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Зеленський подякував прем'єру Ізраїлю Беннету за посередницькі зусилля в налагодженні переговорного процесу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський подякував прем'єру Ізраїлю Беннету за посередницькі зусилля в налагодженні переговорного процесу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив з Нафталі Беннетом. Подякував за посередницькі зусилля Ізраїлю в налагодженні переговорного процесу. Обговорили шляхи припинення війни та насилля", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Єто такой тонкий троллинг за то, что в Израиле картой "мир" платить можно чи що?
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08.03.2022 15:44
+19
Не хочу матюкатися- тому без коментарів в адресу Ізраїля.
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08.03.2022 15:44
+11
Уже заблокировали.

«"Эль Аль" заблокировала возможность использования карты «Мир» по состоянию на 28 февраля. С закрытием воздушного пространства Украины «Эль Аль» доставила сотни тонн гуманитарной помощи и медицинского оборудования для Украины, а также эвакуировал сирот и беженцев, чтобы доставить их в безопасное место в Израиле», - отметили в компании.
Несколько часов спустя министр извинился перед авиаперевозчиком. «Действительно, хотя кнопка «Мир» и осталась на сайте, возможность воспользоваться ею заблокирована. Я благодарен «Эль Аль» за его важную гуманитарную деятельность и приношу свои извинения», - написал в ответ министр.
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08.03.2022 15:56
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Уважаемые вебмастера, владельцы сайтов! Устанавливайте STOP WAR WIDGET на свои сайты, это приблизит мир в Украине!
https://100widgets.com/others/253-stopwar-widget.html
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08.03.2022 15:44 Відповісти
"ПЕТРИОТЫ " НЕ ДАЮТ ! Готовят и принуждают к капитуляции !
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08.03.2022 16:00 Відповісти
Єто такой тонкий троллинг за то, что в Израиле картой "мир" платить можно чи що?
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08.03.2022 15:44 Відповісти
Поки ні- та пам'ять про це не помре.
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08.03.2022 15:45 Відповісти
Уже заблокировали.

«"Эль Аль" заблокировала возможность использования карты «Мир» по состоянию на 28 февраля. С закрытием воздушного пространства Украины «Эль Аль» доставила сотни тонн гуманитарной помощи и медицинского оборудования для Украины, а также эвакуировал сирот и беженцев, чтобы доставить их в безопасное место в Израиле», - отметили в компании.
Несколько часов спустя министр извинился перед авиаперевозчиком. «Действительно, хотя кнопка «Мир» и осталась на сайте, возможность воспользоваться ею заблокирована. Я благодарен «Эль Аль» за его важную гуманитарную деятельность и приношу свои извинения», - написал в ответ министр.
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08.03.2022 15:56 Відповісти
Спасибо, упустил.
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08.03.2022 15:58 Відповісти
Та сам два часа назад узнал.
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08.03.2022 16:21 Відповісти
Кстати, пофлудю немного . Не подскажешь, как там с беженцами реальная ситуация? Думал жену с двумя мелкими отправить, но штойто треш угар и содомия в информации. Если что, могу кинуть личку.
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08.03.2022 16:24 Відповісти
Не знаю. Когда вчера утром подавал заявку, бьіло 100.000 заявок на 200.000 мест. Думаю, до меня дойдет не скоро.

