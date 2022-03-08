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Відповідальність за кожну смерть від авіаударів - на тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських убивць, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відповідальність за кожну смерть від авіаударів - на тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських убивць, - Зеленський

13 днів, доки війська РФ бомбардують українські міста, ми чуємо від партнерів тільки обіцянки.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми чуємо тільки обіцянки. Кажуть, ось-ось, буде допомога у небі, будуть літаки, нам їх передадуть. Провина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та у заблокованих містах, безумовно, на російських військових, на тих, хто віддає і хто виконує ці злочинні накази. Хто порушує усі правила ведення війни. Хто свідомо знищує український народ. Провина на окупантах, але відповідальність за це - і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити десь там на Заході, десь там в кабінетах, очевидно, необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських убивць, від авіаударів. Хоча може. Хто не допомагає зняти блокаду", - зауважив глава держави.

Читайте також: РФ за 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за 13 днів війни в Україні. Але у них ще достатньо машин для вбивства, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Загадка від головнокомандувача:Спочатку 4 місяці сіяли паніку і нагнітали, а тепер не убезпечили українське небо. Хто ж це такі?
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08.03.2022 12:17
+22
честно говоря про себя, как главнокомандующего и главу страны забыл... за 2.5 года можно было ПВО наладить и самолетов достать, да и много чего можно было... но строил дороги
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08.03.2022 12:37
+18
абсолютно точно, але про це ми з ним і його ЗЕсвинями будемо балакати після закінчення війни. Ми згадаємо тобі, ****, велике будівництво і твоє: "нєразганяйтє панку"
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08.03.2022 12:18
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Олександр Олесь про Європу



Пам'ятай (1931 рік)

Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
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08.03.2022 12:13 Відповісти
Європа і США Не мовчали ....але їм говорили "не сійте паніку", бо " ви вбиваєте українську економіку" ... а самі заспокоювали народ призивами " готуватися до шашликів" ...
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08.03.2022 14:32 Відповісти
А мали сіяти паніку та зневіру в Україну, як ви зараз?
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08.03.2022 15:09 Відповісти
До 24 лютого будували дороги на Херсонщині і Миколаївщині - класна підготовка до вторгнення - мабуть щоб кацапи швидше на бтр пересувались, а тепер розказує що світ не допомагає... ясен хер - тобі ж барану казали - можливе вторгнення - готуйся а воно бе-ме. Після перемоги - розстріляти нахер всю верховну зраду, дєрмаків і т.д. а зелю посадити на довічний термін.
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08.03.2022 15:43 Відповісти
Ні, підготовка була, коли Юля і Яник знищили та розпродали нашу ППО і ракети задовго до війни та гроші поклали до своїх кишень! Не треба ховати запроданців і перекладати їхні вчинки на чесних людей! Зеленський - наш Президент іпатріот!
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13.03.2022 14:51 Відповісти
абсолютно точно, але про це ми з ним і його ЗЕсвинями будемо балакати після закінчення війни. Ми згадаємо тобі, ****, велике будівництво і твоє: "нєразганяйтє панку"
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08.03.2022 12:18 Відповісти
рішення приймають люди в костюмах, але в такій ситуації рішення мають приймати військові.
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08.03.2022 12:14 Відповісти
Це зрозуміло, але увесь світ у вигляді ООН виглядає відвертим імпотентом.
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08.03.2022 12:19 Відповісти
А ви це тільки зараз взнали? А як в Сирії іпритом бомбили школи і лікарні ООН шось робила? Не будуйте собі ніяких ілюзій - ООН нічого не зробить, як кажуть "спасєніє утопающего - дело рук самого утопающего". Менше споідвань на них - менше розчарувань.
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08.03.2022 15:47 Відповісти
У В А Г А!

Дана Яровая:

Ірпінь, якщо є можливість передати - йдіть до мосту на Романівку. Всіх пропускають.
Буча зі сторони Ірпеня також.
Батько вже в безпеці.
Наши артилеристи сьогодні Боги!

