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В БЕБ взялися за підприємців, які необґрунтовано підвищують ціни. Для скарг запустили Телеграм-бот

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В БЕБ взялися за підприємців, які необґрунтовано підвищують ціни. Для скарг запустили Телеграм-бот

БЕБ консолідує інформацію щодо необґрунтованого підвищення цін на проживання, товари та послуги зі сторони недобросовісних підприємців та компаній.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

На електронну скриньку [email protected] вже отримано понад 100 повідомлень від громадян, які, в основному, стосуються підвищення цін на продукти харчування та житло. Найбільше повідомлень надійшло з Львівської області.

Всі звернення одразу фіксуються та опрацьовуються.

До осіб, які вирішили нажитися у воєнний час, вживаються необхідні заходи.

Для зручності користувачів та з метою оперативного реагування, БЕБ розроблено Телеграм бот: https://t.me/StopOverpriceBot

"БЕБ звертається до громадян, яким відомі випадки необґрунтованого підвищення цін на житло для переселенців, товари повсякденного вжитку чи послуги, повідомляйте про це через бот. Зокрема, детально опишіть ситуацію: вкажіть місто, адресу, дату і час події. За можливості додайте фото/відео події. Узагальненні результати опрацювання повідомлень можна відслідковувати на офіційному Телеграм-каналі БЕБ: https://t.me/esbu_gov_ua" - йдеться в повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Герег за причинное место взять нужно. Пустая металлическая канистра 20 литров для бензина в Эпицентре 1200 гривен. Она из золота или серебра? Написал в чат боте .
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08.03.2022 13:20
+6
В першу чергу перевірити відпускну ціну на складах,підприємці змушені там затарюватись по тій ціні шо виставлена,а потім вже шерстити підприємців,які завищують необгрунтовано.
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08.03.2022 13:12
+5
ІнфоВійська України/Ukraine


@i_army_org

·
2 ч



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@EuroMaydan

Ви *********? Вас ***** просили 500 разів під час війни не вносити розлад. Якщо ми зараз почнемо публічно згадувати як Зе 2,5 роки "готував" армію це чимось допоможе? Чи вас перекупила русня вже?
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08.03.2022 13:05
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ІнфоВійська України/Ukraine


