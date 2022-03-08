Знищений в бою біля 134-ї школи в Харкові загін російського спецназу 2-ї бригади. ВIДЕО 18+

Загін російського спецназу 2-ї бригади був ліквідований 27 лютого в боях біля 134-ї школі в Харкові. Увага! Новина містить кади не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомив в своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Моя зйомка трупів 5 російських спецназівців 2-ї бригади спецназ, знищених 27 лютого у бою біля 134-ї школи Харкова. Ще 2 згоріло у підбитому Тигрі, 2 взяті в полон, 18 згоріли у 134-й школі. Весь загін було знищено разом із 5 бронеавтомобілями. Втрати українців – 1 воїн 92-ї бригади, 1 БТР-4. Більше деталей бою на моєму каналі Бутусов плюс в YouTube", - розповів він.

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