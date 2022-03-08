Червоний Хрест заборонив наносити емблему на евакуаційний транспорт. Дуже впливові люди вирішили поставити хрест на українцях, - Зеленський

Міжнародна організація "Червоний хрест" заборонила наносити їхню емблему на транспорт, який використовується для евакуації мирних мешканців в Україні.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, мені сказали, що Червоний Хрест, Міжнародний Червоний Хрест, забороняє нам використовувати емблему на наших машинах. Які виконують ці гуманітарні місії. Забороняє червоний хрест, ніби це їхня власність. І це показово. Це говорить дуже багато. Про те, що деякі люди, дуже впливові, вирішили поставити хрест на українцях. Але ми цього не допустимо і я цього не допущу", - зауважив глава держави.

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Зеленський додав, що Україна відправила колони з гуманітарною допомогою до Маріуполя, та транспорт для порятунку людей.

"Але якщо ви розстріляєте і цей транспорт, знайте: це буде на очах у всього світу. Усі будуть свідками. І всі свідчитимуть. Коли кожного - я повторюю це: кожного - хто віддає і виконує нелюдські накази, суворо судитимуть. І засудять", - заявив він.