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РФ за 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за 13 днів війни в Україні. Але у них ще достатньо машин для вбивства, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ за 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за 13 днів війни в Україні. Але у них ще достатньо машин для вбивства, - Зеленський

Війська РФ несуть втрати на території України.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знищуємо окупантів скрізь, де тільки можемо, але є ще небо. Сотні російських крилатих ракет, бойових літаків, гвинтокрилів. Так ми їх знищуємо. Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів війни в Україні", - зауважив глава держави.

"Але у них ще достатньо машин для вбивства, ще достатньо ракет для терору, ще достатньо 500 кг бомб, щоб скидати їх на нас", - додав він.

Читайте також: Зеленський про блокаду військами РФ Маріуполя: У місті від зневоднення померла дитина, це вперше з часів вторгнення нацистів

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
Рашка має бути знищена як держава!
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08.03.2022 12:03
+18
От тільки Україна точно не має загинути при цьому, як 300 спартанців, що захищають боягузів з блоку НАТО.
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08.03.2022 12:04
+8
Раша не повинна мати військову авіацію і Чрноморський флот!!!
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08.03.2022 12:14
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Рашка має бути знищена як держава!
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08.03.2022 12:03 Відповісти
От тільки Україна точно не має загинути при цьому, як 300 спартанців, що захищають боягузів з блоку НАТО.
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08.03.2022 12:04 Відповісти
120%
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08.03.2022 12:39 Відповісти
Увага кібервійська, йде загальна мобілізація!

Готуємо надпотужну зброю для наймасштабнішої кібер-атаки на кремлівських пропагандистів і зараз ми потребуємо якомога більше людей.
Наразі проводяться консолідовані DDOS-атаки з іншими ІТ-спільнотам задля максимального ефекту, і для цього ми надаємо кожному безкоштовний доступ до преміум-VPN, а також до бібліотеки усіх інструментів для атак.
Вам не потрібен жодний попередній досвід з програмування, наші модератори допоможуть вам вести атаки навіть з вашого смартфона.

Приєднуйтесь до нас, ви потрібні нам зараз як ніколи.

Наш канал: https://t.me/CyberArmyUA
Наш чат: https://t.me/CyberArmyUA_Chat
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08.03.2022 12:03 Відповісти
Як на мене ДДОС це саме безглузде. Ну полежить сайт 2-3 години. Далі що? Ніякої шкоди це не спричинить. ТА ще й на пропогандистів. Якби ще на ЖД сайти, щоб спричинити колапс перевезень. А так це баловство. Та вам мабуть видніше.
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08.03.2022 12:09 Відповісти
Мій син ddos-ить вже десяту добу 24/7
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08.03.2022 12:39 Відповісти
А ти запусти в себе ці ресурси та й побачиш - там сотні сайтів - промисловість, інфраструктура, звязок, керівеі органи:

https://stoprussia.net.ua/

https://ban-dera.com/

Останній показує в пеальному часі.
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08.03.2022 12:40 Відповісти
Дякую, прийняв до уваги. В DDOS-атаках я приймаю участь з моменту отримання від львівян посилань на ресурс.
В мене старенький HP ProBook 4530s, але нічого - "прошка" є "прошка".
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08.03.2022 12:36 Відповісти
Если бы ты, Вова, служил в армии, то знал бы, что дело не в железе, а в людях. На подготовку сколько-нибудь годного лётчика нужно семь лет. И сейчас против нас воюют лучшие, потом пойдут сопляки - мясо для нашей пво…
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08.03.2022 12:10 Відповісти
Раша не повинна мати військову авіацію і Чрноморський флот!!!
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08.03.2022 12:14 Відповісти
и весь мир закрывает их судам свои порты
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21.03.2022 12:48 Відповісти
Кстати по поводу лаптелетунов: Списки слиты, контакты есть, в соцсетях вычисляются. Бить по семьям! И не типа: Ваш муж, отец убийца, а тоньше - например заходить в классную группу в школе, и выставлять пост типа: такая то такая ВИЧ-инфицирована и т.д… Работает 100%…
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08.03.2022 12:15 Відповісти
 
 