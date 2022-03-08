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Міноборони (5264) обстріл (20980) флот (202)

Розвідка виклала список військових злочинців із флоту Росії, які обстрілюють міста України ракетами. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головне управління розвідки МОУ оприлюднило перелік військових злочинців військово-морського флоту Росії, які беруть участь у вбивствах мирних громадян України та здійсненні ракетних обстрілів українських міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зазначає сайт Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Як зазначається, до нанесення ракетних ударів крилатими ракетами "Калібр" морського базування залучалися: Фрегат "Адмирал Эссен", командир - капітан 2 рангу Александр Смирнов; малий ракетний корабель "Грайворон", командир - капітан 3 рангу Глеб Александрович Козаков; підводний човен "Новороссийск", командир - капітан 3 рангу Игорь Игоревич Шведа; підводний човен "Великий Новгород", командир - капітан 2 рангу Сергей Михайлов; Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", командир – капітан 1 рангу Игорь Михайлович Крохмаль; Фрегат "Адмирал флота Касатонов", командир – капітан 2 рангу Алексей Викторович Рябоштан.

Також повідомляється, що до нанесення ударів по території України залучалися патрульний корабель "Дмитрий Рогачев", командир - капітан 3 рангу Тугарин Егор Витальевич (Зрадник ВМС України); патрульный корабель "Василий Быков", командир - капітан 3 рангу Козьяков Виталий.

Також оприлюднені фото, номери телефонів цих людей, посилання на сторінки в соцмережах, імена та прізвища членів їхніх родин.

Як повідомляв Укрінформ, раніше ГУР оприлюднило перелік пілотів ВКС рф, що бомблять українські міста, а також їхні сторінки в соцмережах та родинні зв'язки.
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Топ коментарі
+15
Засудити і розстріляти. Усіх.
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08.03.2022 14:03
+12
Тепер цім капітанам треба обертатись частіше, але все одно не допоможе
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08.03.2022 14:05
+10
Бійці полку Азов, захищаючи Маріуполь, провели ефективну контрнаступальну операцію і розбили підрозділи 102-го мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії південного військового округу з місцем дислокації у м. новочеркаськ ростовська область.
До нас потрапила документація ворога, зокрема поіменні списки окупантів, що намагалися прорватися в Маріуполь. Також серед ворожої документації було знайдено рапорти на відмову від участі у війні проти України.
https://t.me/polkazov/4007
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08.03.2022 14:16
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Засудити і розстріляти. Усіх.
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08.03.2022 14:03 Відповісти
Тепер цім капітанам треба обертатись частіше, але все одно не допоможе
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08.03.2022 14:05 Відповісти
Ликвидировать? - Нет. Рекламировать? - Да.
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08.03.2022 14:05 Відповісти
Пливи на весах та ліквідуй їх, якщо вистачить дихання, то можеш і за човнами пірнути. Аби *****..ти
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08.03.2022 14:13 Відповісти
Рекламувати щоб ліквідувати.
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08.03.2022 14:16 Відповісти
патрульний "Биков" же ж учора втопили... чи не до кінця?..
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08.03.2022 14:06 Відповісти
А перед этим. он. что на прогулке был? Вот зачем еще подливать маслица... В смысле * в смысле мы сомневаемся???*
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08.03.2022 14:15 Відповісти
Боюсь що цим будуть займатись лише українці.Витягувати з домашніх ліжок і вішати прочитавши присуд від українського народу.
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08.03.2022 14:08 Відповісти
А Пл " Новороссийск", турки дня за четыре до войны, через Босфор пропустили.....
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08.03.2022 14:09 Відповісти
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08.03.2022 14:11 Відповісти
ну что кепи (нет, не кэпы) ****** и вам, и вам прышэлэпкуватым семьям...
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08.03.2022 14:12 Відповісти
Бійці полку Азов, захищаючи Маріуполь, провели ефективну контрнаступальну операцію і розбили підрозділи 102-го мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії південного військового округу з місцем дислокації у м. новочеркаськ ростовська область.
До нас потрапила документація ворога, зокрема поіменні списки окупантів, що намагалися прорватися в Маріуполь. Також серед ворожої документації було знайдено рапорти на відмову від участі у війні проти України.
https://t.me/polkazov/4007
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08.03.2022 14:16 Відповісти
Давайте їхні адреси фактичного пролживання!!! Вистежуйте їх і вбивайте!
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08.03.2022 14:19 Відповісти
Ну так перейди по ссылке, посмотри адрес и иди убивай
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08.03.2022 14:29 Відповісти
Я перейду по посиланню до тебе й знайду тебе. А потім побалакаємо.
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08.03.2022 14:45 Відповісти
нужны защищенные сайты с базами данных всех военных преступников. имена, ардеса, фоты.
нас много по всему свету, найдем
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08.03.2022 14:32 Відповісти
Там все предатели, а данных того, кто рыб кормит нет
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08.03.2022 15:58 Відповісти
Персональні санкції тут згодяться.
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08.03.2022 20:42 Відповісти
 
 