Червоний Хрест заборонив наносити емблему на евакуаційний транспорт. Дуже впливові люди вирішили поставити хрест на українцях, - Зеленський
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Міжнародна організація "Червоний хрест" заборонила наносити їхню емблему на транспорт, який використовується для евакуації мирних мешканців в Україні.
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви знаєте, мені сказали, що Червоний Хрест, Міжнародний Червоний Хрест, забороняє нам використовувати емблему на наших машинах. Які виконують ці гуманітарні місії. Забороняє червоний хрест, ніби це їхня власність. І це показово. Це говорить дуже багато. Про те, що деякі люди, дуже впливові, вирішили поставити хрест на українцях. Але ми цього не допустимо і я цього не допущу", - зауважив глава держави.
Зеленський додав, що Україна відправила колони з гуманітарною допомогою до Маріуполя, та транспорт для порятунку людей.
"Але якщо ви розстріляєте і цей транспорт, знайте: це буде на очах у всього світу. Усі будуть свідками. І всі свідчитимуть. Коли кожного - я повторюю це: кожного - хто віддає і виконує нелюдські накази, суворо судитимуть. І засудять", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Геннадий Гудков
@gudkov_g
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4 мин
В России идет самое крутое шоу в истории мира. Террористы захватили целое государство с огромным ядерным ресурсом и шантажируют всю цивилизацию. А десятки миллионов фанатиков призывают их нажать красную кнопку. Голливуд посрамлен и растоптан!
❗️ За 13 дней войны в Украине уже погибло столько же российских генералов, сколько за всю первую чеченскую кампанию, подсчитали журналисты ЧТД.
Первая чеченская война шла почти 21 месяц - с начала декабря 1994 года по 31 августа 1996 года. За все время погибли (https://www.kommersant.ru/doc/351484) только двое генералов. 7 января 1995 года в Чечне взрывом минометной мины был убит генерал-майор Виктор Воробьев, а 11 июля 1996 года в районе селения Гехи при подрыве БТР на фугасе получил смертельные ранения генерал-майор Николай Скрыпник.
О смерти второго генерала (https://www.svoboda.org/a/razvedka-ukrainy-utverzhdaet-chto-pod-harjkovom-ubit-rossiyskiy-general/31742540.html) ВС РФ Виталия Герасимова в ходе российско-украинской войны сегодня сообщило Главное управление разведки Украины.
Герасимов участвовал во второй войне в Чечне и операции в Сирии, а также в операции по аннексии Крыма. Награждён различными наградами, в том числе орденом за заслуги перед Отечеством с мечами.
https://t.me/charter97_org/65487
О!!! и как бы все началось весело у них... а если суки не опровергнут Зеленского промолчат то все знают молчание лучше всяких признаний говорит само за себя как подтверждение догадок или предположений...
Якщо ти навчене тільки однієї, то не бачу чим ти пишаєшся.
Я достатньо розлого відповів, чи ще насипати?
Використання емблеми Червоного Хреста[1] національними товариствами
Емблема Червоного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристалу на білому фоні - це міжнародно визнаний символ нейтральної допомоги та захисту поранених і хворих під час збройного конфлікту. Крім того, Червоний Хрест і Червоний Півмісяць також символізують незалежні, нейтральні та неупереджені дії компонентів Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (далі - Рух), спрямовані на запобігання та пом'якшення людських страждань під час гуманітарних криз[2].
Стаття 44 Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих 1949 року встановлює відмінності між використанням емблеми для захисту та розрізнення[3]. Цією ж статтею національним товариствам дозволено використовувати емблему у визначених ситуаціях.
У 1965 році Міжнародна конференція[4] прийняла Правила з використання емблеми Червоного Хреста і Червоного Півмісяця національними товариствами, що були переглянуті Радою делегатів в 1991 році (далі - Правила). Правила детально регламентують використання емблеми національними товариствами із захисною і розпізнавальною функцією.
Розглянемо основні особливості використання емблеми національними товариствами.
