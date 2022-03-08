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У Міноборони звернулися до росіянок: "Ваші чоловіки привітали вас із 8 Березня?"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Міноборони звернулися до росіянок:

Росія вже тирнадцяту добу веде криваву війну проти мирного народу України. Безліч росіянок, найімовірніше, 8 березня не отримають жодних поздоровлень від своїх чоловіків з нагоди Міжнародного жіночого дня.

Принагідно в Міноборони України звернулася до російських жінок з одним простим запитанням: "Ваші чоловіки привітали вас із 8 Березня?"

"Найімовірніше, ваш родич перебуває в Україні, де вбивав українських жінок і дітей, а зараз, найімовірніше, мертвий або перебуває у полоні", – йдеться в повідомленні на сайті відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

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У Міноборони також наголошують: "Якщо вам дорогий ваш родич, можливо, є шанс його врятувати. Звертайтеся безпосередньо до його (чоловіка, сина, брата або батька) командування із запитом. Якщо вам не відповіли, звертайтеся до старших начальників. Мовчать – бінго! Ваш родич – в Україні. Якщо ви маєте намір його врятувати, то приїжджайте в Україну. Можливо, ваш родич – неймовірний щасливчик і йому пощастило потрапити в полон. Можливо, ще не пізно його врятувати".
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Топ коментарі
+24
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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08.03.2022 15:54
+14
Да как ты мог !!! Кричит Оксана,- СЕДЬМОГО марта умереть !!!

Придут подруги, надо выпить, а ты собою занял стол...
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08.03.2022 16:13
+10
Лучший их подарочек, это гроб!)
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08.03.2022 15:57
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Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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08.03.2022 15:54 Відповісти
До цих самок нЕлюдів марно звертатися.
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08.03.2022 15:55 Відповісти
Лучший их подарочек, это гроб!)
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08.03.2022 15:57 Відповісти
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08.03.2022 15:58 Відповісти
лучшее поздравление для них -это чтоб "коханый" сдесь сдох и тело было-тогда выплачивают много бабла ,которых хватает на покупку квартиры в Москве-а на его место какой то Аслан или Тимур
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08.03.2022 16:07 Відповісти
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08.03.2022 16:10 Відповісти
Як вони можуть когось вітати, коли їхні залишки доїдають місцеві блоховози?
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08.03.2022 16:11 Відповісти
https://www.gorod.dp.ua/pic/news/newsimages/0322/201612_b.jpg
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08.03.2022 16:13 Відповісти
Да как ты мог !!! Кричит Оксана,- СЕДЬМОГО марта умереть !!!

Придут подруги, надо выпить, а ты собою занял стол...
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08.03.2022 16:13 Відповісти
А чому Оксана? Знайшов же типове жіноче кацапське ім'я.
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08.03.2022 17:32 Відповісти
Вибачайте! Це - не моє Просто років кілька тому звідкись скопіював анекдот у свій збірник Можу замінить "Натахою"
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08.03.2022 17:48 Відповісти
**
Знову обстрілюють місто,
Стали до бою солдати…
Це...горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…

Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..

Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам у Росію віддати
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08.03.2022 16:17 Відповісти
Не зрозуміла, що значить "приїжджайте в Україну"? Щоб витягнути з полону ?
Щоб він потім (за статутом) прийшов в частину, доповів про полон і отримав можливість змити кров'ю ганьбу ? Для полонених існує концтабір ! Та й полонених вже ніби досить...
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08.03.2022 16:32 Відповісти
8 березня, Міноборони? Якийсь совок(
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08.03.2022 16:49 Відповісти
я свою жену сегодня как и всегда поздравил с праздгико Клары Цеткин и Розы Люксембург. а цветы я дарю без повода.
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08.03.2022 17:22 Відповісти
в кацапии не женщины а свиноматки
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08.03.2022 18:34 Відповісти
кстати,пользуясь случаем хочу поздравить всех женщин УКРАИНЫ с их женским днём и пожелать им скорейшей победы над фашистской рашкой!СЛАВА УКРАИНЕ!
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08.03.2022 18:36 Відповісти
 
 