Сколько лет детям?
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08.03.2022 16:27 Відповісти
Извини, просмотрел младшей 5, старшей 7.
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08.03.2022 16:40 Відповісти
Забей. Давай уже телегу. Щас позвоню домовладельцу.
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08.03.2022 16:46 Відповісти
На сайте можно в личку кидать, или адрес нужен?
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08.03.2022 16:30 Відповісти
Та хрен его знает Давай я кину, почту телегу или вайбер?
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08.03.2022 16:37 Відповісти
Телегу
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08.03.2022 16:38 Відповісти
Можешь удалять контакт.
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08.03.2022 17:44 Відповісти
Знать бы как
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08.03.2022 17:46 Відповісти
Чёрт. Я таки старый. Удалить коммент, я сразу не заметил. Правда никогда и не нужно было
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08.03.2022 17:47 Відповісти
Нельзя, это фейк. Кулеба публично извинился перед El Lal
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08.03.2022 17:07 Відповісти
Не хочу матюкатися- тому без коментарів в адресу Ізраїля.
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08.03.2022 15:44 Відповісти
Просто...юди
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08.03.2022 15:51 Відповісти
Ми, як що честно так теж,дуже не приємно реакція Ізраїля, відмазка,як що ми пітримаем Україну то ракети будуть падати на наші голови з Серії і Ірану,не має тямки подивитись як наші русню луплять
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08.03.2022 16:03 Відповісти
не чекав ніхто від Ізраїля такого кидалова-там половина кнессета в них вихідці з України-а вои земельку яка їх взгодувала забули-
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08.03.2022 15:45 Відповісти
Чекав.
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08.03.2022 15:46 Відповісти
не забули, бо годються з української земельки
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08.03.2022 15:47 Відповісти
Так і половина русооліхархів також євреї або тісно пов'язані з євреями. Так земля не обітована, а проклята
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08.03.2022 15:49 Відповісти
самая большая опасность для Украины .это переговоры .....
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08.03.2022 15:45 Відповісти
Це з якого дива?
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08.03.2022 15:47 Відповісти
после переговоров что было ?Крым,Донбас,Иловайск ит.д.
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08.03.2022 15:48 Відповісти
Не живіть виключно минулим- світ стрімко міняється у нас на очах. І ще- не плутайте причини з наслідками.
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08.03.2022 15:59 Відповісти
О чем Вы говорите.......
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08.03.2022 16:10 Відповісти
Я вас повертаю в реальність.
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08.03.2022 16:17 Відповісти
поедь в Харьков в Чернигов..там реальность.
разговор акончен.
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08.03.2022 16:22 Відповісти
Мені туди з Києва не дістатися і порад я не потребую.
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08.03.2022 16:25 Відповісти
значить пашел ***** ублюдок
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08.03.2022 16:34 Відповісти
Мда... як же усе запущено. А колись ми з вами обговорювали важливі для України речі.
Тоді так- а ти там посунешся, схиблене на голову?
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08.03.2022 16:49 Відповісти
учи историю
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08.03.2022 15:50 Відповісти
Я золотий медаліст та маю дві вищі освіти. В породах від невігласів потреби не маю.
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08.03.2022 16:00 Відповісти
И все равно, сколько бы ты не притворялся и каким изощренным способом, ты есть кацапская сволочь!
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08.03.2022 16:11 Відповісти
SGOR s сподобався ваш коментар в темі"Мы придем и вас развалим! Подкрепление уже в Николаеве", - Ким предупредил россиян. ВИДЕО

Велике прохання- намагайтеся не брати цю наволоч в полон, лише вогонь на ураження!
Смерть ворогам!

08.03.2022 14:45 Відкрити на форумі 67
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08.03.2022 16:16 Відповісти
Не істери.
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08.03.2022 16:16 Відповісти
на собачьей выставке медальки получил?
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08.03.2022 16:26 Відповісти
За помощь и ожидание кацапских тугих кошельков не забыл поблагодарить поклонников гешефта?
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08.03.2022 15:46 Відповісти
Він не має так вчиняти на своїй посаді. А от українці це точно не побачать.
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08.03.2022 15:48 Відповісти
Пробачать
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08.03.2022 15:56 Відповісти
Вскрылась правда о патриоте Порошенко. Возможно фейк.
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Яна Терехина

18 февраля 2021 г. ·

Порошенко уступил Путину и продал Украину в средине июня.

