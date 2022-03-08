Всі правоохоронці та держслужбовці, які на захоплених територіях допомагають ворогу, понесуть сувору відповідальність, - ДБР

Державне бюро розслідувань у взаємодії з іншими правоохоронними органами фіксує всі факти допомоги агресору з боку чиновників та правоохоронців.

В ДБР закликали громадян повідомляти про такі факти, зокрема, звертаючись на гарячу лінію +38 (044) 300 27 07. Про це йдеться в заяві пресслужби Територіального управління ДБР у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі правоохоронці та держслужбовці, які на захоплених ворогом територіях допомагають ворогу, понесуть сувору відповідальність перед законом, - зазначили в бюро. - На щастя, такі випадки є поодинокими й переважна більшість держслужбовців та правоохоронців сумлінно виконують свої обов’язки, допомагають боронити нашу Батьківщину, навіть ціною свого життя. Але жоден колаборант не втече від відповідальності, наша земля буде звільнена і від них, як і від окупантів".

В бюро проінформували, що продовжують виконувати свої обов’язки й щодо інших правопорушень, які належать до його повноважень.

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