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Звертатимусь безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть зусиль, щоб зупинити війну, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звертатимусь безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть зусиль, щоб зупинити війну, - Зеленський

Для того, щоб українське небо знову стало безпечним, потрібна конкретна допомога всієї західної спільноти.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я буду звертатися безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну. Цей геноцид. Звісно, ми продовжуємо говорити з партнерами. З лідерами, парламентарями всіх країн, які знають, як допомогти Україні. У нас дуже насичена переговорна доба. Я говорив з президентом Литви Гітанасом Науседою. Народ Литви стоїть пліч-о-пліч з українцями завжди у цій боротьбі. Ми відчуваємо допомогу і цінуємо. Говорив з президентом Європейської ради, нашим другом Шарлем Мішелем. Говорив і з прем’єр-міністром Індії паном Моді. Але є речі, які вирішуються не в переговорах, які не залежать безпосередньо від нас. А тільки – від людяності, яка має перемогти у провідних столицях. Має перемогти страх. Має перемогти будь-які вигоди", - зауважив глава держави.

За словами Зеленського, для того, щоб українське небо знову стало безпечним, потрібна конкретна допомога всієї західної спільноти. 

"Ми можемо зробити це разом як люди зі світом. А якщо світ буде осторонь – він втратить себе. Назавжди. Бо є безумовні цінності. Для всіх однакові. Передусім – це життя. Право на життя для кожного. Саме те, за що ми боремося в Україні. Дуже сильно, з нашими військовими. Саме те, чого нас хочуть позбавити ці слабкі окупанти. Саме те, що повинен захистити весь світ", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест заборонив наносити емблему на евакуаційний транспорт. Дуже впливові люди вирішили поставити хрест на українцях, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Из четырех стран, подписавших Будапештский меморандум, гарантии территориальной целостности Украины выполняет только Украина.
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08.03.2022 12:46
+12
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08.03.2022 12:49
+10
Віталій Гайдукевич



Інфопростір - Банкова своїми спікерами почала розганяти меседж "ми розчарувалися в НАТО". Одна з вимог Москви - ніякого НАТО для України. Про те, наскільки масштабною зараз вже є допомога від країн НАТО, Лєщенко-Подоляк мовчать. Що це?

Для істеричок і єднаторів навколо особи - це інформація для думання і висновків.

Для ідіотів - курс на НАТО прописаний в Конституції, міняти Конституцію під час війни не мо ж на.
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08.03.2022 12:58
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Давно пора.
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08.03.2022 12:44 Відповісти
Ще днів 5 тому як мінімум.
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08.03.2022 12:49 Відповісти
Так звернення було
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08.03.2022 12:51 Відповісти
Так, та було звернення, коли ще була Надія. Зараз надія померла- вірніше її вбили країни НАТО.
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08.03.2022 12:55 Відповісти
А точніше янкі Байден
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08.03.2022 12:59 Відповісти
Буду політкоректним навіть під час війни.
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08.03.2022 13:03 Відповісти
В США 74 процента за закрытия неба над Украиной.
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08.03.2022 12:46 Відповісти
Из четырех стран, подписавших Будапештский меморандум, гарантии территориальной целостности Украины выполняет только Украина.
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08.03.2022 12:46 Відповісти
забудьте о том меморандуме, в нем нет и слова о гарантиях безопасности, обман что бы заставить Украину отдать ЯО
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08.03.2022 12:48 Відповісти
І москалям бомбардувальники ТУ, з яких вони сьогодні ********.
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08.03.2022 12:51 Відповісти
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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08.03.2022 12:48 Відповісти
Я подозреваю что они нас не слыш, пример этому: закрытое небо, запрет знака красного креста... ВОТ *****, КАКИЕ ЖЕ ОНИ ГНЕЛЫЕ
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08.03.2022 12:48 Відповісти
Русскіє нє стрєлят па машинам с красним хрєстом?
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08.03.2022 12:50 Відповісти
Воюють, на відміну від гнилого НАТО.
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08.03.2022 12:51 Відповісти
Не марьте.
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08.03.2022 12:51 Відповісти
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08.03.2022 12:49 Відповісти
Вам поможе це

