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Знищений в бою біля 134-ї школи в Харкові загін російського спецназу 2-ї бригади. ВIДЕО 18+

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Загін російського спецназу 2-ї бригади був ліквідований 27 лютого в боях біля 134-ї школі в Харкові. Увага! Новина містить кади не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомив в своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Моя зйомка трупів 5 російських спецназівців 2-ї бригади спецназ, знищених 27 лютого у бою біля 134-ї школи Харкова. Ще 2 згоріло у підбитому Тигрі, 2 взяті в полон, 18 згоріли у 134-й школі. Весь загін було знищено разом із 5 бронеавтомобілями. Втрати українців – 1 воїн 92-ї бригади, 1 БТР-4. Більше деталей бою на моєму каналі Бутусов плюс в YouTube", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти задля розваги нищать автомобіль припаркований біля подвір'я. ВIДЕО
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Топ коментарі
+181
Эти кадры как успокоительное действуют лучше чем корвалол.
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08.03.2022 15:34
+82
Гарно! Красівое! Якщо дивляться маскалі, скажіть, що класно!
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08.03.2022 15:38
+52
Старезний анекдот:
- Ванька! А пайдём хахлам пи*ды дадим?!
- Зачем?
- А просто так!
- А если они нам дадут?!
- А нам-то за что???!!!
Анекдот став правдою!!!
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08.03.2022 15:47
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Эти кадры как успокоительное действуют лучше чем корвалол.
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08.03.2022 15:34 Відповісти
чудові ліки від багатьох хвороб....
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08.03.2022 15:44 Відповісти
А саме головне, що лежать і вічно тепер будуть молити у Бога прощення... Хоча... Де Бог, а де кацап?... Але все ж таки...
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08.03.2022 17:18 Відповісти
Ой. как же вы правы! Такие сообщения поддерживают. это в первые дни мы им еще пытались поверить что *не знали. не стреляли...*
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08.03.2022 16:03 Відповісти
І радію за наших воїнів, і страшно від того на що здатні українці, добрі, привітні, роботящі. Це-ж як треба було допекти наш люд... піздєц путіну.
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08.03.2022 16:25 Відповісти
Ну по-перше це красиво, по-друге це русофобно, а по-третє - дай боже здоров'я українським захисникам!
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08.03.2022 18:29 Відповісти
По бажаємо здоров'ячка всім двухсотим!
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08.03.2022 18:31 Відповісти
В аптеках надо вместо корвалола показывать.
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20.03.2022 13:11 Відповісти
Гарно! Красівое! Якщо дивляться маскалі, скажіть, що класно!
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08.03.2022 15:38 Відповісти
коментар відмічено як спам
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08.03.2022 15:46 Відповісти
Ви звідки пишите? Бачили сьогоднішні фото вбитих діточок? Вас ********?
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08.03.2022 15:48 Відповісти
Іди ***** ****.
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08.03.2022 15:52 Відповісти
Это кацапский троль мужик , а не баба . Используют VPN и сидят в мордоре
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08.03.2022 18:34 Відповісти
Це я продліваю війну?! Я проти війни! Абсолютно! Як тільки всі маскалі будуть так лежати, як ці красавці спецназівці, які мабуть прийшли з квіточками, а їх не так поняли, я зразу ж стану пацифістом
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08.03.2022 15:52 Відповісти
Спамте эту тварь Dubovich...
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08.03.2022 15:55 Відповісти
Елена, Вы правы все повертаеться назад. Эти орки пришли нас убивать, а смерть вернулась к ним назад. Все как Вы сказали так и произошло. Пришёл с мечем от меча и погиб
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08.03.2022 16:08 Відповісти
ПНХйобанечмо!
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08.03.2022 16:13 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ, А ТИ ЙДИ ПОДИВИСЯ НА ДІТЕЙ ЯКІ БІЖАТЬ З РОЗГРОМЛЕНИХ МІСТ,
С М Е Р Т Ь В О Р О Г А М,НІЯКОГО ПРОЩЕННЯ,НІКОЛИ.........
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08.03.2022 16:20 Відповісти
Это кацапская троляра однозначно и на 99% из мордора , а не из Польши, используют VPN. Они пробуют писать как бы на украинском, но делают это характерно как для них и видно как на ладони
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08.03.2022 18:32 Відповісти
від сьогодні такі новини відео це Отчинаш.... Віват Українським Воїнам Світла ...- кацапня це виіродки ....звірі просто так не вбивають , а орко кацапи гірші....

