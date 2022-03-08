УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4565 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
37 173 13
армія РФ (13448) документ (233) секретні документи (89) Азов (678)

Полк "Азов" опублікував імена російських окупантів, які хотіли прорватися в Маріуполь. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці полку "Азов", захищаючи Маріуполь, провели ефективну контрнаступальну операцію і розбили підрозділи 102 мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу з місцем дислокації м. Новочеркаськ Ростовська область.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідна інформація з'вилася на Телеграм-каналі "Азову".

Читайте також: Ворог продовжує атакувати Маріуполь, не випускаючи людей з міста, - "Азов"

"До нас потрапила документація ворога, зокрема поіменні списки окупантів, що намагалися прорватися в Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

Військові закликали українців шукати цих солдатів у соцмережах, писати їхнім друзям і рідним, інформувати, що російським окупантам час повертатися додому, поки вони ще мають таку можливість.

Також серед ворожої документації було знайдено рапорти на відмову від участі у війні проти України.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+37
сподіваюся, що там їх усіх і прикопають за списком
пороговно
показати весь коментар
08.03.2022 12:51
+24
Теперь хорошо бы каждое имя в черный прямоугольник заключить
показати весь коментар
08.03.2022 12:51
+17
РОЗСТРІЛЬНИЙ СПИСОК
показати весь коментар
08.03.2022 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сподіваюся, що там їх усіх і прикопають за списком
пороговно
показати весь коментар
08.03.2022 12:51 Відповісти
Теперь хорошо бы каждое имя в черный прямоугольник заключить
показати весь коментар
08.03.2022 12:51 Відповісти
РОЗСТРІЛЬНИЙ СПИСОК
показати весь коментар
08.03.2022 12:55 Відповісти
Список є потрібно тепер знищувати ворога поіменно і ставити галочки.Ті хто в цьому списку полон не заслуговує тільки має право бути двухсотим.Та даже після війни цей список потрібно буде поповнювати галочками і без сроку давності.
показати весь коментар
08.03.2022 13:03 Відповісти
Бийте іх хлопці!!!
показати весь коментар
08.03.2022 13:08 Відповісти
Тільки знищувати, під корінь.
показати весь коментар
08.03.2022 13:17 Відповісти
Потрібна важка системна розумна робота, щоб усі фашисти РФ з цього списку були вбиті. Тільки так ми зупинимо війну. Швидко вийдемо на державні кордони України.
показати весь коментар
08.03.2022 13:19 Відповісти
Все преступления рашенфашистов документировать, фотографировать, фото всех рашенфашистов в базу данных, в папку для Нюрнберга. Туда же фото Путина, Лаврова, Шойгу, всех рашенфашистских генералов, офицеров, рядовых. крыс москальских.
показати весь коментар
08.03.2022 13:20 Відповісти
Добавить туда Лукашенка, Писькова и т.п., *********, Соловьйова и т.п. Документально фиксировать преступления рашенфашистов и что бы была дата и время. Это для истории могут делать корреспонденты и все люди, добровольцы, главное сохранить нащадкив. Куда пристроить эти документы потом найдется.
показати весь коментар
08.03.2022 14:37 Відповісти
пардон
...главное сохранить для потомков.
показати весь коментар
08.03.2022 14:39 Відповісти
Новости с николаевского направления не могут не радовать Ребята реально молодцы.

Слава Україні!
показати весь коментар
08.03.2022 13:20 Відповісти
Имена не важны важно число!
показати весь коментар
08.03.2022 13:58 Відповісти
 
 