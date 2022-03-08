Ядерні об'єкти України, як і раніше, перебувають під загрозою , – глава ядерного регулятора України Коріков

Ядерні об'єкти України все ще перебувають під найвищою загрозою через дії військових Російської Федерації, говорити про якісь результати дипломатичних зусиль МАГАТЕ та інших міжнародних організацій щодо покращення ситуації не доводиться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Держінспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

"Маю констатувати, що поки що попри активні ініціативи української сторони, на жаль, жодні дипломатичні зусилля МАГАТЕ та інших міжнародних партнерів не призвели до реальних результатів у зниженні або усуненні військових ризиків на ядерних об'єктах України", – зазначив він.

Коріков наголосив, що наразі в Україні через військову агресію Російської Федерації створено ризики не лише радіаційних аварій різного масштабу, втрати контролю над джерелами випромінювання, а й безпрецедентні ризики глобальної ядерної катастрофи.

Коріков акцентував, що, здійснюючи цинічні та жорстокі вторгнення та подальші захоплення ядерних об'єктів, РФ ігнорує міжнародно визнані принципи та вимоги безпеки, а також міжнародні зобов'язання самої Росії як члена ООН та МАГАТЕ.

Він нагадав, що, згідно з резолюцією МАГАТЕ, "будь-який збройний напад і загроза ядерним об'єктам, призначеним для мирних цілей, є порушенням принципів Статуту ООН, міжнародного права та Статуту МАГАТЕ".

Кориков додав: "Військове захоплення ядерних установок, а також військові дії проти інших ядерних об'єктів та об'єктів з використанням джерел випромінювання на території України створюють безпрецедентні за своїми масштабами ризики з ядерної та радіаційної безпеки, а також щодо збереження ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел випромінювання".

Він також наголосив, що такі дії противника мають розглядатися як акти ядерного тероризму.