як там е у кацапів : "хотят ли кацапы войны- спросите вы у матерей..."...- знаем, хотять ...- а ворога потрібно знищувати !!!
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08.03.2022 18:56 Відповісти
Старезний анекдот:
- Ванька! А пайдём хахлам пи*ды дадим?!
- Зачем?
- А просто так!
- А если они нам дадут?!
- А нам-то за что???!!!
Анекдот став правдою!!!
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08.03.2022 15:47 Відповісти
аж аппетит появился.
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08.03.2022 15:39 Відповісти
Дотримуйтесь, будьласка, дієти. Зайва вага здоров"я не додає.
Якщо замало однієї дієти можете сісти на дві дієти одночасно !!!
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08.03.2022 15:50 Відповісти
Можна обмежитися лише:

Не рекомендується до перегляду москвофілам!!!
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08.03.2022 15:39 Відповісти
Їм, в перву чергу потрібно дивитись цілодобово, щоб до долбо*бів дойшло що тут буде з сруським міром який вони запрошували
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08.03.2022 15:47 Відповісти
Москвофил в 100 случаях из 100 есть украинофоб и ненавидящий Украину челове
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08.03.2022 16:10 Відповісти
В спам, москалику.
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08.03.2022 15:42 Відповісти
І стася Биков тебе лайкнув?
Щось на диво вонО кругом вилазить.
А тобі нейдольгієвєць чи вшиватнік..

Йди в дупу..

Нєа..в сраку..