Із захисною метою емблему можуть використовувати медичний персонал, медичні формування та санітарно-транспорті засоби національного товариства, які виконують медичні функції або адміністративно-технічне забезпечення медичних формувань. Такий медичний персонал має бути належним чином визнаний і уповноважений стороною, що перебуває в конфлікті[5]. Ст. 6 ЗУ «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Кристалу в Україні» зазначає, що «Товариство Червоного Хреста України використовує емблему як захисний знак для позначення власного медичного персоналу та власних медичних формувань, які надаються в розпорядження медичної служби Збройних Сил України»[6] […].
Щодо розпізнавальної функції, то, за загальним правилом, національне товариство може використовувати емблему, яку супроводжує його назва чи ініціали, для своєї діяльності, що відповідає Основоположним принципам Руху[7]. До емблеми як розпізнавального знаку може бути застосований термін «логотип». При чому в такому випадку емблема має бути порівняно невеликих розмірів, її не можна використовувати на дахах чи нарукавних пов'язках[8].
Необхідно уникати плутанини у використанні емблеми у якості захисного та розпізнавального знаку. Під час збройних конфліктів національні товариства, які продовжують виконувати звичну для мирного часу діяльність, мають вживати всі необхідні заходи для того, щоб емблема, яка використовуються як розпізнавальний знак, виглядала тільки як позначення зв'язку з національним товариством, а не надавала права на захист згідно з нормами міжнародного гуманітарного права [9].
Співробітники і волонтери можуть носити емблему, зазвичай, невеликого розміру, при виконанні своїх службових обов'язків. В деяких випадках емблема на одязі може бути великого розміру, наприклад для ідентифікації осіб, які надають першу допомогу[10].
У виключних випадках дозволяється не використовувати назву чи ініціали поряд з емблемою, якщо це буде стояти на заваді виконанню роботи волонтером чи співробітником, чи загрожувати їх безпеці[11]. Варто наголосити, що все одно емблема без напису в такому випадку виконуватиме розпізнавальну функцію.
Розглянемо деякі випадки використання емблеми національними товариствами під час інформаційних та фандрейзингових кампаній. Емблема, розміщена на брендованих продуктах або інструментах комунікації (брошури, листівки, плакати, веб-сайти тощо), має супроводжуватися назвою чи ініціалами Товариства. Необхідно слідкувати, щоб логотип не був домінуючою ознакою продукції або інструменту комунікації[12].
Щодо співпраці з комерційними підприємствами та іншими організаціями, національним товариствам заборонено давати дозвіл на використання логотипу на предметах, призначених для продажу, проте, можливо надати дозвіл на розміщені логотипу на рекламних матеріалах партнерів за умови, що її буде супроводжувати чітке пояснення тієї допомоги, яку отримає Товариство. Звісно, що емблема має бути з назвою чи ініціалами Товариства.
Ми окреслили основні випадки використання емблеми національними товариствами Червоного Хресті. У випадках питань та для більш детальної інформації рекомендуємо звернутися до інформаційних ресурсів на сайті redcross.org.ua, розділ «Міжнародне гуманітарне право → Інформаційні ресурси».
[1] Викладений матеріал може бути однаково застосований і до Національних товариств Червоного Півмісяця.
[2] Дослідження з використання емблем: операційні, комерційні та інших неробочі питання. Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Там ще немало такого непотребу, який нам палки в колеса ставив, типу Human Rights Watch, Amnesty International які зараз проти параші язик в дупу засунули, а пригадати як вони гавкали на нас в 2014...
Кстати, к маркировке красным крестом, организация "Красный Крест", не имеет никакого отношения.
"В августе 1864 года Дипломатическая конференция, созванная с целью переработки принятых в 1863 году резолюций в договорные нормы, приняла первую Женевскую конвенцию.
Так родилось современное гуманитарное право.
Первая Женевская конвенция признала красный крест на белом фоне в качестве единой отличительной эмблемы."
И так, либо пруфы, либо Зе - накурился айкоса.