З початку російського вторгнення в Україні загинули 52 дитини. ФОТО 21+ (оновлено)

Станом на вечір 8 березня 2022 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинули 52, 76 дітей отримали поранення. УВАГА!!! Новина містить фото, яке не рекомендовано для перегляду дітям та особам із слабкою психікою.

Про це повідомила уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронцями Дніпропетровщини з Харкова евакуйовано ще 300 людей. Серед врятованих - матір з трьома дітьми, які вночі потрапили під обстріл російської артилерії. За результатами обстрілу від ударної хвилі постраждав один з її малюків. Також під час розмови з поліцейськими жінка повідомила, що на їх очах загинула сусідська дитина. У м. Дергачі Харківській області під час обстрілу російської армії було завдано ударів по Дергачівському ліцею № 3 і житловим кварталам міста. Мінімум троє загиблих та 15 поранених, в тому числі 4-річна дитина", - зазначає омбудсмен.

Сьогодні зранку стало відомо ще про 4 поранених цивільних у Донецькій області, у тому числі постраждав 14-річний хлопець. Досі неможливо встановити кількість убитих та поранених у містах Маріуполь та Волноваха. Ці міста залишаються заблокованими російськими окупаційними військами.

"Вкотре окупантом обстріляно мирне населення м. Миколаєва. Цього разу окупанти накрили артилерією житловий мікрорайон Балабанівка у південній частині міста: пошкоджено 60 будинків. Більшість бомб були касетними, забороненими Женевською конвенцією 1949 року для використання у всьому світі", - додає вона.

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Денісова зазначає, що восійським ворогом за ці дні у м. Харкові атаковано близько 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитячих садків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати.

"Дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенцій. Звертаюсь до міжнародної спільноти та міжнародних правозахисних організацій із проханням вжити всіх можливих заходів для припинення військового нападу Російської Федерації. Наполягаю, країни НАТО – закрийте небо!!", - резюмувала омбудсмен.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні 8 березня, що за 13 днів війни від рук окупанта загинуло 52 дитини.

"Сьогодні коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було 50. 50 вбитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52. 52 дитинки. Ніколи не пробачу це. І знаю, що ви ніколи не пробачите окупантам", - заявив президент.

УВАГА!!! Новина містить фото, яке не рекомендовано для перегляду дітям та особам із слабкою психікою!!!









