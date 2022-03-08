Бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори: Японія надасть допомогу військовим ЗСУ

Японія надасть Збройним силам України бронежилети, шоломи, намети та інше знаряддя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив у фейсбуці.

За його словами, сьогодні відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією стостовно надання уряду України на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб ЗСУ.

Україна отримає бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори, камери, різноманітне знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях.

"Подібний акт відбувся вперше в історії Японії. Хочу, щоб ви знали: Японією надається безпрецедентна підтримка Україні", - наголосив посол.

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Як повідомлялось, уряд Японії також запровадив персональні санкції щодо росіян, які причетні до організації воєнного вторгнення росії в Україну.

До списку увійшли, зокрема, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, голова Чечні Рамзан Кадиров.

Крім того, під рестрикції потрапили російські олігархи, зокрема брати Ротенберги, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов. Також санкції введено щодо двох організацій - Агентства інтернет-досліджень та ПВК "Вагнер".

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Також Японія запроваджує заборону на експорт до росії нафтопереробного обладнання.

Крім РФ, під санкції потрапили 12 фізичних осіб і 10 компаній та організацій з Білорусі. У переліку японського МЗС, серед інших, сини Олександра Лукашенка Віктор і Дмитро, його прессекретарка Наталія Ейсмонт та голова МВС Іван Кубраков.

Крім того, Японія запровадила заборону на експорт для Міністерства оборони Білорусі.