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08.03.2022 12:54 Відповісти
Я цією стрілочкою посилаю всіх кацапів уже 8 років. Так шо не приватизуйте чуже .
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08.03.2022 12:58 Відповісти
красный мать его крест
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08.03.2022 12:57 Відповісти
Надо обратить внимание как формируются новости в западных СМИ.
Не всегда они освещают события с точки зрения Украины .
Это происходит из-за многолетнего внедрения кацапов в западные сми , и полное игрорирование украинской власти таких методов .
Украинцы в ЕС только строили, водили машины и мыли полы.

надо серьезно сейчас работать над своими информационными СМИ на западе
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08.03.2022 12:53 Відповісти
Galyna Eckhardt

О так, тут ( Німеччина) вже скавучать з усіх шпаринок святі мученики russe, які в політікє нє понимают, шлют лучикі добра в за мір.
Іхніх русскіх дєтєй вже в школі прєтісняют украинскіє дєті. А на вулиці на них косо смотрят, як вони разгаварівают на свойом вєликом язикє с вєликой культурой.
»Русскоє радіо» в повітрі перевзулось в вже називається «Бєрлінскоє».
Далі будуть вєщать…
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08.03.2022 13:05 Відповісти
...В нас ніколи не було 30 спокійних років.
Те, що за цей час написано, знято, зіграно, ще лише належить осмислити, але коли спеціалісти по Розстріляному відродженню порівнювали той період з культурним бумом 2016-2019 років, вони погоджувалися, що ******** значно потужніший за те, що дали нам наші 1920-ті, його просто ні з чим порівняти. Просто тому, що всі вже грамотні. Наші військові письменники написали за 7 років вже більше книжок, ніж ветерани "ВОВ" за 70. Просто тому що свобода і нема цензури. А в СРСР усю "лейтенантську прозу" писали 5-6 перевірених авторів. Все життя про одне і те ж. А на мемуари мав право не кожен полковник. Мемуари рядового? Ви смієтесь. І так, до речі, в них досі.

І таке ж буяння вітальності особисто мені було помітне, скажімо, в фантастиці чи в перекладах, а зараз геть несподівано для кризи - в наукпопі.

Найбільша кількість надрукованих українською книжок за всю історію - і за назвами і за сукупним накладом. Найбільша кількість знятих українських фільмів. Найбільша кількість українських пісень. Вікіпедія за кількістю статей наймелодійніша в світі, тощо.

Всього три роки сприяння і 27 років невтручання своєї держави.

Просто уявіть собі, що такого заряду цей конденсатор не накопичував ще ніколи. Не влізай, уб'є. Якби хто попробував влізти.

Воно, звісно, по-різному може піти, аж до окупації, але з Божою поміччю ми вже запалили таку свічку, яку, я вірю, їм не загасити ніколи.

Ми будемо битися на пляжах. - А. Санченко https://tyzhden.ua/Culture/254493
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08.03.2022 13:39 Відповісти
Зебрехло звинувачує союзників щоб було виправдання чому Україна виконує хотелки кремлівських вбивць не вступу в організації НАТО і ЄС.
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08.03.2022 12:56 Відповісти
Ванга, з ким ти тут воюєш?
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08.03.2022 13:04 Відповісти
Віталій Гайдукевич



Інфопростір - Банкова своїми спікерами почала розганяти меседж "ми розчарувалися в НАТО". Одна з вимог Москви - ніякого НАТО для України. Про те, наскільки масштабною зараз вже є допомога від країн НАТО, Лєщенко-Подоляк мовчать. Що це?

Для істеричок і єднаторів навколо особи - це інформація для думання і висновків.

Для ідіотів - курс на НАТО прописаний в Конституції, міняти Конституцію під час війни не мо ж на.
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08.03.2022 12:58 Відповісти
 
 