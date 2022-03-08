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Данілов (1187) ППО (1813) РНБО (1717)

Дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах: Данілов - країнам Заходу:

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах: Данілов - країнам Заходу:

Україна потребує від західних союзників максимально швидкої допомоги у вигляді бойової авіації та засобів ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив у Фейсбуці.

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"Одним із базових розрахунків кремля під час розробки плану "Барбаросса–2022" було переконання в традиційній млявості й роузгубленості Заходу, в його опонуванні нахабству московії. Захід всією своєю поведінкою, починаючи з 2007 року, демонстрував безкінечну готовність прогинатися перед російськими вимогами, продавати свої ритуальні "занепокоєння" за газ та нафту, за можливість отримати корупційну синекуру в газпромі, за спокійне й сите життя. І так було до 2022 року, здавалось, так буде і надалі, але після 24-го лютого для Росії все одразу пішло не за планом. Захід прокинувся, коли опинився на межі втрати всього того, що складає його сутність: цінності, мораль і принципи", - наголосив секретар РНБО..

За словами Данілова, світ згуртувався навколо України, і лінія між світлом і темрявою пролягла по лініях українських окопів.

"Ми вдячні всім за кожний патрон, голос на захист нашої держави та кожне слово в нашу підтримку", - зазначив він.

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Данілов подякував британським, канадським і нідерландським друзям за останню ініціативу щодо створення Міжнародної групи підтримки України.

"Чи безневинно вбиті, як янголи своїми крилами, закриють наше небо? Але як тоді буде почуватися весь інший світ?! Якщо НАТО не хоче або неспроможне "закрити небо" над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах", - наголосив секретар РНБО.
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Топ коментарі
+5
А зачем об этом в Фейсбуке писать? Показать свою активность? Есть каналы связи с союзниками и остальными небайдужымы, по ним и общайтесь. А не делайте громкие пуки в информ-среде, особенно на фоне своей предыдущей деятельности в виде "санкций", новогодних праздников, наполнения ТРО только с марта месяца и прочей несусветной лабуды
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08.03.2022 15:26
+4
Все більше переконуюсь що НАТО бздить рашку, як Свирид Свиридович боявся мишок Вєру і Надєжду. Якби пу пішов колонами не в Україну а в Європу, то вже давно би добрався до парижу і мадріду.
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08.03.2022 15:28
+3
А ви самі чого не хочете давати зброю простим українцям?!
18к автоматів киянам роздали все, гадаєте вистачить?
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08.03.2022 15:24
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А ви самі чого не хочете давати зброю простим українцям?!
18к автоматів киянам роздали все, гадаєте вистачить?
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08.03.2022 15:24 Відповісти
виявилось, що дуже багато ДРГ отримали зброю від влади (вже є загиблі) і зараз процес загальмувався - йде перевірки бажаючих від МВС та СБУ. якщо маєте дозвіл на зброю (мисливська) то майже відразу зможете отримати автоматичну зброю.
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08.03.2022 15:30 Відповісти
Автомати як гриби у лісі не ростуть , шоб щось привезти потрібен час . Чи ти і насправді думаєш шо ешелони автоматів у шахтах Донбасу лежать ? ((
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08.03.2022 15:38 Відповісти
НЛОВ же уже другу партію привезли.
А автомати набагато дешевші та меньші.
І вони навіть у Польщі та Румунії є у достатній кількості.
Так що не виправдовуйся.
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08.03.2022 16:01 Відповісти
в каком именно месте не хватает автоматчиков ?
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08.03.2022 16:05 Відповісти
У ВСІХ містах, та селищах України!
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08.03.2022 18:20 Відповісти
шо ты мелешь ?

Ты в Ахтырке против самолётов 10 тысяч автоматчиков хочешь выставить или во Львове против польских поездов ?
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08.03.2022 20:15 Відповісти
Не хватает автоматов , у нас по лесам вокруг села уже начинают бродить разбитые казахские мародеры , а на все село только 6 автоматов выдали , у нескольких охотничьи ружья , но большинство не имеет ничего!
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08.03.2022 22:19 Відповісти
та може то не казахские мародёрі, а киргизские и вам не автоматі надо, а копья ?

из двустволки никак ?

исключительно автомат нужен ?
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08.03.2022 23:19 Відповісти
ПНХ , не у всех двустволки , вот только с дежурства пришел ,с ночи , не казахские , это комп исправил , а кацапские ! А ты постой без оружия , с одним смузи ночью , особенно когда в 5 км идет бой , их разбивают и они начинают бродить по окрестным лесам. Соседние блок посты уже принимали этих уродов! Все пошел спать под грохот!
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09.03.2022 06:48 Відповісти
А ти чи Данілов завскладом НАТО працюєте?
І скільки взагалі коштує один комплекс "Патріот" уявляєте?
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08.03.2022 16:58 Відповісти
Зрозумів тебе - тобі у напрямку руцького ******* =>
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08.03.2022 17:16 Відповісти
Я тебе теж зрозумів:
Знову коміка-наркомана будеш обирати.
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08.03.2022 18:19 Відповісти
А зачем об этом в Фейсбуке писать? Показать свою активность? Есть каналы связи с союзниками и остальными небайдужымы, по ним и общайтесь. А не делайте громкие пуки в информ-среде, особенно на фоне своей предыдущей деятельности в виде "санкций", новогодних праздников, наполнения ТРО только с марта месяца и прочей несусветной лабуды
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08.03.2022 15:26 Відповісти
Все більше переконуюсь що НАТО бздить рашку, як Свирид Свиридович боявся мишок Вєру і Надєжду. Якби пу пішов колонами не в Україну а в Європу, то вже давно би добрався до парижу і мадріду.
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08.03.2022 15:28 Відповісти
А чого не пішов?
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08.03.2022 16:17 Відповісти
Hm, kak to to chto dali uzhe v fevrale, toljko vchera popalo do boicov, hotja vertushki dovno uzhe shatstali po nebu Ukraini, ok, ok, mozhet vi dajote porcijami.
A vchom sobstvenno delo, dengi v asfaljt zakatili, po karmanam rztirili, i teperj davaite oruzhije - vot, ok, no togda vsio po nashemu nastavleniju a ne po tem kto u oslika pasutsa i poluchajet ukazanija iz srashki.
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08.03.2022 15:46 Відповісти
Оце національна безпека:диви,як применшує ЛЕНД-ЛІЗ,САНКЦІЇ,допомогу інших країн,особливо США????А ще тобі 3 місяці тому Штати сцяли в очі ,що 200-х тисячна армія орків стоїть на границі а ешолони підтягуються з технікою,зброєю і готує напад....а ти нуль....будував дороги разом з ******** шоблою...а до злодіїв і ворогів України -санкції,замість кремінальних справ (?!)??????Не готувались ви до оборони а до здачі України!Ніхто з вас не очікував,що підніметься Україна захищати Землю а НАШІ ВОЇНІИ будуть відстоювати УКРАЇНУ,а увесь світ буде підтримувати!А зараз ,ти,покрикуєш на увесь світ а самі ведете сепаратні переговори (мінськ,Ізраїль...)БОЖЕ яке безчесття і "БЕЗСЛАВІЄ" мати таких керівників.....ВОЇНИ,не дайте країну на поталу злодіям!
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08.03.2022 20:57 Відповісти
 
 