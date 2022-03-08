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війна (56174) Росія (47133) Подоляк Михайло (296)

Російські високопосадовці вважають, що вони воюють із нацистами та націоналістичними батальйонами. Це якась сюрреалістична історія, вигадана ними ж, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські високопосадовці вважають, що вони воюють із нацистами та націоналістичними батальйонами. Це якась сюрреалістична історія, вигадана ними ж, - Подоляк

Російське керівництво справді вважає, що армія РФ воює з нацистами та націоналістичними батальйонами в Україні, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Російські високопосадовці справді вважають, що вони воюють із нацистами та націоналістичними батальйонами. Це якась сюрреалістична історія, яку вони самі собі вигадали. Вони таким чином виправдовують свої агресивні, по суті, терористичні дії в Україні. І вони досі не зрозуміли, що це взагалі не "продається". Не "продається" ніде, окрім самої Росії", - сказав Подоляк у відеозверненні, оприлюдненому у твітері у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, РФ сама відключилася від глобального інформаційного простору, загнавши себе в "пастку вигаданої історії".

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"Самі із собою воюють. Тобто вбивають наших людей, а воюють зі своїми страхами. Тому давайте відверто: ми з ними воюємо за правду, за те, що світ зовсім інший, за те, що російської правди не існує, за те, що жодних нацистів, окрім самої РФ, яка використовує фантастично погані технології, немає", - наголосив радник голови ОП.

Він додав, що Україна наразі перемагає за всіма напрямками.
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Топ коментарі
+26
Все вони знають і розуміють. Мантри про нацистів повторюють для суду в майбутньому.
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08.03.2022 12:18
+15
Та не верят они в это, он осознанно нас уничтожают.
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08.03.2022 12:18
+15
Ничего они не вважають .Они всё прекрасно знают и понимают .Потому и дурака очередной раз включают . А Подоляк типа у них в адвокатах ?
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08.03.2022 12:20
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Та не верят они в это, он осознанно нас уничтожают.
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08.03.2022 12:18 Відповісти
вони забули, що за війною іде революція

23 февраля 1917 г. было международным женским днем (8 марта по новому стилю), праздновавшимся во всем мире по рекомендации Интернационала. В этот день в Петрограде состоялась массовая демонстрация женщин под лозунгами против войны, а также за равноправие женщин, в том числе с требованием предоставить им избирательные права. В этот день экономические лозунги с требованиями хлеба сменились политическими, в том числе направленными против самодержавия. Протестовали не только женщины. Уже бастовало более 128 тысяч рабочих. С Выборгской стороны демонстранты прорвались на Невский проспект. Главными стали три лозунга: «Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Хлеба!» В этот день власти стали применять против забастовщиков и демонстрантов войска, прежде всего, казаков, но без особого успеха. Вечером 23 февраля ответственность за поддержание порядка в Петрограде была передана командующему войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенанту Сергею Хабалову. 24 февраля забастовка в столице стала всеобщей, а число забастовщиков выросло до 224 тысяч Полиция была фактически сметена с улиц. Казаки отказывались разгонять демонстрантов. Были задействованы солдаты гвардейских запасных полков, лояльность которых властям был весьма сомнительна. Бывший командир запасного батальона лейб-гвардии Финляндского полка полковник Дмитрий Ходнев свидетельствовал: «В самом Петрограде, не принимая во внимание его окрестности, находилось тогда 13 запасных батальонов гвардейских полков, от Первой, Второй и Третьей гвардейских полковых дивизий и лейб-гвардии Третьего стрелкового Его Величества полка, а также еще и 7 запасных формирований: полков, батальонов и дружин, т. е. всего до 20 запасных пехотных частей численностью до 100 000 человек… Из этой массы («полчищ») можно было выделить («отбор») лишь учебные команды Гвардии запасных батальонов общей численностью до двух с половиной тысяч. Остальное никуда не годилось: это был продукт затянувшейся войны - «полчища», почти не обученные, без должного воинского воспитания, недостаточно вооруженные. Рассчитывать на них было ни в коем случае нельзя, наоборот, они легко могли очутиться на стороне восставших (что и случилось), так как уже давно к этому подготавливались различными агитаторами, «сознательными товарищами», не исключая и некоторых господ членов Государственной думы».

Только вечером 25 февраля Хабалов и Протопопов известили императора о беспорядках в столице. К тому времени бастовало уже 305 тысяч человек, и сотни тысяч демонстрантов заполнили центр города. Николай, не имея представления о реальной обстановке, телеграммой потребовал: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией». Хабалов был этой телеграммой ошарашен, так как уже понимал, что быстро прекратить беспорядки не удастся, да и, вероятно, уже сомневался, что их вообще удастся прекратить. Тем не менее ночью полиция произвела аресты тех, кого подозревали в руководстве забастовками. 26 февраля войска получили приказ стрелять. На Знаменской площади рота лейб-гвардии Волынского полка открыла огонь по демонстрантам, убив 40 и ранив 40 человек. Было еще несколько инцидентов со стрельбой и жертвами. Рабочие начали захватывать фабрики и заводы. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/8/458092/
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08.03.2022 12:40 Відповісти
Все вони знають і розуміють. Мантри про нацистів повторюють для суду в майбутньому.
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08.03.2022 12:18 Відповісти
це нічого, що ті мов гній -
під посіви наші нові!..

