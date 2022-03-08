Нафтогазовий гігант Shell повністю зупиняє купівлю нафти з Росії: "Ми припустилися помилки і нам шкода"
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Нафтогазовий гігант Shell повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку, а також працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.
Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на пресслужбу Shell, передає Цензор.НЕТ.
"Ми чітко усвідомлюємо, що наше рішення минулого тижня придбати російську сиру нафту для переробки на такі продукти, як бензин і дизельне паливо, – попри те, що ми думали про безпеку поставок – було неправильним і ми просимо пробачення", – пише Shell.
Як і раніше, компанія планує передати прибутки з цієї нафти на користь фонду для допомоги українцям. Компанія, зрештою, вирішила "негайно припинити купівлю російської нафти на спотовому ринку, і не продовжувати строкові контракти".
Одночасно з цим компанія обговорюватиме з урядами низки країн зміну ланцюжка постачання сирої нафти, аби виключити російську сировину.
"Ми намагатимемося зробити це якнайшвидше, але фізичне розташування та доступність альтернатив означають, що це може зайняти тижні і призведе до зниження пропускної здатності на деяких наших НПЗ", – пояснила компанія.
Shell планує згорнути станції технічного обслуговування та роботи з авіаційними паливно-мастильними матеріалами в Росії. Компанія розглядатиме найбезпечніший спосіб зробити це, процес почнеться негайно".
Також компанія поетапно вилучатиме російські нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ. "Це складний виклик. Зміна цієї частини енергетичної системи вимагатиме узгоджених дій з боку урядів, постачальників енергії та споживачів, а перехід на інші види енергопостачання триватиме набагато довше", – пояснює Shell.
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И путлер это просчитал.
А вот чего он не просчитал, так это получить ******** от ВСУ и украинского народа. Поэтому надо не жить в мире иллюзий "эмбарго энергоносителей РФ", а сосредоточится на обороне и освобождении Родины!
Полное эмбарго - это тот вариант, который путлер не рассматривал вообще, как не реальный. Т.к. остаются Китай, страны Азии. И даже если он будет продавать туда нефть с дисконтом в 50%, то при нынешней цене, он все равно будет в суперприбылях, т.к. себестоимость добычи 20$. (+5$ логистика).
Для глупых - это просто прикольный лозунг из далекой древности
Для умных - руководство к действию
Уверен, что были и те, кто глядя на бомбардировки Алеппо, знал и понимал что это возможно и в Украине. Но, увы, таковых были единицы и НЕ в высших эшелонах нашей власти.
О вторжении можно знать. Но для этого должна быть ГРУ высочайшего уровня (увы, не про нас). За 4-5 мес. много можно было чего сделать. Но ...
1. Знать и верить, это как говорят в Одессе, две большие разницы. У нас было бы так: Мы знаем, что ********* готовится к нападению, но верим, что она реально на это решится. (т.е. можно нихуя не делать)
2. Если 8 лет забивать болт на Армию и обороноспособность страны, то за 4-5 мес. принципиально все изменить невозможно.
Мы всё равно победим. А потом спросим с этих ...