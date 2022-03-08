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Зеленський подякував прем'єру Ізраїлю Беннету за посередницькі зусилля в налагодженні переговорного процесу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Поговорив з Нафталі Беннетом. Подякував за посередницькі зусилля Ізраїлю в налагодженні переговорного процесу. Обговорили шляхи припинення війни та насилля", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+20 Nikolay Ivankov 071fa753
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«"Эль Аль" заблокировала возможность использования карты «Мир» по состоянию на 28 февраля. С закрытием воздушного пространства Украины «Эль Аль» доставила сотни тонн гуманитарной помощи и медицинского оборудования для Украины, а также эвакуировал сирот и беженцев, чтобы доставить их в безопасное место в Израиле», - отметили в компании.
Несколько часов спустя министр извинился перед авиаперевозчиком. «Действительно, хотя кнопка «Мир» и осталась на сайте, возможность воспользоваться ею заблокирована. Я благодарен «Эль Аль» за его важную гуманитарную деятельность и приношу свои извинения», - написал в ответ министр.
Сколько лет детям?
разговор акончен.
Тоді так- а ти там посунешся, схиблене на голову?
Велике прохання- намагайтеся не брати цю наволоч в полон, лише вогонь на ураження!
Смерть ворогам!
08.03.2022 14:45 Відкрити на форумі 67
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Яна Терехина
18 февраля 2021 г. ·
Порошенко уступил Путину и продал Украину в средине июня.
Председатель Общества ветеранов АТО Кирилл Сергеев написал пост об измене Порошенко. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с его текстом и прокомментировать:
«Порошенко уступил Путину и продал Украину, искусственно отведя войска из СОВЕРШЕННО ПУСТОГО ЛУГАНСКА 17 июня, когда армия Украины впервые применила тяжелую артиллерию и танки, и русские диверсанты, не имевшие тогда ничего тяжелее пулемета, убежали из города. А на другой день объявили 1-е «перемирие». И две недели бойцы в бинокль наблюдали, как диверсанты строят бетонные укрепления, завозят минометы, «грады» и танки.
Вся «АТО» должна была закончиться до конца июня, и жертв была бы сотня, в худшем случае сотни, но никак не тысячи. Вся дальнейшая кровь украинских солдат, и жителей Донбасса перед их матерями, и всем народом целиком и полностью лежит на руках президента, Главнокомандующего Украины - Петра Порошенко.
Таким образом президент Украины целенаправленно сдал земли Украины ВРАГУ БЕЗ МАЛЕЙШИХ НА ТО ВОЕННЫХ ОСНОВАНИЙ, а затем документально оформил эту продажу в Минске как первое перемирие.
Вслед за этим предательством возобновили работу его кондитерские заводы на территории врага в Липецке и Сенцово (РФ), а перед Новым годом властями врага с них сняты все уголовные преследования, и разблокированы предыдущие счета с миллиардными оборотами.
Указанные действия президента и Главнокомандующего Украины квалифицируются ст.111 Уголовного Кодекса Украины «Государственная измена».
Это ответ на вопрос: почему заработали конфетные фабрики Рошен и разблокированы счета в России?
Порошенко у Путина на крючке.
Валерий Утёнок
Якби була 100% брехня, ніхто би не вірив. Таке вже в минулому - часів холодної війни.
Сьогодні все набагато винахідливіше.
Береться один, або декілька реальних фактів, трохи підкорректовуються, а потім на ці факти накладаються і вибудовуються "логічні висновки", які ніяким чином не відтворюють реальності.
Найпростіший приклад - силлогізм:
- якась людина винайшла чайник;
- на стіні висить фото якоїсь людини.
А далі висновок - на стіні висить фото винахідника чайника.
Спробуйте заперечити.
Всё правильно верховный делает.
Єдина надія на нашу рідну Армію і Націю
лінк на інтерв"ю - не було такого, на цензорі - виклали не прослухавши,
просто послалися на інтерфакс
але навряд чи інтерфакс знає більше, ніж АБЦньюз
Всесвітнього форуму україномовного єврейства не існує.
- за стрелковое оружие "Форт-221" и TAR-21, которым оснащены украинские вооруженные силы, и которое производит Винницкий завод, по израильской лицензии...
- за турецкие ударные дроны серии Bayraktar, технология производства которых приобретена у Израиля.
Беспилотники Bayraktar напоминают израильских беспилотников IAI Heron и Aerostar.
Израиль обжегся, когда, во время карабахской войны, Армения отозвала своего посла в Израиля, обвинив Израиль в поражении Армении: увы, Bayraktar, ПВО Азербайджана, нанесение ракетного удара , установкой Барак-8, по Искандеру, который запустил ракету по Баку..... это оружие Израиля