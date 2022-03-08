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РФ за 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за 13 днів війни в Україні. Але у них ще достатньо машин для вбивства, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ несуть втрати на території України.
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми знищуємо окупантів скрізь, де тільки можемо, але є ще небо. Сотні російських крилатих ракет, бойових літаків, гвинтокрилів. Так ми їх знищуємо. Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів війни в Україні", - зауважив глава держави.
"Але у них ще достатньо машин для вбивства, ще достатньо ракет для терору, ще достатньо 500 кг бомб, щоб скидати їх на нас", - додав він.
Топ коментарі
+26 Алексей Технолог
показати весь коментар08.03.2022 12:03
+18 Алексей Технолог
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+8 Микола Мазуренко 7ef4c839
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