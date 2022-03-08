УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4782 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 672 17
війна (56233) допомога (5014) Японія (593) Корсунський Сергій (6)

Бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори: Японія надасть допомогу військовим ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори: Японія надасть допомогу військовим ЗСУ

Японія надасть Збройним силам України бронежилети, шоломи, намети та інше знаряддя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив у фейсбуці.

За його словами, сьогодні відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією стостовно надання уряду України на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб ЗСУ.

Бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори: Японія надасть допомогу військовим ЗСУ 01

Україна отримає бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори, камери, різноманітне знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях.

"Подібний акт відбувся вперше в історії Японії. Хочу, щоб ви знали: Японією надається безпрецедентна підтримка Україні", - наголосив посол.

Читайте також: Японія розширила санкції проти Росії та Білорусі, - МЗС країни

Як повідомлялось, уряд Японії також запровадив персональні санкції щодо росіян, які причетні до організації воєнного вторгнення росії в Україну.

До списку увійшли, зокрема, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, голова Чечні Рамзан Кадиров.

Крім того, під рестрикції потрапили російські олігархи, зокрема брати Ротенберги, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов. Також санкції введено щодо двох організацій - Агентства інтернет-досліджень та ПВК "Вагнер".

Читайте також: Японія закликає своїх громадян не їздити до Росії

Також Японія запроваджує заборону на експорт до росії нафтопереробного обладнання.

Крім РФ, під санкції потрапили 12 фізичних осіб і 10 компаній та організацій з Білорусі. У переліку японського МЗС, серед інших, сини Олександра Лукашенка Віктор і Дмитро, його прессекретарка Наталія Ейсмонт та голова МВС Іван Кубраков.

Крім того, Японія запровадила заборону на експорт для Міністерства оборони Білорусі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Это маленькая часть того,о чем можно писать.
показати весь коментар
08.03.2022 15:10
+9
Відкривайте їм другий фланг, нехай обирають Сахалін, Куріли обо Крим с Донбасом, розтягнемо їх по частках, бо щозь мені наснився тризуб у Ростові
показати весь коментар
08.03.2022 15:13
+8
Якщо ми воюємо проти росії, чому Японія не може воювати проти росії?
Японська армія ж набагато сильніша чим російська.
показати весь коментар
08.03.2022 15:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это маленькая часть того,о чем можно писать.
показати весь коментар
08.03.2022 15:10 Відповісти
Якщо ми воюємо проти росії, чому Японія не може воювати проти росії?
Японська армія ж набагато сильніша чим російська.
показати весь коментар
08.03.2022 15:10 Відповісти
Почему бы японцам не открыть 2-й фронт? Не думаю, что запоребрик выдержит.
показати весь коментар
08.03.2022 15:12 Відповісти
Відкривайте їм другий фланг, нехай обирають Сахалін, Куріли обо Крим с Донбасом, розтягнемо їх по частках, бо щозь мені наснився тризуб у Ростові
показати весь коментар
08.03.2022 15:13 Відповісти
Не будуть вони воювати, тільки якщо війська зі східних кордонів перекинуть до нас, весь світ чекає й дивиться чим все закінчиться, не треба себе тішити надіями про повернення криму військовим шляхом, росіяни задіяли лмше третину боєздатного війська, ще дві третини по місцях базування, а ще ж можуть мобілізацію затіяти й ядерні ракети в криму. Потрібні переговори, але не тільки наші з їхніми, потрібні треті сторони накшталт турції та сша, німцям з французами можна плювати просто в пики.
показати весь коментар
08.03.2022 15:20 Відповісти
нехай самураї проведуть референдум на Сахаліні як кацапи в Криму в 2014 - і все буде по чесному
показати весь коментар
08.03.2022 15:32 Відповісти
це мабуть вам треба зрозуміти, якщо ми невідвоюємо Крим - ця війна ніколи не зкінчиться, з ким розмовляти ви пропонуєте? з ******? чи досі не зрозуміли з ким маєте справу? з кацапами можно розмовляти тільки силою!
а за Японію я би не зарікався, там народ войовитий

Пряма мова прем'єр-міністра Японії: "Північні території є територією, притаманною Японії, територією, над якою Японія має суверенітет". https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/7/7329175/
показати весь коментар
08.03.2022 15:33 Відповісти
Якби збиралися воювати за крим вже не функціонував би міст, а так вони нам ешалонами в тил завалюють техніку, ракети і зелених чоловічків з усієй росії, маріуполь за рахунок цього в оточенні.
показати весь коментар
08.03.2022 15:42 Відповісти
Всьому свій час, буде шанс ****** і міст, а зараз треба зупинити ворога, та наладити ППО а далі побачимо, я вірю в ЗСУ! Слава Україні!
показати весь коментар
08.03.2022 15:51 Відповісти
Японцы, как всегда , на высоте - вовремя, щедро, с пониманием проблем. Спасибо, друзья.
показати весь коментар
08.03.2022 15:16 Відповісти
Дякуємо Друзі !!!
показати весь коментар
08.03.2022 15:20 Відповісти
Трохи позитиву без насмішки:

Тільки балаклави нехай не шлють - наші хлопці нічого бачити не будуть
показати весь коментар
08.03.2022 15:25 Відповісти
Нехай шлють в Україні ножиці знайдуться ))
показати весь коментар
08.03.2022 15:35 Відповісти
Японии респект!
показати весь коментар
08.03.2022 15:38 Відповісти
日本国のありがとうございました！
показати весь коментар
08.03.2022 15:58 Відповісти
У Японії немає армії. Є лише сили самооборони. І за Конституцією вони не можуть вести бойові дії за межами країни.
показати весь коментар
08.03.2022 17:04 Відповісти
Японцы, лучшая ваша помощь нам и себе это открытие второго фронта, отбирайте курилы целиком пока есть возможность!
показати весь коментар
08.03.2022 17:15 Відповісти
 
 