Розповсюджуйте на ФБ !
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08.03.2022 12:22 Відповісти
Тримаймося браття українці
Ми переможемо..
..
Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 12:15 Відповісти
Кстати по поводу лаптелетунов: Списки слиты, контакты есть, в соцсетях вычисляются. Бить по семьям! И не типа: Ваш муж, отец убийца, а тоньше - например заходить в классную группу в школе, и выставлять пост типа: такая то такая ВИЧ-инфицирована и т.д… Работает 100%…
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08.03.2022 12:16 Відповісти
Чому НАТО у 1992 могло зробити безполітну зону на Балканах, а тепер не може? Там теж не воювали країни НАТО. І чому нічого не рухається по лінії ООН? Генасамблея рішення по кацапам прийняла, що далі? Так нехай ООН прийме аналогічне рішення, як і в 1992 - не може радбез, нехай це робить генасамблея. Гріш ціна усім тим, хто має змогу зупинити вбивства, але не робить цього. Один придурок з ядерним дрючком вертить на х..ю радбез ООН... Срані бюрократи.
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08.03.2022 12:17 Відповісти
Чому ми не в НАТО?
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08.03.2022 12:42 Відповісти
Загадка від головнокомандувача:Спочатку 4 місяці сіяли паніку і нагнітали, а тепер не убезпечили українське небо. Хто ж це такі?
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08.03.2022 12:17 Відповісти
Дай вгадаю 🤔 Байден/ЄС/НАТО? Польща?
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08.03.2022 14:27 Відповісти
Якщо американці прорахували сільки буде коштувати нафта, то це прорахунок. А скільки буде коштувати зерно, олія? А Україна і Росія продають світу 25% пшениці і 50% олії. Перекрийте небо, бо економія 10% вартості нафти це копійки в порівнянні з голодм на Землі.
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08.03.2022 12:19 Відповісти
Нафту ще ніхто не навчився їсти.
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08.03.2022 12:20 Відповісти
Так він так і сказав - провина на кацапах, а відповідальність за тими, хто мовчить. Уявіть, що ви йдете по вулиці, у вас в руках револьвер, і тут на вас з-за рогу вилітає десятка два з ножами і пістолетами, а поряд стоять чуваки з автоматами і все що роблять - підкидають вам набої, поки ви бігаєте навколо, відстрілюючись. Бездіяльність - теж злочин.

