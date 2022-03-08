Дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах: Данілов - країнам Заходу:
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Україна потребує від західних союзників максимально швидкої допомоги у вигляді бойової авіації та засобів ППО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив у Фейсбуці.
"Одним із базових розрахунків кремля під час розробки плану "Барбаросса–2022" було переконання в традиційній млявості й роузгубленості Заходу, в його опонуванні нахабству московії. Захід всією своєю поведінкою, починаючи з 2007 року, демонстрував безкінечну готовність прогинатися перед російськими вимогами, продавати свої ритуальні "занепокоєння" за газ та нафту, за можливість отримати корупційну синекуру в газпромі, за спокійне й сите життя. І так було до 2022 року, здавалось, так буде і надалі, але після 24-го лютого для Росії все одразу пішло не за планом. Захід прокинувся, коли опинився на межі втрати всього того, що складає його сутність: цінності, мораль і принципи", - наголосив секретар РНБО..
За словами Данілова, світ згуртувався навколо України, і лінія між світлом і темрявою пролягла по лініях українських окопів.
"Ми вдячні всім за кожний патрон, голос на захист нашої держави та кожне слово в нашу підтримку", - зазначив він.
Данілов подякував британським, канадським і нідерландським друзям за останню ініціативу щодо створення Міжнародної групи підтримки України.
"Чи безневинно вбиті, як янголи своїми крилами, закриють наше небо? Але як тоді буде почуватися весь інший світ?! Якщо НАТО не хоче або неспроможне "закрити небо" над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах", - наголосив секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
18к автоматів киянам роздали все, гадаєте вистачить?
А автомати набагато дешевші та меньші.
І вони навіть у Польщі та Румунії є у достатній кількості.
Так що не виправдовуйся.
Ты в Ахтырке против самолётов 10 тысяч автоматчиков хочешь выставить или во Львове против польских поездов ?
из двустволки никак ?
исключительно автомат нужен ?
І скільки взагалі коштує один комплекс "Патріот" уявляєте?
Знову коміка-наркомана будеш обирати.
A vchom sobstvenno delo, dengi v asfaljt zakatili, po karmanam rztirili, i teperj davaite oruzhije - vot, ok, no togda vsio po nashemu nastavleniju a ne po tem kto u oslika pasutsa i poluchajet ukazanija iz srashki.