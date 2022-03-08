Нардеп Василевська-Смаглюк - Червоному Хресту: Допоможіть породіллям, які народжують у підвалах, дітям, яким відірвало руки та ноги. Організуйте коридор

Народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк публічно звернулася до Червоного Хреста з проханням забезпечити гуманітарні коридори для жителів Київської області.

Таке звернення вона розмістила на своїй сторінці у "Фейсбуці", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Величезні гроші з усього світу перераховують мешканці планети на допомогу червоному хресту, - написала нардеп. - На жаль, червоний Хрест не вживає жодних дій щодо забезпечення коридору для гумдопомоги дітям та жінкам, які сидять у підвалах Бородянки, Немішаєво, Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня, Іванкова, Полісся, Димера. Чому Червоний хрест відсторонився від горя українських жінок та дітей? Чому немає коридору гумдопомоги та евакуації? Чому Ви не допомагаєте вашим представникам в Україні організувати ці коридори?", - пише нардепка.

"Допоможіть нам, нашим дітям, породіллям, які народжують у підвалах, дітям, яким відірвало руки та ноги, мамам. Ви не можете пройти повз горе, яке охопило наші сім'ї. Будь ласка, організуйте коридор. Все, що залежить від нас, ми зробимо. Але попереду має йти Ваш прапор", - додає вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест заборонив наносити емблему на евакуаційний транспорт. Дуже впливові люди вирішили поставити хрест на українцях, - Зеленський