УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4724 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
10 327 18
війна (56233) мітинг (731) окупація (5818) протест (2248) Херсонщина (4221)

Жителі Голої Пристані вийшли на мітинг проти російських окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Більше трьох тисяч людей протестують сьогодні у Голій Пристані на Херсонщині проти російських окупантів.

Про це повідлмляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційний спротив.

Люди вийшли на вулиці з українською символікою та плакатами з патріотичними гаслами. Протестуючі винеслу на площу великий національний прапор та скандують: "Гола Пристань - Україна!"

Також у місті відбулася хода за територіальну цілісність України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слава нації, п#зда Російській Федерації": у Чаплинці відбувся проукраїнський мітинг. Окупанти відкрили вогонь. ВIДЕО

Жителі Голої Пристані вийшли на мітинг проти російських окупантів 01
Жителі Голої Пристані вийшли на мітинг проти російських окупантів 02
Жителі Голої Пристані вийшли на мітинг проти російських окупантів 03

Також дивіться: "Олешки - Україна!": відбувся український мітинг у захопленому в перші дні війни місті. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+24
показати весь коментар
08.03.2022 14:07
+21
Це для нас та для всього світу, що в українці - це українська нація, а не російськомовне населення, як у білоруссії, чи россії.
показати весь коментар
08.03.2022 14:16
+11
В кожного свій фронт.
показати весь коментар
08.03.2022 14:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эти протесты оккупантам как мёртвому припарка
показати весь коментар
08.03.2022 14:07 Відповісти
Це для нас та для всього світу, що в українці - це українська нація, а не російськомовне населення, як у білоруссії, чи россії.
показати весь коментар
08.03.2022 14:16 Відповісти
напевно й так, але увесь світ бачить їх цинічну брехню!
Та усвідомлює реінкарнацію справжнього фашизму!
показати весь коментар
08.03.2022 14:17 Відповісти
Це не так. Вони бачать нікчемність свого керівництва, яке прислало їх в Україну з хибних міркувань. Звісно, на всі- але бачать.
показати весь коментар
08.03.2022 14:21 Відповісти
Да не скажи! Если ты солдат и приходишь "асвабаждать", а тебе говорят "ИДИ нА Х№Й", в мозгу создается когнитивный диссонанс
показати весь коментар
08.03.2022 14:23 Відповісти
А жопа ещё и чувствует какой-то негаразд, втихаря могут ведь и прибить ночью.
показати весь коментар
08.03.2022 14:36 Відповісти
Эти протесты важны! Важно не допустить создания российсими оккупантами какой-то очередной "хнр"!
показати весь коментар
08.03.2022 14:29 Відповісти
Как минимум это отвлекает и размазывает их силы. Считаю надо проводить, конечно без риска для жизни.
показати весь коментар
08.03.2022 14:31 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2022 14:07 Відповісти
У них говорят, что ВСУ расстреливает тех, кто бежит в рф.
показати весь коментар
08.03.2022 22:25 Відповісти
На фото Скадовськ, пристань трошки далі
показати весь коментар
08.03.2022 14:10 Відповісти
люди включайте украинскую музыку, украинские песни, искусство - это тоже сила!
показати весь коментар
08.03.2022 14:11 Відповісти
які мітинги? кожну ватну тварину треба різати, травити, спалювати техніку, мітинги вже не подоможуть
показати весь коментар
08.03.2022 14:21 Відповісти
В кожного свій фронт.
показати весь коментар
08.03.2022 14:22 Відповісти
держитесь, ЛЮДИ! Победа наша 🇺🇦 неотвратима, как весна!
показати весь коментар
08.03.2022 14:30 Відповісти
Добре роблять, бо москалі останнв роки серуть в вуха усього світу про " угнєтьонних", та ще всякі ****** ім підсирають
показати весь коментар
08.03.2022 14:52 Відповісти
Есть такой расейский блогер- оппозиционер Слава Мальцев, Недавно он раскритиковал жителей Херсона, что они вышли на митинг против рашистких оккупантов и никого не убили. И это сказал, тот кто сам прячется от ФСБ во Франции. Кто говорит, что нельзя наказывать всех руцьких, а вешать надо только путина и его окружение. И это сказал про жителей временно оккупированного Херсона, которым грозит смерть за сопротивление, гражданин страны, где рабы сами толкают автозаки ОМОНа, которые везут их на нары. Правильно ему запретили въезд в Украину
показати весь коментар
08.03.2022 14:52 Відповісти
Перші три фото то Скадовськ.
показати весь коментар
08.03.2022 15:35 Відповісти
 
 