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Зеленський про блокаду військами РФ Маріуполя: У місті від зневоднення померла дитина, це вперше з часів вторгнення нацистів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський про блокаду військами РФ Маріуполя: У місті від зневоднення померла дитина, це вперше з часів вторгнення нацистів

У заблокованому військами РФ Маріуполі померла дитина від зневоднення.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь - добре та працьовите місто без будь-якої злоби, його оточили, заблокували, спеціально виснажують. Спеціально заблокували підвезення їжі та води, в Маріуполі вперше за десятки років, вперше з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитина. Почуйте мене, шановні партнери, від зневоднення померла дитина у 2022 році", - зауважив глава держави.

Також читайте: Транспорт для евакуації маріупольців вже в дорозі. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Смерть московским оккупантам!!!
Свободу народам РФ!!!
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08.03.2022 11:56
+6
нету пол милиона.Кто тебе такую ерунду сказал?От силы украинских войск 120 тыс.+ 100 тыс. тероборона.
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08.03.2022 12:01
+5
І все одно готовий до переговорів з нацистами
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08.03.2022 11:56
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І все одно готовий до переговорів з нацистами
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08.03.2022 11:56 Відповісти
Смерть московским оккупантам!!!
Свободу народам РФ!!!
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08.03.2022 11:56 Відповісти
Позор ,,народам,, кацапии и игнор во всем мире. Нет такого слова ,,свобода,, у опущенного рабья 7на кацапии.
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08.03.2022 13:25 Відповісти
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08.03.2022 11:56 Відповісти
Сейчас очень важно организовать эвакуацию мирняка, не хотят закрывать небо, пускай принимают беженцев!
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08.03.2022 11:59 Відповісти
Пол миллиона войск Украины против двести тысяч кацапов и Мариуполь в блокаде.Какая то ***** происходит.
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08.03.2022 11:59 Відповісти
нету пол милиона.Кто тебе такую ерунду сказал?От силы украинских войск 120 тыс.+ 100 тыс. тероборона.
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08.03.2022 12:01 Відповісти
Пойди позаглядывай в глаза *****.
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08.03.2022 12:06 Відповісти
Расстрелять соседей!
Пожалели бутылку воды ребенку.
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08.03.2022 12:37 Відповісти
А соседи были? Не судите
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08.03.2022 12:55 Відповісти
 
 