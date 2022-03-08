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Зберігаються ознаки готовності керівництва Білорусі до участі у війні проти України, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 8 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зберігаються ознаки готовності керівництва Білорусі до участі у війні проти України, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 8 березня

Триває тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 08.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, основні зусилля окупантів продовжують зосереджуватися на створенні умов для захоплення міст Київ, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, Миколаїв та виході на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей.

"Одночасно зберігаються ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь до можливої широкомасштабної участі ЗС РБ у бойових діях проти України на боці РФ. Здійснено часткове перегрупування сухопутних військ та ССО ЗС РБ. Зокрема, у районі Брест перебувають по одній БТГр зі складу 38 одшбр (Брест) та 103 опдбр (Вітебськ) ЗС Білорусі; у районі Олександрівка (район прикордонного КПП в районі н.п. Вільча, Київська обл.) – 2 БТГр 38 одшбр; в районі Кірово (Поліський радіаційний заповідник) – 2 БТГр 103 опдбр", - йдеться у повідомленні.

Згадані вище підрозділи переведені у вищі ступені бойової готовності, але морально-психологічний стан особового складу є вкрай низьким. Більшість військовослужбовців поінформована про майбутні дії та не бажає воювати на боці ЗС РФ.

Зведені підрозділи 29, 35, 36 А та ПДВ продовжують утримуватись на рубежах в районі Поліське – Демидів.

На напрямку н.п. Димер перебувають підрозділи зі складу 98 пдд та 45 обр СпП, активних дій не відзначається.

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Повідомляється також,  що в районі н.п. Буча противник підрозділами зі складу БТГр 76 та 98 пдд ПДВ намагається утримати місто, підрозділи 155 обрмп противника відведені на відновлення боєздатності.

Для ведення наступальних дій у напрямку н.п. Фастів стягуються додаткові сили противника.

У напрямку н.п. Іванків противник продовжує ведення наступу підрозділами окупаційних військ зі складу 35 Армії у взаємодії з 36 омсбр (Борзя) 29 Армії.

Після значних втрат триває відновлення боєздатності БТГр зі складу 106 пдд та 98 пдд ПДВ в районі н.п. Ірпінь.

Противник, силами підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї Армій та 90-ї тд ЦВО намагається блокувати Чернігів.

Основні сили 74 омсбр продовжують відновлювати понтонну переправу та найближчим часом намагатимуться здійснити переправу через річку Десна.

Також зазначається, що в районі Глухова противник, силами до п’яти БТГр зі складу 90 тд та чотирьох БТГр зі складу 2-ї Армії Центрального ВО намагався організувати наступ з раніше створеного рубежа. Успіхів не зазнав, наступ зупинений.

"У зв’язку з непоправними втратами в районі Харкова, підрозділи 25 омсбр (Луга) 6-ї Армії залишили зону бойових дій та повернуті до району н.п. Нехотєєвка Бєлгородської області для здійснення заходів відновлення боєздатності. До семи БТГр 1, 2 АК та 150-ї мсд 8-ї Армії окупантів не відмовляються від задуму ведення наступальних дій у напрямках на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області. Здійснено невдалу спробу наступу в районі н.п. Троїцьке. Ворог намагається відновити наступ та захопити Маріуполь. Здійснено висування 2 БТГр 71 мсп (Калинівська) 42 мсд до н.п. Гуляйполе, Оріхів", - зазначають у Генштабі.

Силами до БТГр, ворог провів наступальні дії у напрямку н.п. Тернівка, зазнав значних втрат та повернувся в райони зосередження в районі н.п. Капустине, Баловне, Новоматвіївське.

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Крім того, повідомляється, що в акваторіях Чорного та Азовського морів противник не проводив активних дій. Зберігається імовірність нанесення ракетних ударів по державних та військових об’єктах з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

Разом переможемо! Тримаємо стрій! Перемога буде за НАМИ!

Слава Україні!