Председатель Общества ветеранов АТО Кирилл Сергеев написал пост об измене Порошенко. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с его текстом и прокомментировать:
«Порошенко уступил Путину и продал Украину, искусственно отведя войска из СОВЕРШЕННО ПУСТОГО ЛУГАНСКА 17 июня, когда армия Украины впервые применила тяжелую артиллерию и танки, и русские диверсанты, не имевшие тогда ничего тяжелее пулемета, убежали из города. А на другой день объявили 1-е «перемирие». И две недели бойцы в бинокль наблюдали, как диверсанты строят бетонные укрепления, завозят минометы, «грады» и танки.
Вся «АТО» должна была закончиться до конца июня, и жертв была бы сотня, в худшем случае сотни, но никак не тысячи. Вся дальнейшая кровь украинских солдат, и жителей Донбасса перед их матерями, и всем народом целиком и полностью лежит на руках президента, Главнокомандующего Украины - Петра Порошенко.
Таким образом президент Украины целенаправленно сдал земли Украины ВРАГУ БЕЗ МАЛЕЙШИХ НА ТО ВОЕННЫХ ОСНОВАНИЙ, а затем документально оформил эту продажу в Минске как первое перемирие.
Вслед за этим предательством возобновили работу его кондитерские заводы на территории врага в Липецке и Сенцово (РФ), а перед Новым годом властями врага с них сняты все уголовные преследования, и разблокированы предыдущие счета с миллиардными оборотами.
Указанные действия президента и Главнокомандующего Украины квалифицируются ст.111 Уголовного Кодекса Украины «Государственная измена».
Это ответ на вопрос: почему заработали конфетные фабрики Рошен и разблокированы счета в России?
Порошенко у Путина на крючке.
Валерий Утёнок
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08.03.2022 15:48 Відповісти
В спам за провокацію.
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08.03.2022 15:48 Відповісти
Я написал, что возможно фейк. Если есть доказательства обратного, докажи. Сам знаешь, что дыма без огня не бывает.
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08.03.2022 15:50 Відповісти
Ви не розумієте тонкощів пропагандиської війни.
Якби була 100% брехня, ніхто би не вірив. Таке вже в минулому - часів холодної війни.
Сьогодні все набагато винахідливіше.
Береться один, або декілька реальних фактів, трохи підкорректовуються, а потім на ці факти накладаються і вибудовуються "логічні висновки", які ніяким чином не відтворюють реальності.

Найпростіший приклад - силлогізм:
- якась людина винайшла чайник;
- на стіні висить фото якоїсь людини.
А далі висновок - на стіні висить фото винахідника чайника.
Спробуйте заперечити.
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08.03.2022 16:08 Відповісти
Я же написал, что возможно фейк, пропаганда.
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08.03.2022 16:13 Відповісти
Так зачем множить полову? С какой целью?
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08.03.2022 16:31 Відповісти
Не с какой, просто прочитал в ФБ, и запостил. Думал, что форумчане ответят, уже понял, что это пропагандитский высер.
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08.03.2022 16:38 Відповісти
Умный приобретает друзей, глупый - врагов.
Всё правильно верховный делает.
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08.03.2022 15:48 Відповісти
Есть маленький нюанс--такие,,друзья,, иногда хуже врагов.
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08.03.2022 15:51 Відповісти
Ізраїль виводить капітал еліти рашки. Як би там не було, а це вже не врятує її від розорення. Тільки деякі врятують свої статки. Але країна рухне
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08.03.2022 15:52 Відповісти
Подякував ізраїльському прем"єру за посередництво .... і тут же заявив про відмову від НАТО ("охолов", бачте...), готовність обговорювати питання "республік"... Може і "демілітаризацію" України? Завжди говорив, що договорняки з жидами ще ніколи і нікого до добра не доводили.
Єдина надія на нашу рідну Армію і Націю
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08.03.2022 15:52 Відповісти
https://abcnews.go.com/WNT/video/volodymyr-zelenskyy-speaks-exclusively-abc-news-83306962

