Унаслідок нічного бомбардування військами РФ Сум загинула 21 особа, зокрема двоє дітей
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Унаслідок авіаудару, завданого російськими окупаційними військами по житлових кварталах Сум пізно ввечері 7 березня, загинув 21 мирний житель, зокрема двоє дітей.
Про це повідомила у Facebook 8 березня прокуратура Сумської області, передає Цензор.НЕТ.
За фактом загибелі цивільних прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
"За даними слідства, військовослужбовці ЗС РФ, порушуючи правила ведення війни, близько 22:35 7 березня завдали авіаудару по житловому сектору в районі вулиць Романської та Спартака в Сумах. На місці авіаудару вранці 8 березня знайдено тіла 21 людини, серед них двоє дітей. Кількість постраждалих встановлюється", – сказано у повідомленні.
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Мы больше не хотим оставлять решение этой проблемы нашим детям.
Мы теперь хотим решить её сами.
Всем миром.
Сейчас.
А значит - да, разрушенные русские города. Да, бомбардировки Москвы. Да, экономический коллапс и нефть в обмен на продовольствие. Да, жареная собачатина в бочках на Тверской и вооруженные алкоголики на блок-постах Моховой. Да, исчезающие на подвалах граждане. Простые слесари и водители автобусов. Да, чудовищная ошибка. Да, банды беспризорников, республика ШКИД и у кошки четыре ноги.
Весь тот полный ******, который вы годами устраивали Украине - и вообще всем по периметру - а в последние десять дней даже и его перевели на новый уровень, должен теперь придти к вам. С Иловайском. С обстрелом мирных коридоров для эвакуации под Мариуполем. С бомбардировками Харькова. С гуманитарной катастрофой в Волновахе. С толпами детей в эвакуационных эшелонах на вокзалах. С новрожденными в метро во время воздушной тревоги.
Всё это должно придти в ваши города.
В ваши дома. В ваши квартиры.
В ваши подвалы под завалами ваших домов и квартир.
Вы. Должны. Пережить. Всё это. Сами.
Чтобы «николи знову» сами каленым железом выжигали на своих окнах каждый год 22.02.
Чтобы на лбу у себя выжигали. Сами.
Иначе не бывает. Иначе не дойдет.
Извините, такова се ля вя. - Бабчєнко
Курская, Белгородская, Ростовская, половина Воронежской, Кубань, должны отойти к Украине в качестве репараций.