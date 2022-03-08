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Велика Британія (3653) Польща (5140) літак (1981) Воллес (212)

"Ми захистимо Польщу, допоможемо їм у всьому, що їм потрібно": Велика Британія підтримає Польщу, якщо та вирішить надати Україні літаки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія підтримає Польщу, якщо вона вирішить надати Україні бойові літаки, але попередив, що це може мати прямі наслідки для Польщі.

Про це  повідомляє Reuters. інформує Цензор.НЕТ.

"Я підтримав би поляків і будь-який вибір, який вони зроблять", – сказав Воллес, додавши, що Сполучене Королівство не може запропонувати літаки, якими могли б користуватися українці.

"Ми захистимо Польщу, допоможемо їм у всьому, що їм потрібно. Польща розуміє, що вибір, який вона зробить, не тільки безпосередньо допоможе Україні, що добре, але й може привести її до прямої лінії вогню з таких країн, як Росія чи Білорусь", - зазначив міністр.

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Британія надала Україні оборонну зброю, а також іншу військову та гуманітарну допомогу.

Воллес заявив, що в середу зробить заяву в парламенті, в якій визначить, яку подальшу летальну та нелетальну допомогу надаватиме Британія, а також які заходи британський уряд закликатиме вжити інші країни.

Раніше офіційний представник уряду Польщі Петр Мюллер заявив, що жодних рішень щодо передачі Україні бойових літаків поки що не прийнято.

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Топ коментарі
+21
Боже, як вони налякані Росією. Просто перегнати літаки з Польщі до Україні вони уже бояться.
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08.03.2022 11:34
+17
Все сцикуны, только ВСУ и украинский народ не испугались.
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08.03.2022 11:33
+14
На НАТО свет клином не сошелся, слишком там много всякого мусора по типу Венгрий. Надо ориентироваться на Штаты, Британию, Польшу, Турцию - тех игроков кто реально решает. Вступить в ЕС. А на Мордоре уже затянута экономическая удавка.
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08.03.2022 11:34
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Все сцикуны, только ВСУ и украинский народ не испугались.
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08.03.2022 11:33 Відповісти
Це неправда: в 1939 році, коли було поділено Польщу Гітлером і Сталіним, Британія не відреклася від Польщі й оголосила Німеччині війну.
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08.03.2022 12:56 Відповісти
там очень мутная история по 1939 году-так что там вообще непонятна роль британии в "защите" Польши (или наоборот по ее захвату соседями)
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08.03.2022 17:10 Відповісти
Ясєн пєнь: історія, взагалі, "мутна" штука...
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08.03.2022 19:06 Відповісти
ага и про "шакала Европы " тоже помнить нужно,а не делать с него безвинную жертву
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08.03.2022 19:12 Відповісти
Боже, як вони налякані Росією. Просто перегнати літаки з Польщі до Україні вони уже бояться.
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08.03.2022 11:34 Відповісти
Ну да, им же путлер пригрозил пальчиком, они и обосрались.
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08.03.2022 11:35 Відповісти
там не просто перегнати літаки.там багато технічних моментів, пов'язаних з авіонікою. там шифри різні і т.д. Їх ще потрібно підготувати до нашого управління. Це об'єктивна сторона, так би мовити, проблеми, які миттєво не вирішуються. Однак, звичайно, головне - це страх і відсутність яєць у більшості європейських керманичів. Довго жили в толерастії і жирі.
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08.03.2022 12:24 Відповісти
На НАТО свет клином не сошелся, слишком там много всякого мусора по типу Венгрий. Надо ориентироваться на Штаты, Британию, Польшу, Турцию - тех игроков кто реально решает. Вступить в ЕС. А на Мордоре уже затянута экономическая удавка.
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08.03.2022 11:34 Відповісти
Якщо вже про ЄС, то мені більше подобаєьься Україна, Англія, Польша. Дуже гнила та ЄС.
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08.03.2022 11:38 Відповісти
лучше блокироваться с британией и турцией-гансы и макроны куплены **********,про польшу я пока помолчу многозначительно (как и про румынию с венгрией)
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08.03.2022 17:13 Відповісти
З турцією нам не пропонують, а з Британією так.
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08.03.2022 17:25 Відповісти
. А на Мордоре уже затянута экономическая удавка країнами НАТО. Но нам туда нє надо?
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08.03.2022 11:44 Відповісти
В блок в котором прокацапские Италии Испании,Греция венгрия и т.д.?! Вы в правду хотите зависеть от их решения?!
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08.03.2022 11:56 Відповісти
ви знаєте, я також все більше схиляюсь, що після перемоги то нато, як групова тусовка, а не оборонна організація, нам уже не буде потрібна. Потрібно буде потужно дружити з окремими країнами.
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08.03.2022 12:26 Відповісти
Торопитесь делать задуманное. «Позже» слишком часто превращается в «никогда».

Твигги (Лесли Хорнби)
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08.03.2022 11:39 Відповісти
Все будет. Надо понимать, что Европа неповоротливая, медленная. Плюс много чего делается в закулисье, чтобы не дать возможности кацапам завладеть ценной инфой и подготовиться. Мир сделал свой выбор. Мир за Украину. Думаю, начался полный демонтаж хрюсии.
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08.03.2022 11:42 Відповісти
Потрібно кожному їхньому "неповоротлівому" чиновнику поставити для "поворотлівості" на робочий стіл це фото:

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08.03.2022 12:09 Відповісти
Це якесь словоблуддя, треба надавати і робити це так щоб ніхто про це не чув і не знав!
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08.03.2022 11:43 Відповісти
Правда переможе! Все буде Україна!
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08.03.2022 11:51 Відповісти
Даёшь блок Украина-Польша-Англия(УПА)!
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08.03.2022 12:17 Відповісти
там может быть, Великобритания смодет обменять Польшу старые СУ на новые истребители? Exchange the old Polish SU jets for some modernized British jets, and send the Polish jets into Ukraine?
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21.03.2022 12:50 Відповісти
 
 