В БЕБ взялися за підприємців, які необґрунтовано підвищують ціни. Для скарг запустили Телеграм-бот
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
БЕБ консолідує інформацію щодо необґрунтованого підвищення цін на проживання, товари та послуги зі сторони недобросовісних підприємців та компаній.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.
На електронну скриньку [email protected] вже отримано понад 100 повідомлень від громадян, які, в основному, стосуються підвищення цін на продукти харчування та житло. Найбільше повідомлень надійшло з Львівської області.
Всі звернення одразу фіксуються та опрацьовуються.
До осіб, які вирішили нажитися у воєнний час, вживаються необхідні заходи.
Для зручності користувачів та з метою оперативного реагування, БЕБ розроблено Телеграм бот: https://t.me/StopOverpriceBot
"БЕБ звертається до громадян, яким відомі випадки необґрунтованого підвищення цін на житло для переселенців, товари повсякденного вжитку чи послуги, повідомляйте про це через бот. Зокрема, детально опишіть ситуацію: вкажіть місто, адресу, дату і час події. За можливості додайте фото/відео події. Узагальненні результати опрацювання повідомлень можна відслідковувати на офіційному Телеграм-каналі БЕБ: https://t.me/esbu_gov_ua" - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
@i_army_org
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2 ч
В ответ
@EuroMaydan
Ви *********? Вас ***** просили 500 разів під час війни не вносити розлад. Якщо ми зараз почнемо публічно згадувати як Зе 2,5 роки "готував" армію це чимось допоможе? Чи вас перекупила русня вже?
Кому війна ..а кому і мають родна.
Основну вартість формують великі постачальники.
И то, с 24 февраля никто не привозил гречку.
Товари інших продавців доступні для замовлення.
Замовлення, що були оформлені та оплачені раніше, на жаль, ми змушені скасувати. Кошти будуть повернуті найближчим часом.
Кошти за замовлення, що вже були відправлені, будуть повернені після підтвердження скасування перевізниками.
Про відновлення прийому замовлень ми обов'язково повідомимо додатково
В "Форі" взагалі по 28,50 (також 10 шт.), і без ажіотажу
молоко (1л) -40 грн.
яйця курячі (10 шт.) - 70 грн
Картопля (1 кг) - 23 грн
Крупа гречана (1 кг) - 66 грн
Для порівняння. Магазин "Сільпо" (Київ):
Молоко (1 л) - 23 грн
Картопля (1 кг) - 9грн 15 коп
Крупа гречана (1 кг) - 46 грн