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Генпрокурор Німеччини розпочав розслідування воєнних злочинів військ РФ в Україні, - Der Spiegel

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Генпрокурор Німеччини розпочав розслідування воєнних злочинів військ РФ в Україні, - Der Spiegel

Генеральний прокурор Німеччини Пітер Франк розпочав розслідування військових злочинів російських військ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.

"За інформацією із судових кіл, це так звана структурна процедура. Така процедура служить для забезпечення великих доказів і непрямих доказів, щоб мати можливість пізніше, за необхідності, вжити заходів проти окремих злочинців", - йдеться у статті Der Spiegel у вівторок.

Вказується, що розслідування німецької прокуратури торкнеться повідомлень про касетні бомби, удари по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі, газопроводі, звалищі ядерних відходів та ТЕЦ, а також звіти про так звані списки цілей російських та чеченських підрозділів, дислокованих в Україні.

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Видання відзначає, що за даними, у цих списках містяться імена високопоставлених українських політиків, яких планують вбити. Президент України Володимир Зеленський заявив минулого тижня, що він є "мішенню номер один" цих підрозділів.

Згідно з Міжнародним кримінальним кодексом, федеральний прокурор може переслідувати військові злочини та злочини проти людяності у всьому світі.

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Ти диви, яка смілива людина!
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08.03.2022 15:17 Відповісти
Скільки йде розслідування по збитому боїнгу ?!? А тепер питання скільки буде йти слідство по парашії рік два а може десятиліття ?! Поки Європа буде отримувати через крапельницю газ нафту і інші блага то і ми будемо в буферній зоні бо це бізнес в якому людські життя нічого не варті.
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08.03.2022 15:19 Відповісти
это уже не смешно. уже насмотрелись на суд за боинг.
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08.03.2022 15:48 Відповісти
 
 