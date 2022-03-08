Звертатимусь безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть зусиль, щоб зупинити війну, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Для того, щоб українське небо знову стало безпечним, потрібна конкретна допомога всієї західної спільноти.
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Я буду звертатися безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну. Цей геноцид. Звісно, ми продовжуємо говорити з партнерами. З лідерами, парламентарями всіх країн, які знають, як допомогти Україні. У нас дуже насичена переговорна доба. Я говорив з президентом Литви Гітанасом Науседою. Народ Литви стоїть пліч-о-пліч з українцями завжди у цій боротьбі. Ми відчуваємо допомогу і цінуємо. Говорив з президентом Європейської ради, нашим другом Шарлем Мішелем. Говорив і з прем’єр-міністром Індії паном Моді. Але є речі, які вирішуються не в переговорах, які не залежать безпосередньо від нас. А тільки – від людяності, яка має перемогти у провідних столицях. Має перемогти страх. Має перемогти будь-які вигоди", - зауважив глава держави.
За словами Зеленського, для того, щоб українське небо знову стало безпечним, потрібна конкретна допомога всієї західної спільноти.
"Ми можемо зробити це разом як люди зі світом. А якщо світ буде осторонь – він втратить себе. Назавжди. Бо є безумовні цінності. Для всіх однакові. Передусім – це життя. Право на життя для кожного. Саме те, за що ми боремося в Україні. Дуже сильно, з нашими військовими. Саме те, чого нас хочуть позбавити ці слабкі окупанти. Саме те, що повинен захистити весь світ", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Не всегда они освещают события с точки зрения Украины .
Это происходит из-за многолетнего внедрения кацапов в западные сми , и полное игрорирование украинской власти таких методов .
Украинцы в ЕС только строили, водили машины и мыли полы.
надо серьезно сейчас работать над своими информационными СМИ на западе
О так, тут ( Німеччина) вже скавучать з усіх шпаринок святі мученики russe, які в політікє нє понимают, шлют лучикі добра в за мір.
Іхніх русскіх дєтєй вже в школі прєтісняют украинскіє дєті. А на вулиці на них косо смотрят, як вони разгаварівают на свойом вєликом язикє с вєликой культурой.
»Русскоє радіо» в повітрі перевзулось в вже називається «Бєрлінскоє».
Далі будуть вєщать…
Те, що за цей час написано, знято, зіграно, ще лише належить осмислити, але коли спеціалісти по Розстріляному відродженню порівнювали той період з культурним бумом 2016-2019 років, вони погоджувалися, що ******** значно потужніший за те, що дали нам наші 1920-ті, його просто ні з чим порівняти. Просто тому, що всі вже грамотні. Наші військові письменники написали за 7 років вже більше книжок, ніж ветерани "ВОВ" за 70. Просто тому що свобода і нема цензури. А в СРСР усю "лейтенантську прозу" писали 5-6 перевірених авторів. Все життя про одне і те ж. А на мемуари мав право не кожен полковник. Мемуари рядового? Ви смієтесь. І так, до речі, в них досі.
І таке ж буяння вітальності особисто мені було помітне, скажімо, в фантастиці чи в перекладах, а зараз геть несподівано для кризи - в наукпопі.
Найбільша кількість надрукованих українською книжок за всю історію - і за назвами і за сукупним накладом. Найбільша кількість знятих українських фільмів. Найбільша кількість українських пісень. Вікіпедія за кількістю статей наймелодійніша в світі, тощо.
Всього три роки сприяння і 27 років невтручання своєї держави.
Просто уявіть собі, що такого заряду цей конденсатор не накопичував ще ніколи. Не влізай, уб'є. Якби хто попробував влізти.
Воно, звісно, по-різному може піти, аж до окупації, але з Божою поміччю ми вже запалили таку свічку, яку, я вірю, їм не загасити ніколи.
Ми будемо битися на пляжах. - А. Санченко https://tyzhden.ua/Culture/254493
Інфопростір - Банкова своїми спікерами почала розганяти меседж "ми розчарувалися в НАТО". Одна з вимог Москви - ніякого НАТО для України. Про те, наскільки масштабною зараз вже є допомога від країн НАТО, Лєщенко-Подоляк мовчать. Що це?
Для істеричок і єднаторів навколо особи - це інформація для думання і висновків.
Для ідіотів - курс на НАТО прописаний в Конституції, міняти Конституцію під час війни не мо ж на.