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Нафтогазовий гігант Shell повністю зупиняє купівлю нафти з Росії: "Ми припустилися помилки і нам шкода"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нафтогазовий гігант Shell повністю зупиняє купівлю нафти з Росії:

Нафтогазовий гігант Shell повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку, а також працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на пресслужбу Shell, передає Цензор.НЕТ.

"Ми чітко усвідомлюємо, що наше рішення минулого тижня придбати російську сиру нафту для переробки на такі продукти, як бензин і дизельне паливо, – попри те, що ми думали про безпеку поставок – було неправильним і ми просимо пробачення", – пише Shell.

Як і раніше, компанія планує передати прибутки з цієї нафти на користь фонду для допомоги українцям. Компанія, зрештою, вирішила "негайно припинити купівлю російської нафти на спотовому ринку, і не продовжувати строкові контракти".

Одночасно з цим компанія обговорюватиме з урядами низки країн зміну ланцюжка постачання сирої нафти, аби виключити російську сировину.

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"Ми намагатимемося зробити це якнайшвидше, але фізичне розташування та доступність альтернатив означають, що це може зайняти тижні і призведе до зниження пропускної здатності на деяких наших НПЗ", – пояснила компанія.

Shell планує згорнути станції технічного обслуговування та роботи з авіаційними паливно-мастильними матеріалами в Росії. Компанія розглядатиме найбезпечніший спосіб зробити це, процес почнеться негайно".

Також компанія поетапно вилучатиме російські нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ. "Це складний виклик. Зміна цієї частини енергетичної системи вимагатиме узгоджених дій з боку урядів, постачальників енергії та споживачів, а перехід на інші види енергопостачання триватиме набагато довше", – пояснює Shell.

Читайте також: Кулеба - Shell: Російська нафта не пахне вам українською кров'ю?
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Топ коментарі
+20
Лучше поздно,чем никогда. А что там с Кока-Кола? Ещё не покаялись? Ну-ну.
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08.03.2022 13:30
+15
После скандала Coca Cola уходит с российского рынка
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08.03.2022 13:36
+9
Особисто півроку після закінчення війни не буду там купувати паливо, мої колеги теж
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08.03.2022 13:31
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тепер це буде казахська нафта ? не думаю, що вони так просто відмовитись
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08.03.2022 13:30 Відповісти
А от думати хоч іноді треба.
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08.03.2022 13:31 Відповісти
Лучше поздно,чем никогда. А что там с Кока-Кола? Ещё не покаялись? Ну-ну.
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08.03.2022 13:30 Відповісти
После скандала Coca Cola уходит с российского рынка
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08.03.2022 13:36 Відповісти
Вже пізДно. Понесли збитки, підмочили свою репутацію, а вона для них понад усьо.
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08.03.2022 13:54 Відповісти
Я им задницы подтирать не собираюсь . Э то было их решение . и как оказалось оно было не правильное.
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08.03.2022 14:22 Відповісти
Да вроде читал, что тоже выходят с рынка *********.
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08.03.2022 13:37 Відповісти
Выходят как и Денон.
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08.03.2022 13:42 Відповісти
Их надо пугать их бывшим сотрудничеством с третьим рейхом,ставить аналогию с гитлером-это действует безотказно,особенно после компании в сми на западе
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08.03.2022 15:51 Відповісти
Особисто півроку після закінчення війни не буду там купувати паливо, мої колеги теж
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08.03.2022 13:31 Відповісти
Це українці точно вітають. А от я зараз в Киеві ніде купити бензин не можу- його просто нема для цивільних. Ходжу пішки- і не жаліюся на долю у свої 60.
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08.03.2022 13:34 Відповісти
ПРОЗРЕЛИ!
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08.03.2022 13:31 Відповісти
Грошей?
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08.03.2022 13:31 Відповісти
сказано красиво... осталось сделать !
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08.03.2022 13:34 Відповісти
Я в них купував ДП і масло, тепер відмовився. Але якщо дійсно перестануть в кацапів купляти, то можу змінити рішення.
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08.03.2022 13:36 Відповісти
Ага. Помилки. Шкода їм. Байден про Венесуелу заікнувся от і перевзулись.
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08.03.2022 13:43 Відповісти
Позиция Shell вызывает уважение. Но боюсь, что мировая цена на нефть и газ не позволят отказаться от закупок в *********. Мировая экономика не готова к таким ценам.
И путлер это просчитал.
А вот чего он не просчитал, так это получить ******** от ВСУ и украинского народа. Поэтому надо не жить в мире иллюзий "эмбарго энергоносителей РФ", а сосредоточится на обороне и освобождении Родины!
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08.03.2022 13:50 Відповісти
Уряд США працює з "красной венесуелой", де вже давно наступив економічний колапс ізза "красной політікі". Там тієї нафти вщерть.
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08.03.2022 16:04 Відповісти
Я понимаю, есть варианты: и Венесуэла и тот же Иран. Но это все очень не быстро решается. Поэтому ценовой шок неизбежен. Готовы ли американцы к 5$ за галлон из-за войны в какой-то там Украине? Европейцы готовы?
Полное эмбарго - это тот вариант, который путлер не рассматривал вообще, как не реальный. Т.к. остаются Китай, страны Азии. И даже если он будет продавать туда нефть с дисконтом в 50%, то при нынешней цене, он все равно будет в суперприбылях, т.к. себестоимость добычи 20$. (+5$ логистика).
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08.03.2022 16:49 Відповісти
Да ты прав, интересно много ли думали украинцы когда бомбили города в сирии в хлам, почище чем сейчас в украине, нет ничего не требовали, и не знали, поэтому не стоить бросатся словами, на тех кто что то пока не понял.
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08.03.2022 17:56 Відповісти
Хочешь мира, готовься к войне.
Для глупых - это просто прикольный лозунг из далекой древности
Для умных - руководство к действию