нєа... в жопу!))
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08.03.2022 15:51 Відповісти
Тім мамам відслюнявлють обіцяних паперів так званих банківських банкнот і вони...ще нарожають.
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08.03.2022 15:41 Відповісти
Да никто им ничего не даст, сожгут в крематории , а мамашам скажут ваш сын дизертир, и хрен вам а не выплаты.
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08.03.2022 15:44 Відповісти
Ну, як варіант, тим більше платити ні з чого буде. Можуть наштампувати звісно, та то таке вже, то не наша справа і не важлива.
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08.03.2022 15:46 Відповісти
Скоро за ці 7 мільйонів ржублів тільки за рогом посцяти можна буде.
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08.03.2022 15:56 Відповісти
Смотрел бы и смотрел
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08.03.2022 15:41 Відповісти
Треба нове кіно.
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08.03.2022 15:45 Відповісти
О, отак і має виглядати кацап і бути в такому стані.
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08.03.2022 15:42 Відповісти
Укри красаучіки. Смерть кацапам!
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08.03.2022 15:42 Відповісти
Туди їм і дорога.
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08.03.2022 15:43 Відповісти
за кожну краплинку та сльозинку українців відповісте суки-
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08.03.2022 15:43 Відповісти
Молодцы! Слава воинам Украины!
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08.03.2022 15:43 Відповісти
ой красота какая
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08.03.2022 15:44 Відповісти
Уважаемые вебмастера, владельцы сайтов! Устанавливайте STOP WAR WIDGET на свои сайты, это приблизит мир в Украине!
https://100widgets.com/others/253-stopwar-widget.html
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08.03.2022 15:44 Відповісти
Дуже красиво!
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08.03.2022 15:44 Відповісти
Юрий и видос по обгоревшим в школе оккупантам сделайте, сейчас надо максимум видео-фото пруфов для фиксации результатов, в том числе и для расейских баранов, которые потерялись в параллельной реальности и для немецких наших "союзников", чтобы тоже в себя приходили
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08.03.2022 15:45 Відповісти
Ні краплі жалю до цієї мерзоти,чим більше їх в такому вигляді буде,тим ближче наша перемога!!!
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08.03.2022 15:45 Відповісти
Пару недель обратно не думал что это может нравится. Но фото погибших Украинских детей это было последней каплей. Сколько мог перечислил Вашей армии. Сам уже не воин, слишком старый, но заработаю, перечислю еще. Slava Ukrainai! Varoņiem slava!
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08.03.2022 15:45 Відповісти
Про НАТО:
А чому б не пообіцяти Мордору невступ до НАТО, щоб вони забралися з нашої землі.
А потім подати заявку на вступ.
На виття з-за поребрику :"Ну вы же обесчали!!!", відповісти, шо вони теж обіцяли і в Будапешті, і в договорі про добросусідство.
Гібридна війна потребує гибридних дій!!!!
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08.03.2022 15:45 Відповісти
Потому что ты идиот если веришь что ***** уйдет с Украины если Украина пообещает не вступать в НАТО. А вот заявлением что Украина отказывается от НАТО ты подорвешь не только боевой дух украинской армии а и плюнешь в лицо странам НАТО которые сейчас нам помогают оружем и санкциями
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08.03.2022 15:50 Відповісти
А можно без лайки? Бо шось кацапом смердить.
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08.03.2022 15:54 Відповісти
**** требует подкрепить это полным разоружением Украины от иностранного оружия, и иностранной помощи а так же подписать полную капитуляцию со всеми вытекающими в том числе признания крыма и дамбаса а так же видимо уже Херсона территорией РФ. Тоесть Украина фактически перестает существовать как государство.
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08.03.2022 15:53 Відповісти
А от по роззброєнню - дулю йому!!!!
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08.03.2022 15:55 Відповісти
Эти тоже, походу, ничего не знали, прямо с учений. Ну, раз не знали, то и не узнаете.
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08.03.2022 15:45 Відповісти
Писец, командир сдался, а солдати погибли, это позор.
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08.03.2022 15:46 Відповісти
видимо с мозгом в голове был он один.
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08.03.2022 16:01 Відповісти
Хочу отметить, что убиты оккупанты в населенном пункте. Это так они наносят "точечные удары по военной структуре", ****** ********.
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08.03.2022 15:47 Відповісти
Нужно еще ворон прикормить чтобы кацапоиды наблюдали как ихних ихтамнетов патерьнет жрут вороны и собаки
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08.03.2022 15:47 Відповісти
они сделали свой выбор, или они нас или мы их.. только так, а не иначе
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08.03.2022 15:48 Відповісти
Хороші росіяни
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08.03.2022 15:50 Відповісти
Всі росіяни мають стати хорошими.
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08.03.2022 15:53 Відповісти
вміють ванюши "відпочивати"..
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08.03.2022 18:11 Відповісти
Ось це правильні кацапи.
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08.03.2022 15:53 Відповісти
