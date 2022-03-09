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З початку російського вторгнення в Україні загинули 52 дитини. ФОТО 21+ (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

З початку російського вторгнення в Україні загинули 52 дитини. ФОТО 21+ (оновлено)

Станом на вечір 8 березня 2022 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинули 52, 76 дітей отримали поранення. УВАГА!!! Новина містить фото, яке не рекомендовано для перегляду дітям та особам із слабкою психікою.

Про це повідомила уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронцями Дніпропетровщини з Харкова евакуйовано ще 300 людей. Серед врятованих - матір з трьома дітьми, які вночі потрапили під обстріл російської артилерії. За результатами обстрілу від ударної хвилі постраждав один з її малюків. Також під час розмови з поліцейськими жінка повідомила, що на їх очах загинула сусідська дитина. У м. Дергачі Харківській області під час обстрілу російської армії було завдано ударів по Дергачівському ліцею № 3 і житловим кварталам міста. Мінімум троє загиблих та 15 поранених, в тому числі 4-річна дитина", - зазначає омбудсмен.

Сьогодні зранку стало відомо ще про 4 поранених цивільних у Донецькій області, у тому числі постраждав 14-річний хлопець. Досі неможливо встановити кількість убитих та поранених у містах Маріуполь та Волноваха. Ці міста залишаються заблокованими російськими окупаційними військами.

"Вкотре окупантом обстріляно мирне населення м. Миколаєва. Цього разу окупанти накрили артилерією житловий мікрорайон Балабанівка у південній частині міста: пошкоджено 60 будинків. Більшість бомб були касетними, забороненими Женевською конвенцією 1949 року для використання у всьому світі", - додає вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни", – Подоляк

Денісова зазначає, що восійським ворогом за ці дні у м. Харкові атаковано близько 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитячих садків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати.

"Дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенцій. Звертаюсь до міжнародної спільноти та міжнародних правозахисних організацій із проханням вжити всіх можливих заходів для припинення військового нападу Російської Федерації. Наполягаю, країни НАТО – закрийте небо!!", - резюмувала омбудсмен.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні 8 березня, що за 13 днів війни від рук окупанта загинуло 52 дитини.

"Сьогодні коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було 50. 50 вбитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52. 52 дитинки. Ніколи не пробачу це. І знаю, що ви ніколи не пробачите окупантам", - заявив президент.

УВАГА!!! Новина містить фото, яке не рекомендовано для перегляду дітям та особам із слабкою психікою!!!

З початку російського вторгнення в Україні загинули 52 дитини 01
З початку російського вторгнення в Україні загинули 52 дитини 02
З початку російського вторгнення в Україні загинули 52 дитини 03
З початку російського вторгнення в Україні загинули 52 дитини 04
З початку російського вторгнення в Україні загинули 52 дитини 05

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Авианалеты на мирные города и деревни. Ультиматумы и запугивание. Ложь и пропаганда.

Прочтите. Это архивная листовка 1941 года. Гитлеровские нацисты обращаются к Москве. А теперь сравните с тем, что говорят и делают в Украине путинские нацисты.

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08.03.2022 15:34
+9
Будьте прокляті варвари і ваші нациські виродки і ваше зомбоване бидлонаселение гади горіть в пеклі ,ніколи вам не буде прощення.
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08.03.2022 16:01
+9
****** нелюди
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08.03.2022 21:29
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Авианалеты на мирные города и деревни. Ультиматумы и запугивание. Ложь и пропаганда.

Прочтите. Это архивная листовка 1941 года. Гитлеровские нацисты обращаются к Москве. А теперь сравните с тем, что говорят и делают в Украине путинские нацисты.

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08.03.2022 15:34 Відповісти
Путін блефує.
Він хоче взяти Україну ізмором.

Він каже "Я не потерплю затягивания переговоров" - а сам на це розраховує.
Саме тому РФ війська сповільнились,
Саме тому }{йло публічно оголосило про обстріли обєктів інфраструктури.

Росії ХАНА у любому випадку, тому }{йло хоче нанести Україні найбільшої шкоди.
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08.03.2022 21:20 Відповісти
Будьте прокляті варвари і ваші нациські виродки і ваше зомбоване бидлонаселение гади горіть в пеклі ,ніколи вам не буде прощення.
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08.03.2022 16:01 Відповісти
Za detei otvetstvennostj te kto bombordirovali - ih detei po prigovoru t a takzhe vsia verhushka rasseji, vseh ih otpriskov pod likvidaciju. Da eto nepomozhet sevodnja, no eto pomozhet v budushchem, sledujushchij diktaator krovopijca budet znatj - vsia jevo rodnja za agresiju popaidjot pod nozh. Nu ok, rodnja imejet shans - unichtozhte merzavcev - vsio vashih rukah.
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08.03.2022 16:05 Відповісти
Навіть коментувати тяжко
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08.03.2022 16:29 Відповісти
Їхнім убивцям у пеклі приготовлені особливі місця..
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08.03.2022 21:29 Відповісти
****** нелюди
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08.03.2022 21:29 Відповісти
...
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08.03.2022 21:44 Відповісти
такі фото не повинні сходити з екранів, газет, журналів.
і на них не мусить бути 18+ чи 21+ як би не було важко на них дивитися.
ці фото повинні бачити всім світом.
весь світ повинен знати що від безкарності і вседозволеності
однієї хворої на голову людини, залежить життя дітей.
і слава Богу що ядерна кнопка, це міф, фейк.
і що насправді запуск ядерних ракет залежить не від однієї людини.
але ж виграють люди в лотерею по 100-200 мільйонів.
от так і може співпасти в одній команді 3-4 маразматика-самогубця.
і світу кінець.....
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08.03.2022 21:52 Відповісти
а путінські дочки з кабаєвою в Швейцарії відсиджуються
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08.03.2022 22:44 Відповісти
.... мразота кацапська...
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08.03.2022 23:38 Відповісти
треба усі расєйські злочини ретельно зафільмувати, задокументувати, змонтувати в одну довжелезну стрічку і після закінчення війни ПРИМУСИТИ КОЖНОГО РАСЄЯНІНА дивитись цю стрічку по 10 разів, щоб аж до всрачки та втрати сну і апетиту. щоб знали, суки, ким вони насправді є і запам'ятали це до скону віку!
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09.03.2022 02:07 Відповісти
щоб воно той **** путін подохло і вся та ****** рассія мразі БОЖЕ!Зроби так щоб всіх кацапів недобитих ГІТЛЕРОМ покарати.Щоб ти **** путін + твоі дочки **** подохли мразь
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09.03.2022 08:30 Відповісти
Уже долгие столетия Украина , как кость в горле у кацапстана. Постоянно нас хотят завоевать, а сейчас просто стереть с земли
. И постоянно новые поколения кацапов будут стремиться сделать это. Поэтому вывод - ПЛЕННЫХ НЕ БРАТЬ! В этом залог будущего нашего народа.
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09.03.2022 09:26 Відповісти
Чтобы все кацапы здохли вместе со своим идолом путлером.
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09.03.2022 11:15 Відповісти
 
 