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+42
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08.03.2022 13:41
+23
БульбаФюрер крутится как уж на сковороде.
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08.03.2022 13:36
+19
Не знаю де ще написати. Прочитав, що дитина померла від зневоднення в Маріуполі. Маріупольці, якщо ви ще не користуйтесь цим, то питну воду можна зцідити з бойлерів, якщо відкрутити шланг чи американку на подачу холодної води і кран запобіжник, то вода потече з нього. якщо відкрутити одразу подачу і холодної і гарячої води, то вода піде швидко, якщо одну з подачею холодної води тільки, то повільно. А в бойлері там 50-100 літрів води питної. Але якщо бойлер довго використовується без обслуговування, то можуть бути проблеми по бактеріолонічним показникам, якщо вона там застоялася, тому краще кип'ятити її. Так як газу і електрики немає, то надворі на багатті.
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08.03.2022 13:36
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БульбаФюрер крутится как уж на сковороде.
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08.03.2022 13:36 Відповісти
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08.03.2022 13:41 Відповісти
Украинцы умеют воевать и будут беспощадны к оккупантам.

Народный депутат Украины Игорь Гузь обратился к белорусским матерям:

- Добрый день. Меня зовут Игорь Гузь, я народный депутат Украины. Сейчас я нахожусь на украинско-белорусской границе и хочу обратиться к матерям белорусских военных.

У меня много общего с Беларусью и я бы не хотел, чтобы ваших детей убивали в моей стране. Поэтому, если вы сейчас имеете контакт со своими детьми, позвоните им и попросите не принимать участия в войне против Украины. Вас же, матерей, я призываю блокировать военные колонны, если ваших детей повезут на войну.

Если вы не предпримете никаких действий, чтобы ваши дети не участвовали в войне против Украины, их смерти будут и на ваших руках в том числе. Война показала, что украинцы умеют воевать и за родную землю будут убивать.

Убивать в том числе и белорусов, если они придут на нашу землю с оружием.

Жыве Беларусь! Слава Украине!
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08.03.2022 14:23 Відповісти
Їхні воєнні - злочинці, на фото солдати бєлоруської сср, що підпорядковуються путлеру й діють за його командами, то ж до кого Ви звертаєтесь?
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08.03.2022 16:57 Відповісти
як бульбаші полізуть то вде з чистою совістю херачити по аеродромах і скупченнях кацапів на їхній території.
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08.03.2022 18:05 Відповісти
Не знаю де ще написати. Прочитав, що дитина померла від зневоднення в Маріуполі. Маріупольці, якщо ви ще не користуйтесь цим, то питну воду можна зцідити з бойлерів, якщо відкрутити шланг чи американку на подачу холодної води і кран запобіжник, то вода потече з нього. якщо відкрутити одразу подачу і холодної і гарячої води, то вода піде швидко, якщо одну з подачею холодної води тільки, то повільно. А в бойлері там 50-100 літрів води питної. Але якщо бойлер довго використовується без обслуговування, то можуть бути проблеми по бактеріолонічним показникам, якщо вона там застоялася, тому краще кип'ятити її. Так як газу і електрики немає, то надворі на багатті.
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08.03.2022 13:36 Відповісти
У них інтернету немає. Не прочитають. Але самі здогадаються.
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08.03.2022 13:50 Відповісти
Не у всіх є ключ, щоб відкрутити клапан-запобіжник чи американку. Може не всі і відкрутили і не всі додумалися і повідомили один одному, якщо зв'язку немає. Знайомий напише, каже, що смс раз на день приходе звідти.
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08.03.2022 13:55 Відповісти
З'явилася термінова новина. Кацапсько-бульбашівські війська взяли.... за щоку.
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08.03.2022 13:38 Відповісти
Драник вусатий вже давно обісраний
І повинен висіти поряд із *****.
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08.03.2022 13:39 Відповісти
Ваші повідомлення про пересування ворога через офіційний чат-бот
➡️ @stop_russian_war_bot
щодня приносять нові трофеї.

Цього разу ми отримали координати ворожої техніки з позначками «V» на Київщині.

Їх перевірили та передали військовим. Результат - полум'яні «привіти» окупантам. Тож як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше «завдання буде виконане» точно - ми знищимо їх!