Счас их пропаганда начнет накручивать быдломассу типа "нацики уничтожили наших мальчикаф, кагда те школу ва время урокаф защищали"
Вон, выше уже ваньки под украинским флагом требуют видео изнутри, с жареной бурятиной.
А потом: вставай странаагромная- надо ж мобилизацию ванек оправдать, а без нее никак -сильно быстро вани чернозёмятся в Украине))
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08.03.2022 15:55 Відповісти
ага, а что они
делали с оружием в руках в чужой стране? приехали на дискотеку? на танке?
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08.03.2022 15:58 Відповісти
Не ссы, лаптям доходит только *********.
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08.03.2022 16:02 Відповісти
пусть родственники этих оккупантов, предъявляют счёт кремлевсеому шизофренику кабаеву, которому не жалко чужих детей..
кабаеву жалко только своих детей, оно на войну, почему то не послало своего зятя..
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08.03.2022 15:56 Відповісти
Смерть гадам! Слава Україні!
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08.03.2022 15:57 Відповісти
Их можно скармливать голодным животным в зоопарках,как вариант.
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08.03.2022 16:05 Відповісти
Цим гівном, навіть гієни би побрезгували!
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08.03.2022 17:08 Відповісти
Теперь кацапские вояки будут учить свое мясо: увидел украинца - прыгай в окно!
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08.03.2022 16:13 Відповісти
Ну, не знаю, а що там 18+? Все цілком нормально, організми змінюють свою субстанцію у часі просторі. Миле видовище, приємне і навіть корисне. Як би то були люди, тоді так, було б недоречно. А так просто організми.
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08.03.2022 16:15 Відповісти
по мне так -нет потерь, просто самоликвидация биомусора
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08.03.2022 16:27 Відповісти
Как бы это видео залить на телефоны россиян? Чтоб каждый увидел. Хакеры, вы где?!
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08.03.2022 16:33 Відповісти
Им шлют это все на почту. Уже. И не только это.
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08.03.2022 19:16 Відповісти
Последний жмур между урн наверное пытался что то проблеять типа "я сдаюсь" судя по открытой пасти, но наши бойцы сказали "как вы *******, мы в плен уже не берем, т.к. свободных мест уже нет"
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08.03.2022 16:36 Відповісти
Хороший кацап - это дохлый кацап.
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08.03.2022 16:38 Відповісти
Що не доречно в цьому відео, то це попередження про не рекомендування до перегляду беременним і людям з слабкою психікою. Вважаю, що саме таким людям, видовище мертвих ворогів, заспокоіть психіку, а беременні стануть народжувати богатирів. Побільше б таких відео. Слава ЗСУ!!!
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08.03.2022 16:44 Відповісти
Хлопця шкода, все інше шмизь.
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08.03.2022 16:48 Відповісти
Их самки прекрасно знают, куда поехали их ваньки. Их самки сейчас орут на форумах "мачи хахлов, спасай расею!"
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08.03.2022 16:56 Відповісти
Всьо як заповідав жукафф
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08.03.2022 17:14 Відповісти
нет ничего радостней кацапских трупов, которые удобрят украинскую землю...
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08.03.2022 17:21 Відповісти
Однак разовий рекорд загибелі "бойцов" 2-ї бригади ще не перекритий. Так 21 лютого 2001 року в короткому бою із росіянами чеченські бійці знищили 33 "спеців". Тепер у цій частині 21 лютого "Дєнь памяті". Стодіваюся що після України у них цих днів додастя.
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08.03.2022 17:22 Відповісти
І це найбільш успішні рашко-свині. Горіть в пеклі, падли!
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08.03.2022 17:24 Відповісти
Класний подарок масковитським самкам на 8 березня
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08.03.2022 17:30 Відповісти
Не надо их в плен брать,мой огород не продназначен для кормления этих тварей,
у меня в Украине мой солдат должен быть накормлен,одет,обут,а это между прочим
неплохое удобрение.
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08.03.2022 17:42 Відповісти
як це не рекомендовано?! таке не втомлюєшся дивитися 24/7))
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08.03.2022 18:01 Відповісти
Весь день чомусь боліла голова.
Після перегляду відео все пройшло. Дякую пану психотерапевту Бутусову. Кашпіровський відпочиває))
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08.03.2022 18:27 Відповісти
Вояки х*рові
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08.03.2022 20:01 Відповісти
Все-такі є і хороші росіяни, десь кожен двухсотий....
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08.03.2022 20:27 Відповісти
Это суто руснявое понимание войны, во-первых в части "справедливости", во вторых в смысле "успешности".
Едут убивать и захватывать чужую страну, кладут в землю массу ресурса, живой силы итд и при этом беспощадно врут своему населению.
Дешевле было бы уложить спать самого Путина и не заниматься всей этой хернёй.
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08.03.2022 21:11 Відповісти
Очьєнь корошо, братове козаки, БРАВО!
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09.03.2022 04:25 Відповісти
Ой як славненько лежать, тихенько, сумирно!
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09.03.2022 10:10 Відповісти
 
 