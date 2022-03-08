130 694 96
Знищений в бою біля 134-ї школи в Харкові загін російського спецназу 2-ї бригади. ВIДЕО 18+
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Загін російського спецназу 2-ї бригади був ліквідований 27 лютого в боях біля 134-ї школі в Харкові. Увага! Новина містить кади не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це повідомив в своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Моя зйомка трупів 5 російських спецназівців 2-ї бригади спецназ, знищених 27 лютого у бою біля 134-ї школи Харкова. Ще 2 згоріло у підбитому Тигрі, 2 взяті в полон, 18 згоріли у 134-й школі. Весь загін було знищено разом із 5 бронеавтомобілями. Втрати українців – 1 воїн 92-ї бригади, 1 БТР-4. Більше деталей бою на моєму каналі Бутусов плюс в YouTube", - розповів він.
Топ коментарі
+181 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар08.03.2022 15:34
+82 экзорцист
показати весь коментар08.03.2022 15:38
+52 Яр Холодний
показати весь коментар08.03.2022 15:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
С М Е Р Т Ь В О Р О Г А М,НІЯКОГО ПРОЩЕННЯ,НІКОЛИ.........
як там е у кацапів : "хотят ли кацапы войны- спросите вы у матерей..."...- знаем, хотять ...- а ворога потрібно знищувати !!!
- Ванька! А пайдём хахлам пи*ды дадим?!
- Зачем?
- А просто так!
- А если они нам дадут?!
- А нам-то за что???!!!
Анекдот став правдою!!!
Якщо замало однієї дієти можете сісти на дві дієти одночасно !!!
Не рекомендується до перегляду москвофілам!!!
Щось на диво вонО кругом вилазить.
А тобі нейдольгієвєць чи вшиватнік..
Йди в дупу..
Нєа..в сраку..
нєа... в жопу!))
https://100widgets.com/others/253-stopwar-widget.html
А чому б не пообіцяти Мордору невступ до НАТО, щоб вони забралися з нашої землі.
А потім подати заявку на вступ.
На виття з-за поребрику :"Ну вы же обесчали!!!", відповісти, шо вони теж обіцяли і в Будапешті, і в договорі про добросусідство.
Гібридна війна потребує гибридних дій!!!!
Вон, выше уже ваньки под украинским флагом требуют видео изнутри, с жареной бурятиной.
А потом: вставай странаагромная- надо ж мобилизацию ванек оправдать, а без нее никак -сильно быстро вани чернозёмятся в Украине))
делали с оружием в руках в чужой стране? приехали на дискотеку? на танке?
кабаеву жалко только своих детей, оно на войну, почему то не послало своего зятя..
у меня в Украине мой солдат должен быть накормлен,одет,обут,а это между прочим
неплохое удобрение.
Після перегляду відео все пройшло. Дякую пану психотерапевту Бутусову. Кашпіровський відпочиває))
Едут убивать и захватывать чужую страну, кладут в землю массу ресурса, живой силы итд и при этом беспощадно врут своему населению.
Дешевле было бы уложить спать самого Путина и не заниматься всей этой хернёй.