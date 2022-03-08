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Всі правоохоронці та держслужбовці, які на захоплених територіях допомагають ворогу, понесуть сувору відповідальність, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Всі правоохоронці та держслужбовці, які на захоплених територіях допомагають ворогу, понесуть сувору відповідальність, - ДБР

Державне бюро розслідувань у взаємодії з іншими правоохоронними органами фіксує всі факти допомоги агресору з боку чиновників та правоохоронців.

В ДБР закликали громадян повідомляти про такі факти, зокрема, звертаючись на гарячу лінію +38 (044) 300 27 07. Про це йдеться в заяві пресслужби Територіального управління ДБР у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі правоохоронці та держслужбовці, які на захоплених ворогом територіях допомагають ворогу, понесуть сувору відповідальність перед законом, - зазначили в бюро. - На щастя, такі випадки є поодинокими й переважна більшість держслужбовців та правоохоронців сумлінно виконують свої обов’язки, допомагають боронити нашу Батьківщину, навіть ціною свого життя. Але жоден колаборант не втече від відповідальності, наша земля буде звільнена і від них, як і від окупантів".

В бюро проінформували, що продовжують виконувати свої обов’язки й щодо інших правопорушень, які належать до його повноважень.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Штепа тому яркий пример...очередной трындеж и не более - как завтра услышим "не надо охоты на ведьм" и т.п.
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08.03.2022 12:57
+13
реальную ответственность, прямо на месте. как положено при военном положении
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08.03.2022 12:56
+3
А ті, хто не допомогає ворогу, а тупо змився з робочих місць подалі на Захід?
Їм нічого?
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08.03.2022 12:57
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реальную ответственность, прямо на месте. как положено при военном положении
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08.03.2022 12:56 Відповісти
очень хотелось бы, что бы страна после этой войны очистилась от всего совкого и криминального гавна. все, кто сбежал должны быть лишены гражданства
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08.03.2022 13:06 Відповісти
Та вони в напрямку Британії тікають, типу від обстрілів. Ви їх в Україну і без нас назад не виженете.
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08.03.2022 13:11 Відповісти
вопросы к нашим погранцам на западной границе, взяточников надо расстреливать на месте
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08.03.2022 14:22 Відповісти
Штепа тому яркий пример...очередной трындеж и не более - как завтра услышим "не надо охоты на ведьм" и т.п.
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08.03.2022 12:57 Відповісти
А ті, хто не допомогає ворогу, а тупо змився з робочих місць подалі на Захід?
Їм нічого?
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08.03.2022 12:57 Відповісти
Звісно) це вважається патріотичнішим як працювати під окупацією...
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08.03.2022 12:59 Відповісти
должны быть лишены гражданства. без разговоров.
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08.03.2022 13:07 Відповісти
Дадут медаль как меру Новой Каховки?
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08.03.2022 12:58 Відповісти
Они сейчас мешают растаможке гуманитарки на границе с Польшой и устраивают корридоры для русни в Сумах, но говорить об этом нельзя. Ведь это мешает сдаче страны.
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08.03.2022 13:07 Відповісти
І понесуть її прямо там на місці. Бо вони гірші за москалів.
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08.03.2022 13:05 Відповісти
Єдина кара зрадникам - розстріл. Януковичу - повішання. Тратити постріл на цю тварюку в умовах війни не раціонально.
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08.03.2022 13:09 Відповісти
А де фіксуються ті депутати України,держслужбовці які покинули країну?А після перемоги злетяться в країну як мухи на гівно та ще і будуть вимагати щоб їх захищала Конституція та Закони України.Цей список уже мав бути надрукований у вільному доступі для українців щоб ми знали ,,героїв,, поїменно.
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08.03.2022 13:17 Відповісти
О, нас ждет много интересной инфы. Это стопроцентно. И всё будет совсем не так как им хочется, но это пока сюрприз.
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08.03.2022 13:21 Відповісти
Ну вот, а вы говорите: "Где все наши "доблестные" силовики и что они делают?". Вот, ГБР, например очень сильно воюет с врагом: просят звонить если что ...
1 500 человек ... которые в среднем получали по 2 000$/мес ...
Может это, ... на фронт? А "звоните" как-нибудь потом?
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08.03.2022 13:23 Відповісти
Дбр, чим закінчилась історія з колаборантами: бужанський, шевченко, куницький, шуфрик, мураєв?
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08.03.2022 13:29 Відповісти
ничего,после войны гранатометов и ПТУРСов много трофейных останется -на многих хватит
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08.03.2022 15:48 Відповісти
Пусть эти черти расскажут, где их работники пофамильно, вместе с прокурорскими и судьями в первый день в Польшу прорывались.Хер кого нарисуешь в Харькове кроме военных, пожарников, полиции и врачей.
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08.03.2022 19:49 Відповісти
 
 