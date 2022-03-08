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Ірпінь (319) Маркушин Олександр (40)

"Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється!": Мер Маркушин отримав пропозицію здати місто. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Ірпеня Олександр Маркушин отримав пропозицію здати місто, в нагороду йому обіцяли життя та покращення матеріального становища.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер написав у Фейсбуці.

На роздуми дали 24 години. Для контактів вказаний російський телефон.

"Учора о 17:58 отримав повідомлення від окупантів з погрозами моєму життю та здоров‘ю та фактичною вимогою повної здачі Ірпеня. Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли - Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється!", - написав Маркушин.

Він зробив окупантам зустрічну публічну пропозицію - протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана.

"Повертайтеся в росію, а жінок Ірпінської громади я привітаю й без вас", - підкреслив Ірпінський міський голова.

Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється!: Мер Маркушин отримав пропозицію здати місто 01
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Топ коментарі
+35
Респект меру і місту Ірпінь!
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08.03.2022 11:19
+21
Ірпінь - місто в центрі світу!
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08.03.2022 11:20
+21
Яке "Взяти Київ за три дні", якщо поламали зуби на Гостомелі, Бучі та Ірпіні!
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08.03.2022 11:24
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Респект меру і місту Ірпінь!
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08.03.2022 11:19 Відповісти
У В А Г А!

Дана Яровая:

Ірпінь, якщо є можливість передати - йдіть до мосту на Романівку. Всіх пропускають.
 Буча зі сторони Ірпеня також.
Батько вже в безпеці.
Наши артилеристи сьогодні Боги!

Розповсюджуйте на ФБ !
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08.03.2022 12:21 Відповісти
Ірпінь - місто в центрі світу!
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08.03.2022 11:20 Відповісти
Шана та повага такому меру!
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08.03.2022 11:22 Відповісти
Яке "Взяти Київ за три дні", якщо поламали зуби на Гостомелі, Бучі та Ірпіні!
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08.03.2022 11:24 Відповісти
Там наркомани керують нападом, логіки там немає.
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08.03.2022 11:26 Відповісти
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08.03.2022 11:37 Відповісти
"А может быть и улучшить материальное положение". Рулон хублей подарят мэру? Кацапские живодеры разбили морду об оборону Украины и пытаются идти на ухищрения.
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08.03.2022 11:28 Відповісти
Орки по собі судять. Маскалі - це квінтесенція тупості, зрадливості, безчестя, брехні, боягузства. Генетику не переробиш. Хоча, кажуть, куля допомагає.
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08.03.2022 11:33 Відповісти
Вместо минуса нужно было указать путь и направление в котором пошел русский военный корабль...
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08.03.2022 11:32 Відповісти
👍👍👍❤️❤️❤️👌👌💕💕🥷🥷🥷 Ирпень ятебя люблю.После войны все отстроим.!! Не дкмайте за проклятые дома,не сдавайтесь!!! Сейчас вся Украина крепость и ярость!!
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08.03.2022 11:35 Відповісти
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08.03.2022 11:36 Відповісти
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08.03.2022 11:39 Відповісти
це і малось на увазі )))) дякую, що зрозуміли !
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08.03.2022 11:42 Відповісти
Увидеть Ирпень... и умереть!
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08.03.2022 11:41 Відповісти
Смерть московским оккупантам!!!
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08.03.2022 11:42 Відповісти
Тактически неидеальный поступок, нужно было, тянуть время, вилять, торговаться, внушая ложные надежды... и всё в этом ключе.
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08.03.2022 12:13 Відповісти
...забити зарані пристріляну стрілку на певний час і мовби офіційно все буде оформлено, а потім накрити орків артою.
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08.03.2022 12:26 Відповісти
Это жесть... Они ультиматум присылают в виде рекламного объявления. Кто его писал? Маркетолог-недоучка? Ну это просто трындец... С кем вообще воюем??? Это ж стадо баранов...
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08.03.2022 12:20 Відповісти
От вам болт тварюки з лівою різьбою у ваші дупи.
Їхали на ІрпЄнь - наїхали на пЄнь.
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08.03.2022 12:22 Відповісти
Вони не мають уявлення , що таке козацький род ! Шана мерові! Шана всім мешканцям Іпреню. А відподь у*бкам - це дуля із репінської картини про листа козаків.
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08.03.2022 12:26 Відповісти
 
 