@i_army_org

·
2 ч



В ответ
@EuroMaydan

Ви *********? Вас ***** просили 500 разів під час війни не вносити розлад. Якщо ми зараз почнемо публічно згадувати як Зе 2,5 роки "готував" армію це чимось допоможе? Чи вас перекупила русня вже?
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08.03.2022 13:05 Відповісти
Шо до чого то я порохобот.
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08.03.2022 13:06 Відповісти
*с горечью* Дурак вы, дяденька, прежде всего.
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08.03.2022 13:08 Відповісти
дата изготовления 15.02.2022. Не думаю что кто-то тогда думал что спустя неделю Путлер нападет, а вернуть их назад - хрен кто вернет сейчас.
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08.03.2022 14:27 Відповісти
В першу чергу перевірити відпускну ціну на складах,підприємці змушені там затарюватись по тій ціні шо виставлена,а потім вже шерстити підприємців,які завищують необгрунтовано.
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08.03.2022 13:12 Відповісти
А в нас на оптової затарюються...і ставлять в магазинах ставлять свої ціни які хочуть.
Кому війна ..а кому і мають родна.
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08.03.2022 13:15 Відповісти
100% Абсолютна більшість магазинів тупо ставить свою націнку 25-35%.
Основну вартість формують великі постачальники.
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08.03.2022 13:16 Відповісти
Всяко є...деякі аптеки у перший день війни тупо підняли ціни у 2-3-4 рази. Це вже на товар, який був поставлений.
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08.03.2022 13:19 Відповісти
Мне рассказали про магазин мяса и полуфабрикатов, который в первый день войны повысил цены на 30%.
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08.03.2022 15:34 Відповісти
Герег за причинное место взять нужно. Пустая металлическая канистра 20 литров для бензина в Эпицентре 1200 гривен. Она из золота или серебра? Написал в чат боте .
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08.03.2022 13:20 Відповісти
У меня магазин продовольственный. Цены поставщики не повышали. На гривну-две бывает, как и в мирное время. Наценка максимум 25%, тоже не повышаю разумеется. Есть ньюанс, мало кто стал приезжать, ассортимент резко снизился, и от некоторых поступило предложение приезжать самому своим транспортом за товаром на склад. По тем же отпускным ценам что в накладной. Я этого не делаю, но если так работать, цена товара действительно станет сильно выше. Уверен, что в небольших нас.пунктах это единственный вариант заполнить магазин. Как это считать?
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08.03.2022 13:25 Відповісти
Хорошие у вас поставщики. Может подскажите адресок где купить гречку по 36 оптом?
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08.03.2022 14:29 Відповісти
Увы. 45 входящая хуторок, козуб, феличита.
И то, с 24 февраля никто не привозил гречку.
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08.03.2022 19:22 Відповісти
В якому місці такі ціни? Києві вже давно гречки дешевше 45 грн немає. Востаннє перед Новим роком у "Варусі" по 36 по акції продавали
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08.03.2022 15:24 Відповісти
в АТБ была "своя линия" до войны.
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08.03.2022 16:03 Відповісти
На "Розетка" вже почали ціни накручувати. Що кілька днів назад коштувало 329 грн. зараз вже 429 грн.
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08.03.2022 13:26 Відповісти
З технічних причин приймання замовлень у продавця ROZETKA тимчасово зупинено.
Товари інших продавців доступні для замовлення.
Замовлення, що були оформлені та оплачені раніше, на жаль, ми змушені скасувати. Кошти будуть повернуті найближчим часом.
Кошти за замовлення, що вже були відправлені, будуть повернені після підтвердження скасування перевізниками.
Про відновлення прийому замовлень ми обов'язково повідомимо додатково
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08.03.2022 13:31 Відповісти
Это правильная инициатива. Но не с той стороны взялись - обычно вначале вводят карточки, а затем жесткие меры в отношении чёрного рынка. Дело в том, что обратный переход мгновенным не будет, а будут попытки создания искусственного дефицита.
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08.03.2022 13:30 Відповісти
10 яйко 50 кажу продавчині відкритим текстом ***** так робити. Відповідь нам тоже потрібна зарпдатня.Замітьте цінники щезли хто що хоче те малює. Прирівнювати до мародерів
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08.03.2022 13:43 Відповісти
Буває і так, що на ціннику вказано одну ціну, а на касі пробивають по іншій.
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08.03.2022 14:14 Відповісти
В АТБ яйця по 35 грн (10 шт.) повно, ніхто не бере.
В "Форі" взагалі по 28,50 (також 10 шт.), і без ажіотажу
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08.03.2022 15:22 Відповісти
в Варусе 39-45.
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08.03.2022 16:04 Відповісти
а таксисти?
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08.03.2022 14:53 Відповісти
Магазини "Мегамаркет" (Київ), сьогодні:
молоко (1л) -40 грн.
яйця курячі (10 шт.) - 70 грн

Картопля (1 кг) - 23 грн

Крупа гречана (1 кг) - 66 грн

Для порівняння. Магазин "Сільпо" (Київ):
Молоко (1 л) - 23 грн

Картопля (1 кг) - 9грн 15 коп

Крупа гречана (1 кг) - 46 грн
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08.03.2022 15:20 Відповісти
в звезду значит этот мегамаркет. Кстати странно что у вас гречка есть, в Днепре ее вообще ни по какой цене нет ни в АТБ ни в Варусе.
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08.03.2022 16:05 Відповісти
Стукачество???орки ещё не захватили Украину,а порядок уже считают нужным наводить грязными,раскольническими методами.
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08.03.2022 18:47 Відповісти
 
 