Дивна організація ООН - як менші країни, то за подібні речі розвалювали тільки так (окупація Кувейту Іраком в 1990 році), а як подібне почав творити член Радбезу, то все - здулися.
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08.03.2022 12:47 Відповісти
видаляю. гадаю каци зараз в агонії намагаються розіграти карту зіткнення зєляботів і порохоботів. Це помітно. Постійно в соц.мережах постять чувирли похвали або обсирання Зеленського та Пороха, а корисні ідіоти це підхоплюють. Навіть я пару разів не витримав. Чуваки і чувихи, ворог росія.
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08.03.2022 13:35 Відповісти
Так було ж все під контролем?!
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08.03.2022 12:28 Відповісти
честно говоря про себя, как главнокомандующего и главу страны забыл... за 2.5 года можно было ПВО наладить и самолетов достать, да и много чего можно было... но строил дороги
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08.03.2022 12:37 Відповісти
Да прекратите их просить и ныть. НАТО, такой же плохой друг Украине, как и РФ хороший враг. Воюйте, люди извне сами подтянутся, а нелюди, вне зависимости от Вашего нытья, продолжат делать ставки. Ничего хорошего для Украины нет ни в РФ ни в НАТО. Боль, смерти и разрушения. Коли взялись, воюйте молча. Запомните одно. В военное время, во времена великих противостояний, чем всегда отличался союзник от врага? Как думаете? Союзник будет поставлять Вам оружие, давать деньги. Но... Как только Ваша победоносная макушка кажется выше допускаемой союзником отметки (линии), Вас предадут с потрохами. Какие в истории тому примеры? Да масса, самый яркий - правительство Колчака. Когда ещё теплилась надежда на возрождение России, настоящей России, правительство Колчака было чуть ли не создано белочехами, французами и американцами, британцами. Белочехи освободили Омск, Екатеринбург, Красноярск, организовали Колчаку правительство, нужно было только умостить свой зад в кресло правителя и двигать "шахматными фигурами". И что же... Весь 1919 года была лофа, чехи составляли 70% всей армии Колчака, британцы с генералом Ноксом, поставляли Колчаку оружие, американцы обеспечили интервенцию. Но как только армия Колчака перешла Тобол и стремительными темпами стала приближаться к Поволжью, к Царицыну, чтобы соединиться с ВСЮР Деникина, все союзники резко закапризничали. Итог слишком известен и печален, чтобы его тут описывать. Так что, рассчитывать можно в сложной ситуации военного характера только на себя.
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08.03.2022 12:41 Відповісти
вот і путін гаваріт -зачєм вам ета ната?
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08.03.2022 12:45 Відповісти
Що було зроблено для підсилення ППО за "2 роки? Де наші ******* розробки в ракетній галузі? Все пішло на велике крадівництво. А зараз треба обвинувачувати когось.
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08.03.2022 12:43 Відповісти
Кров українців, загиблих від авіаційних ударів рашистів - на руках політичних верхівок ізраїлю, німеччини та угорщини! Нехай спалює в Україні сором тих, хто спробує виказувати свою приналежність до народу цих країн!
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08.03.2022 12:45 Відповісти
Навряд чи це їх засмутило.
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08.03.2022 12:53 Відповісти
Тобто на тому, хто замість систем ППО доріжки будував? Влучно!
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08.03.2022 13:34 Відповісти
Армії не приділялась увага взагалі (поцікавтесь), Затрахамія взагалі пропонував скорочення чисельності. То чого він тепер верещить, що всі йому щось винні? І так весь світ допомагає. Дороги потрібні, але в нашій ситуації це аж ніяк не було першочерговим завданням!
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08.03.2022 14:49 Відповісти
Поки ворог деморалізований, голодний, без палива, треба переходити у контр. наступ. Вбивати паразитів на усій Українській землі. Виходити на Державний кордон. Заохотити спеціалістів НАТО платою за кожен збитий ними літак, гвинтокрил, крилату ракету РФ над територією України. Нашим бійцям за це платити вдвічі більше.
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08.03.2022 13:39 Відповісти
Сегодня общался с французкими журналистами. Они снимают Киев и обещают, что фильм увидят после событий, чтобы никто не пострадал и якобы чтобы весь Мир увидел ужасы в документальной съемке и тем самым это поможет ускорению закрытия неба Украине ... Бла, бла, бла... Короче, вы поняли. Через 2-3 месяца после, ускорение... В общем, врут, как дышат.
Цинично работают, на нашем горе.
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08.03.2022 14:03 Відповісти
Запад месяцы назад говорил, что над Украиной не будет no fly zone. Если бы это было принято как данность и предприняты усилия для укрепления ПВО, все могло бы пойти по-другому. Но тогда Зеленский призывал ездить на шашлыки и вовсю строил дороги, а Арахамия пенял Западу за паникерство.

Такое ощущение, что Зеленскому очень хочется поссориться со всем миром, чтобы потом, после подписанной капитуляции сказать - "нам никто не помог" и снять с себя ответственность за провалы в военном строительства, и не только, за три года нахождения у власти.
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08.03.2022 14:38 Відповісти
не раскачивайте лодку, а то ЗЕ-крысу тошнит... теперь это убогое ЗЕ-существо спихивает свою вину на других - с больной головы на здоровую. о чем оно раньше думало, когда закатывало деньги военных в асфальт - конечно же об откатах в свои офшоры. а теперь демонстративно закатывает глазки - ах, почему же никто не помогает.
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08.03.2022 15:23 Відповісти
 
 