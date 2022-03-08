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війна (56233) евакуація (1924) Червоний Хрест (347) Василевська-Смаглюк (62) гуманітарний коридор (168)

Нардеп Василевська-Смаглюк - Червоному Хресту: Допоможіть породіллям, які народжують у підвалах, дітям, яким відірвало руки та ноги. Організуйте коридор

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нардеп Василевська-Смаглюк - Червоному Хресту: Допоможіть породіллям, які народжують у підвалах, дітям, яким відірвало руки та ноги. Організуйте коридор

Народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк публічно звернулася до Червоного Хреста з проханням забезпечити гуманітарні коридори для жителів Київської області.

Таке звернення вона розмістила на своїй сторінці у "Фейсбуці", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Величезні гроші з усього світу перераховують мешканці планети на допомогу червоному хресту, - написала нардеп. - На жаль, червоний Хрест не вживає жодних дій щодо забезпечення коридору для гумдопомоги дітям та жінкам, які сидять у підвалах Бородянки, Немішаєво, Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня, Іванкова, Полісся, Димера. Чому Червоний хрест відсторонився від горя українських жінок та дітей? Чому немає коридору гумдопомоги та евакуації? Чому Ви не допомагаєте вашим представникам в Україні організувати ці коридори?", - пише нардепка.

"Допоможіть нам, нашим дітям, породіллям, які народжують у підвалах, дітям, яким відірвало руки та ноги, мамам. Ви не можете пройти повз горе, яке охопило наші сім'ї. Будь ласка, організуйте коридор. Все, що залежить від нас, ми зробимо. Але попереду має йти Ваш прапор", - додає вона. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест заборонив наносити емблему на евакуаційний транспорт. Дуже впливові люди вирішили поставити хрест на українцях, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Вот и вылазит наружу вся гнилость,бесполезность и никчемность всех этих дурных контор и организаций. ООН, ОБСЕ,Красный крест...Сидят-деньги пилят да кофеи гоняют. Твари. После победы над засрашкой надо кардинально менять всю систему мировой безопасности.
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08.03.2022 13:28
+14
черный крест
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08.03.2022 13:29
+9
Эти импотенты уже много сделали! Запретили использовать красный крест на наших гуманитарных конвоях. Уррроды!
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08.03.2022 13:28
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У В А Г А!

Дана Яровая:

Ірпінь, якщо є можливість передати - йдіть до мосту на Романівку. Всіх пропускають.
Буча зі сторони Ірпеня також.
Батько вже в безпеці.
Наши артилеристи сьогодні Боги!

Розповсюджуйте на ФБ !
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08.03.2022 13:25 Відповісти
❗️ Вторая эвакуационная колонна не смогла покинуть Сумы.

Автобусы с мирными жителями попали под обстрел российских танков и были вынуждены вернуться в депо.

Как и в Мариуполе, россияне воспользовались гуманитарным коридором , чтобы начать ввод в город бронетехники. https://t.me/charter97_org/65508
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08.03.2022 13:27 Відповісти
на Красном кресте можно ставить жирный красный крест.........
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08.03.2022 13:28 Відповісти
черный крест
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08.03.2022 13:29 Відповісти
Вот и вылазит наружу вся гнилость,бесполезность и никчемность всех этих дурных контор и организаций. ООН, ОБСЕ,Красный крест...Сидят-деньги пилят да кофеи гоняют. Твари. После победы над засрашкой надо кардинально менять всю систему мировой безопасности.
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08.03.2022 13:28 Відповісти
Эти импотенты уже много сделали! Запретили использовать красный крест на наших гуманитарных конвоях. Уррроды!
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08.03.2022 13:28 Відповісти
похоже красный крест - это такая странная организация, которая полностью на стороне оккупантов и возможно использует свое влияние и деньги, чтобы любой ценой помогать оккупантам..., невольно вспоминаются огромные конвои на наши оккупированные территории, которые везли туда стройматериалы и мебель и другие прочие странные штуки..., очень странно, как для красного креста
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08.03.2022 13:33 Відповісти
Можливо,Раша побить великі внески в цю недоорганізацію,а значить має місце корупція....
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08.03.2022 14:21 Відповісти
Не знаю де ще написати. Прочитав, що дитина померла від зневоднення в Маріуполі. Маріупольці, якщо ви ще не користуйтесь цим, то воду можна зцідити з бойлерів, якщо відкрутити шланг чи американку на подачу холодної води і кран запобіжник, то вода потече з нього. якщо відкрутити одразу подачу і холодної і гарячої води, то вода піде швидко, якщо одну з подачею холодної води тільки, то повільно. А в бойлері там 50-100 літрів води питної. Але якщо бойлер довго використовкється, то можуть бути проблеми по бактеріолонічним показникам, тому краще кип'ятити її. Так як газу і електрики немає, то надворі на багатті.
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08.03.2022 13:35 Відповісти
Я стільки разів платила за цей долбаний червоний хрест!
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08.03.2022 13:35 Відповісти
ко мне приходили как то с подпиской. были посланы. помонают они только себе и африканским диктаторам
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08.03.2022 15:13 Відповісти
красный крест это очередная кока-кола
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08.03.2022 13:37 Відповісти
Ця організація абсолютно безвідповідальна, як і ООН, ОБСЄ. Їх треба позбуватися. Від них ніякого толку. Жирні дармоїди.
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08.03.2022 13:49 Відповісти
може треба припинити платить внески в подібні організації ?
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08.03.2022 13:51 Відповісти
Всі міжнародні інституції на які держави платили внески виявились імпотентами. Що ООН, що красний хрест, що НАТО
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08.03.2022 14:11 Відповісти
...то значить права була Наталія Вітрєнка стосовно НАТО...?
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08.03.2022 14:45 Відповісти
Не треба йорнічати. Із-за таких хвойд як вона ми до сих пір не в ЄС і не в НАТО. А якби в Україні не було таких паскуд як вона, риги, опожопівці яких ***** щедро спонсорував то і війни б не було.
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08.03.2022 14:50 Відповісти
россия устроила украинцам очередной голодомор. Моя мама когда мне жаловалась на свое здоровье, а я всерьёз не воспринимала, говорила "Тебе моё не болит". Так и Красному кресту не болит то, что чувствуют люди без связи света еды воды и надежды, которые просто сидят по подвалам, видят как умирают их дети, близкие и в которых тихо угасает жизнь. Сколько их мы будем потом хоронить? Мы ждём когда у путина и россиян начнутся проблемы, но этого ждать от месяца до года. У людей без гуманитарной помощи этого времени нет. Сколько жизней, судеб людей, которые ещё две недели назад строили какие-то планы, убиты путиным?!
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08.03.2022 14:54 Відповісти
Після нашої перемоги треба подавати у Гаагу на Червоний хрест за невиконання своїх обов'язків і вимагати покарання.
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08.03.2022 16:27 Відповісти
 
 