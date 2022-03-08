Зеленський подякував прем'єру Ізраїлю Беннету за посередницькі зусилля в налагодженні переговорного процесу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив з Нафталі Беннетом. Подякував за посередницькі зусилля Ізраїлю в налагодженні переговорного процесу. Обговорили шляхи припинення війни та насилля", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Прем'єр-міністр Ізраїлю після свого візиту до Москви зателефонував Зеленському