Уверен, что были и те, кто глядя на бомбардировки Алеппо, знал и понимал что это возможно и в Украине. Но, увы, таковых были единицы и НЕ в высших эшелонах нашей власти.
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08.03.2022 18:06 Відповісти
тогда я писал в одном укр сайте, что они готовятся к украине, один украинец спорил, что в украину не сунутся.. Ибо по их идеологии, без украины нет империи..
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08.03.2022 20:23 Відповісти
Сейчас выясняется, что решение о вторжении было принято еще осенью прошлого года.
О вторжении можно знать. Но для этого должна быть ГРУ высочайшего уровня (увы, не про нас). За 4-5 мес. много можно было чего сделать. Но ...
1. Знать и верить, это как говорят в Одессе, две большие разницы. У нас было бы так: Мы знаем, что ********* готовится к нападению, но верим, что она реально на это решится. (т.е. можно нихуя не делать)
2. Если 8 лет забивать болт на Армию и обороноспособность страны, то за 4-5 мес. принципиально все изменить невозможно.

Мы всё равно победим. А потом спросим с этих ...
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08.03.2022 20:45 Відповісти
А сейчас сколько?
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08.03.2022 23:08 Відповісти
Страны евро союза и их лидеры уже должны трубить .доносить своим гражданам что прекращение поставок углеводородов из лаптестано необходимая мера и мы все работаем для ее замещения.по одной и всем понятной причине . ."лаптестан" и безумное руководство тиранов угрожают безопасности и войной во всей ЕВРОПЕ . ВСЕМУ цивилизованному миру! и эта мера необходима и вынужденная для сдерживание от глобальной войны.Украине предоставляется помощь и будет предоставляется исключительно для защиты своего государства .целостности и суверенитета.Помогая Украине мы также помогаем и себе.Принять Украину в ЕС вчера! и внеблоковый союзник НАТО и США.
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08.03.2022 13:51 Відповісти
залишилось тільки передати це пальне ЗСУ і ми вас вибачимо !
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08.03.2022 14:01 Відповісти
если бы не идиот Байден прочая хренотень, нефть стоила бы копейки. своими действиями и заявлениями они разогнали цену с минуса до сегоднешней цены.
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08.03.2022 15:11 Відповісти
Президент сша идиот? , ты с дурки что ли?
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08.03.2022 17:58 Відповісти
у тебя есть сомнения, что нет? и да, не груби тут
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08.03.2022 18:43 Відповісти
Да есть сомненич, и не ***** тут что пишуть русппропаганда..
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08.03.2022 19:53 Відповісти
Украина помнится не выполнял дорожную карту вступления в ес, напр не назначал прокурора, с какой стати их должны теперь принимать, ведь ес чисто экономический союз, и должны руководствоватся экономическими доводами, вот если бы речь шло о нато можно было понять..
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08.03.2022 20:28 Відповісти
 
 