лінк на інтерв"ю - не було такого, на цензорі - виклали не прослухавши,
просто послалися на інтерфакс
але навряд чи інтерфакс знає більше, ніж АБЦньюз
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08.03.2022 16:03 Відповісти
Ісраїль не буде підтримувати Україну за рахунок своїх відносин з парашиєю. Бо тоді у самого ісраїля виникне гаряча точка завдяки дружбанам кремля.
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08.03.2022 15:52 Відповісти
Так це правда писав так же
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08.03.2022 16:05 Відповісти
щас в Израиль вся шобла сдрыснула, во главе с собачей лошадью
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08.03.2022 15:53 Відповісти
Не обижай лошадей и собак! Есть такой термин - русский дипломат Калатарян.
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08.03.2022 16:03 Відповісти
Собчачка пока не дипломат
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08.03.2022 16:18 Відповісти
Вчора за нічь 19 літаків,хоча сказали що не більше 48 годин стояка ,для літаків і яхт,далі конфікація
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08.03.2022 16:31 Відповісти
10 дней назад, джеты над Цюрихом и Веной кружили как мухи. пердаки горели у новых узких
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08.03.2022 16:35 Відповісти
В Уманському районі
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08.03.2022 15:58 Відповісти
Нужно напомнить израильтянам как они прекратили войну с Гитлером
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08.03.2022 15:56 Відповісти
Этот Нафталин, опасается, что для баланса нефтяного рынка из-за войны в Украине, со дня на день снимут санкции с Ирана, и там сразу начнут мастырить атомную бомбу направленную на Израиль. .
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08.03.2022 15:59 Відповісти
Слушна думка. От чого він своїх міністрів у шабат підірвав і різко по трьох столицях вояж здійснив.
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08.03.2022 16:09 Відповісти
Всемирный форум русскоязычного еврейства (англ. World Forum Of Russian-Speaking Jewry) - международная некоммерческая, негосударственная организация, которая объединяет десятки общин и диаспоральных структур русскоязычных евреев, проживающих в Израиле, Канаде, США, странах Европейского Союза и бывшего СССР.

Всесвітнього форуму україномовного єврейства не існує.
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08.03.2022 16:00 Відповісти
Переговоры опасны, это западня и ложные надежды, которые мешают сосредоточить все силы на военных операциях и деверсионной борьбе в тылу врага. Пока ОНО не сдохнет в Украине мира не наступит, устраняйте главную причину войны!
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08.03.2022 16:07 Відповісти
под'яка мала б звучати-"А ось Вам українське д'якую , і йдіть собі за руським кораблем"
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08.03.2022 16:09 Відповісти
Подякував Ізраїлю? А це з якого х.я?
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08.03.2022 16:11 Відповісти
Видимо, Украина благодарна Израилю :
- за стрелковое оружие "Форт-221" и TAR-21, которым оснащены украинские вооруженные силы, и которое производит Винницкий завод, по израильской лицензии...
- за турецкие ударные дроны серии Bayraktar, технология производства которых приобретена у Израиля.
Беспилотники Bayraktar напоминают израильских беспилотников IAI Heron и Aerostar.
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08.03.2022 17:41 Відповісти
*****,жодних сепаратних перемовин:тільки під патронатом США!Невже наші воїни знову дозволять поміняти одну кремлівську мафію на іншу кремлівську мафію????Так вже було-зараз ми це отримуємо!Поки гинуть наші воїни,наші громадяни ігорь марков готується бути хазяїном Одеси,чечня Києвом і т.д...що це????
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08.03.2022 16:12 Відповісти
На сайте присутствует группа антисемитов которая позорит украинский народ. Слава Украине!!!!
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08.03.2022 17:12 Відповісти
Так это русский мир действует ..... для них главное, разбить единство Украины.....
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08.03.2022 17:19 Відповісти
И ЭТО ВСЕ????? Больше ничего они не хотят для Украине сделать??????
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08.03.2022 17:19 Відповісти
Неужели, стрелковое оружие, которое производит Винницкий завод, по лицензии Израиля и турецкие ударные дроны серии Bayraktar, технология производства которых приобретена у Израиля - это мало ???
Израиль обжегся, когда, во время карабахской войны, Армения отозвала своего посла в Израиля, обвинив Израиль в поражении Армении: увы, Bayraktar, ПВО Азербайджана, нанесение ракетного удара , установкой Барак-8, по Искандеру, который запустил ракету по Баку..... это оружие Израиля
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08.03.2022 17:50 Відповісти
Весь Изратль с вами.Тут Бенета все ненавидят.🇺🇦💪.❤
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12.03.2022 12:20 Відповісти
 
 