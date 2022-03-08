Відповідальність за кожну смерть від авіаударів - на тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських убивць, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
13 днів, доки війська РФ бомбардують українські міста, ми чуємо від партнерів тільки обіцянки.
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми чуємо тільки обіцянки. Кажуть, ось-ось, буде допомога у небі, будуть літаки, нам їх передадуть. Провина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та у заблокованих містах, безумовно, на російських військових, на тих, хто віддає і хто виконує ці злочинні накази. Хто порушує усі правила ведення війни. Хто свідомо знищує український народ. Провина на окупантах, але відповідальність за це - і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити десь там на Заході, десь там в кабінетах, очевидно, необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських убивць, від авіаударів. Хоча може. Хто не допомагає зняти блокаду", - зауважив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Пам'ятай (1931 рік)
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
Дана Яровая:
Ірпінь, якщо є можливість передати - йдіть до мосту на Романівку. Всіх пропускають.
Буча зі сторони Ірпеня також.
Батько вже в безпеці.
Наши артилеристи сьогодні Боги!
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Ми переможемо..
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Слава нації
Смерть москалям
Дивна організація ООН - як менші країни, то за подібні речі розвалювали тільки так (окупація Кувейту Іраком в 1990 році), а як подібне почав творити член Радбезу, то все - здулися.
Цинично работают, на нашем горе.
Такое ощущение, что Зеленскому очень хочется поссориться со всем миром, чтобы потом, после подписанной капитуляции сказать - "нам никто не помог" и снять с себя ответственность за провалы в военном строительства, и не только, за три года нахождения у власти.