуполя, Охтирки і т.д. я особисто не тільки дивуюся, а і захоплююся! і ще НАШОЮ армією!
Слава ЗСУ! Слава Героям Херсона, Харкова, Києва, Охтирки, Бучі і т.д.
кінчайте срачі! хай меле, що хоче!
На переговори під час війни іде тільки сторона яка програє.
В історії рузге був трагічний момент, вільний город Новгород не став плазувати перед ордою. Рузге його обложило, але не змогли перескочити через мури. Запропонували переговори, верхівка погодилась, провели переговори і відкрили ворота. Вирізали всіх, і тих хто пропонував, хто вів і всіх осіб чоловічої статі. С тих пір і став Великий Новгород захолустьєм.
Як встановили експерти на ЦН, все йде запрограмовано. Два дні в НАТО, два дні безполітна зона, два дні гум конвої. На єдиному телеефірі програмно це розпочинає Скабійчучка. А дальше пул Єрмака,Подоляка довершує. Видно, фурерок має залізобетонний компромат.
Було б добре, якби "Слуги" були ідіотами... але ж вони справді настроєні зробити всі жертви з українського боку марними.
В Україні неукраїнська влада.
І котра перестала вдавати з себе українську.
Зеленский КОРАБЛЬ...
13 год ·
Я одного не розумію. Ну, гаразд. Заради рейтингів "крадівництва" і "відосиків" у 2019 році було зупинено проект ОТРК "Гром-2", який був крутіший за путінські "іскандери".
Но скажіть, чому його досі не відновлено, хоча його "заморозили" на стадії фактично прийняття на озброєння?
Мене закликають не "розколювати". Но чому виходить, що раніше ми віддали ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники і протягом десятків років гальмували розробку ракетних програм. Потім (вибачте, але так і є) за Порошенка їх упровадили, а потім після нього терміново згорнули. "Грім-2", "Вільха", "Нептун", "Сапсан"... За нього були, після - фігвам.
І мені пропонують "не розколювати"?
Перепрошую. Якби вони не працювали на знищення воєнного потенціалу країни і не закатували у асфальт "Великого крадівництва", я б словом не обмовився. Но вони зараз себе героями виставляють. Вони , цукко, перемагають. Не тисячі українців які життя кладуть, а - вони. Котрі ще за 24 години до вторгнення запевняли усіх, що його не буде, а американці "нагнітають."
Якщо хто не знав: більшість ударів рашистів 24 лютого прийшлося у макети і порожні місці, бо авіацію було заздалегідь піднято у повітря. Поки Верховний головнокомандувач солодко спав. Бо не вірив у напад.
І якщо ви зараз сидите у підвалі (реальне моє співчуття, це страшно), то мусите знати, що у 2019 році почалася розробка керованого мобільного ЗРК з дальністю виявлення цілей 100 км; кількістю одночасно супроводжувальних цілей 50 штук, а РЛС захоплювало цілі на відстані 480 км. Розгортання комплексу - 15 хвилин. Його розробку теж зупинили. Здогадайтеся ким. Асфальт важливіший.
Коли ви бачите "найвеличнішого" у футболочці і з легкою неголеністю (ну, немає в нього 3 хвилини і гарячої води , як і у хлопців на передовій щоб поголитися), це ніх... не робота іміджмейкерів, йому правда тіпа ніколи - за державу думає.
Згадайте, що наші хлопці вимушені стріляти по кораблях рашистів з "смерчів" і "градів", точність яких, мов бик посцяв. Пригадуєте здивований вигук: "Ми шо, влучили"? І згадайте, що крилаті ракети "Нептун" було прийнято на озброєння 23 серпня 2020 року. Напередодні у відповідності до "совкової традиції. Знаєте, скільки їх зроблено відтоді? Правильно, один великий жирний...
Я би це не писав, якби сьогодні не побачив, що "Найвеличнішому" вже почали статуї клепати у вигляді давньогрецького героя. Якщо не помиляюся - Персея.Як свого часу генпрокурору часів Януковича Пшонці вже не пригадаю у вигляді кого, але теж у тозі.
Можете мене записувати у "розкольники". Прошу в такому випадку видалитися. Для мене зраз герої України: Залужний, Шаптала, Муженко, Собко, Мікац, Колотов, Ковальчук, Марченко.
Но нікак не "герой", який читає з папірця, а коли перемоги ЗСУ, НГУ та ДПС надихають - кидається на НАТО, мов шалений кролик.
Но ОТРК "Грім-2 і асфальтові дороги.
Павло Бондаренко.