В БЕБ взялися за підприємців, які необґрунтовано підвищують ціни. Для скарг запустили Телеграм-бот

БЕБ консолідує інформацію щодо необґрунтованого підвищення цін на проживання, товари та послуги зі сторони недобросовісних підприємців та компаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

На електронну скриньку [email protected] вже отримано понад 100 повідомлень від громадян, які, в основному, стосуються підвищення цін на продукти харчування та житло. Найбільше повідомлень надійшло з Львівської області.

Всі звернення одразу фіксуються та опрацьовуються.

До осіб, які вирішили нажитися у воєнний час, вживаються необхідні заходи.

Для зручності користувачів та з метою оперативного реагування, БЕБ розроблено Телеграм бот: https://t.me/StopOverpriceBot

"БЕБ звертається до громадян, яким відомі випадки необґрунтованого підвищення цін на житло для переселенців, товари повсякденного вжитку чи послуги, повідомляйте про це через бот. Зокрема, детально опишіть ситуацію: вкажіть місто, адресу, дату і час події. За можливості додайте фото/відео події. Узагальненні результати опрацювання повідомлень можна відслідковувати на офіційному Телеграм-каналі БЕБ: https://t.me/esbu_gov_ua" - йдеться в повідомленні.