Продовжуйте інформувати через чат-бот про переміщення ворожої техніки та ДРГ!

Прохання надсилати дані чітко і структуровано з максимально точними позначеннями часу та геолокацій.

Разом переможемо!
https://t.me/operativnoZSU/12094
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08.03.2022 14:02 Відповісти
с тараканом (как и с мокшанами - ненависть последних к нам никуда не уйдет, просто спрячется поглубже - помнить следует, что произошло с Германией в первой половине века 20-го) можно будет расслабиться только после Гааги и построения усиленного кордона с ПВО и глубокой системы обороны...
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08.03.2022 13:43 Відповісти
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08.03.2022 13:52 Відповісти
таааааак, один вже готовченко, на черзі наступний "лєбедь"
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08.03.2022 17:00 Відповісти
Закрийте нам небо, вічно "стурбовані"!!!
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08.03.2022 13:46 Відповісти
під Глуховом зараз ще іде бій ,гахає добряче
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08.03.2022 13:46 Відповісти
Бандерівці - такі звірі, що нас навіть до війни поки що не допускають - все з біженцями займаємось...
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08.03.2022 13:48 Відповісти
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08.03.2022 13:51 Відповісти
Білоруси підуть на нас, навіть не сумніваюсь. Там зараз поповнення, до Бобруйська йде колона іскандерів, на відео нарахувала 11 штук. Білоруси нас вбивають з першого дня війни і будуть робити це надалі. От же ж маємо сусідів, блдь.
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08.03.2022 13:55 Відповісти
если бы белорусы не ходили с цветочками целый год, может и войны бы не было...или у нас не было бы столько жертв
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08.03.2022 14:00 Відповісти
Если бы Украина не торговала с лукашенко (ГСМ, электроэнергия, МАЗы и т.д.) когда белорусов избивали по тюрьмам, то да многое могло быть по другому.
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08.03.2022 14:22 Відповісти
Поки просто відтягують наші сили, кордон великий. Якщо би не вони, то ситуація була би набагато краще. Придністров'я тим самим займається.
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08.03.2022 14:01 Відповісти
Білорусів зажали а ******** за таракана.1 генерал це ще не показник.Бульбофюрер сцить сказати що кончених відморозкі уже спалили в Гостомелі.Білоруські дальнобої вже сцють в штани їхати до Європи.
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08.03.2022 13:58 Відповісти
От знакомого слышал как кацапским(кто еще остался) и белоруским дальнобойщикам в Европе режут шины.
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08.03.2022 18:16 Відповісти
белорашкині просачиваются помаленьку...а уж про то что их аэродромов взлетает все что еще летает - это факт... что их там заправляют и обслуживают - тоже факт... что туда самолетами из рахи доставляют "живую силу" тоже как бы не новость...
так что белорашка та еще настамнетка
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08.03.2022 14:02 Відповісти
Зачем этот мозговой онанизм? Беларусь участвует в этой войне с первых ее секунд! Именно с ее территории полетели первые ракеты на Украину 24-февраля! Зачем городить ересь - будут, не будут... Они уже есть. И утилизация их ничем не отличается от утилизации орков мордора. Какая разница какой у него будет шеврон, российский или белорусский
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08.03.2022 14:21 Відповісти
она даж не участвуя оттягивает наши войска
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08.03.2022 14:31 Відповісти
шкварки с бульбой.
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08.03.2022 14:40 Відповісти
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08.03.2022 14:59 Відповісти
Ознаки - і мають бути, бо Лукашенко боїться того щура бункерног, але і прямо посилати війська - боїться
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08.03.2022 17:34 Відповісти
Суть в том , если белокацапы пойдут и обязательно попадут в плен ( на счет документов, удостоверений и тд при них не будет наверняка) и дадут показания , то это в войну де-факто вступила третья страна. А это уже и мы можем сказать сцыкливому миру : будете и дальше сцыклом или для начала о закрытом небе подумаете...
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08.03.2022 18:13 Відповісти
 
 