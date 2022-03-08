У Міноборони звернулися до росіянок: "Ваші чоловіки привітали вас із 8 Березня?"
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Росія вже тирнадцяту добу веде криваву війну проти мирного народу України. Безліч росіянок, найімовірніше, 8 березня не отримають жодних поздоровлень від своїх чоловіків з нагоди Міжнародного жіночого дня.
Принагідно в Міноборони України звернулася до російських жінок з одним простим запитанням: "Ваші чоловіки привітали вас із 8 Березня?"
"Найімовірніше, ваш родич перебуває в Україні, де вбивав українських жінок і дітей, а зараз, найімовірніше, мертвий або перебуває у полоні", – йдеться в повідомленні на сайті відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.
У Міноборони також наголошують: "Якщо вам дорогий ваш родич, можливо, є шанс його врятувати. Звертайтеся безпосередньо до його (чоловіка, сина, брата або батька) командування із запитом. Якщо вам не відповіли, звертайтеся до старших начальників. Мовчать – бінго! Ваш родич – в Україні. Якщо ви маєте намір його врятувати, то приїжджайте в Україну. Можливо, ваш родич – неймовірний щасливчик і йому пощастило потрапити в полон. Можливо, ще не пізно його врятувати".
Будь ласка, зачекайте...
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
Придут подруги, надо выпить, а ты собою занял стол...
Знову обстрілюють місто,
Стали до бою солдати…
Це...горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…
Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..
Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам у Росію віддати
Щоб він потім (за статутом) прийшов в частину, доповів про полон і отримав можливість змити кров'ю ганьбу ? Для полонених існує концтабір ! Та й полонених вже ніби досить...