Это первая война в истории человечества, когда российская армия отказывается забирать своих покойных, заявляют в МВД Украины.

«Никогда до сих пор ничего подобного не было».
https://t.me/charter97_org/65479
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08.03.2022 12:27 Відповісти
Про кацапів є гарна пісня гурту Пирятин
Пирятин - Гівно у голові
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08.03.2022 12:36 Відповісти
Все знают все. Мы живем в мире интернета, новостей и пр. Брехня для желающих жрать эту лапшу.
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08.03.2022 12:19 Відповісти
Ничего они не вважають .Они всё прекрасно знают и понимают .Потому и дурака очередной раз включают . А Подоляк типа у них в адвокатах ?
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08.03.2022 12:20 Відповісти
Хто пам"ятає як кацапи завивали коли в Польщі системи ПРО ставили? Поставили.І нічого..Поскиглили і все.
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08.03.2022 12:20 Відповісти
Одним может быть меньше.
Telegram-канал 112 сообщил, что состояние Жириновского остается тяжелым. По данным канала, политик находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату ИВЛ.
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08.03.2022 12:22 Відповісти
Брехня, швидше за всього.
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08.03.2022 12:24 Відповісти
спліте лапті точняк.
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08.03.2022 12:24 Відповісти
Отак подивишся здаля
На москаля
Неначе справді він людина
Очима блим. Губами плям.
А ближче підійде..скотина
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08.03.2022 12:23 Відповісти
да хоть с папуасами.пусть думают что хотят один хрен и ******.
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08.03.2022 12:23 Відповісти
Самонавіювання- страшна річ. Добре із цього стану виводить лише смерть.
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08.03.2022 12:24 Відповісти
Рейган давно сказал.
С этими сумасшедшими должны разговаривать психиатры, а приходится мне.

Какие разговоры могут быть с орками?
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08.03.2022 12:25 Відповісти
Я теж думала, що Путін знає різницю між нацизмом, фашизмом та націоналізмом... але потім впала в медитативний стан і як блискавкою пробило - він дійсно не знає різниці !!

Він тупий як валінок, у нього навіть шкіра як у дауна !!
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08.03.2022 12:25 Відповісти
там же "участвует" Мединський. Голова історичного фонду рузге. Основний ******** поширювач оцього марення, а крім того він і помічник фурерка по цих "вопросах", чув що там і димка Тютюнник пописує. То Подоляк міг самому свіжому автору все це розказати, а не ділитися "наболілим" з українцями.
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08.03.2022 12:25 Відповісти


Це тільки привід та замилювання очей для рашинського населення !

Насправді вони чекають від нас :
1 визнання ЛНРДНР , в межах Луганської та Донецькоі областей
2 визнання Криму російським
3 позаблоковий статус і його гарантії
4 роззброєння нашоі краіни
5 ,, денацифікація " ( арешти патріотів , табори та інш)
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08.03.2022 12:34 Відповісти
Вони хочуть окупувати Україну і знищити її як державу. Зробити з України декілька губерній козлостана.
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08.03.2022 12:38 Відповісти
Вони так не вважають)) нужно придумать повод же, это он и есть....
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08.03.2022 12:36 Відповісти
- Бэрримор, кто там воет под нашим окном?
- Серёжа Лавров, сэр.

- И чего же он хочет?
- *******, сэр.
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08.03.2022 12:42 Відповісти
То вбийте його, щоб не здох.
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08.03.2022 13:38 Відповісти
лично мне все равно, что там говорят орки. все они знают, все они понимают и всех держат за дураков.
нужно уничтожить эту империю зла и все.
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08.03.2022 12:53 Відповісти
Это слова которые придуманы Кремлем для своих избирателей на самом деле это война целенаправленное уничтожение Украины!
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08.03.2022 12:54 Відповісти
Україна стикнулась з неофашизмом. Хло перетворив країну великодержавного шовінізму у фашистську.
Тому це треба не ховати від суспільства і називати стан розвитку країни Моксель правдиво.
Уся історія цієї кагорти створінь складаться з загарбницьких війн. І перша війна була проти Києва., А потім вони з"єднались з татарами стали угрочінами і до теперішного часу тероризують два континенти.
7 тисяч років тому це вже було. Була війна була велика катастрофа, Був створений Мир з Китаєм. Чи щось змінилось. Це напевно в їх генах щось пороблено якийсь збій у хромосомах.
Невже його ніхто не зупинить?????
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08.03.2022 13:27 Відповісти
 
 