Нацполіція відкрила понад 1 100 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовими РФ

З 24 лютого по 8 березня слідчі Нацполіції відкрили 1 135 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями збройних сил російського агресора на території України.

Про це йдеться на офіційній сторінці Національної поліції України у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найбільше проваджень відкрито за порушення законів і звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та диверсію.

Зокрема відкрито 730 кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни), 356 проваджень – за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 32 – ст. 113 (Диверсія), 8 – ст. 258 (Терористичний акт).

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Також відкрито по чотири кримінальні провадження за ст. 111 (Державна зрада) та ст. 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), одне кримінальне провадження за ст. 281 (Порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України.

Найбільше кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених російськими військовими, відкрито в Чернігівській (181), Херсонській (141), Київській (138), Харківській (136), Донецькій (130), Сумській (87), Житомирській (68), Луганській (43), Миколаївській (41), Одеській (23), Черкаській (20), Дніпропетровській (20) областях та у м. Києві (53).

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За вказані злочини затримано 121 особу, всім повідомлено про підозру. Щодо 81 підозрюваного прокурори застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 36 підозрюваним тримання під вартою обрав суд.