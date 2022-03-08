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Маріуполь (2816) Росія (47144) евакуація (1924) Кулеба Дмитро (3156)

Я закликаю всі держави публічно вимагати: "Росіє, відпусти людей", - Кулеба про евакуацію мешканців Маріуполя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Я закликаю всі держави публічно вимагати:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ публічно вимагати від країни-агресора дати змогу евакуювати мешканців Маріуполя, яких вона тримає в заручниках в оточеному місті.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія тримає в заручниках 300 тисяч мирних жителів у Маріуполі, перешкоджає гуманітарній евакуації, незважаючи на домовленості за посередництва МКЧХ. Вчора від зневоднення (!) померла дитина. Воєнні злочини – це частина свідомої стратегії Росії. Я закликаю всі держави публічно вимагати: "Росіє, відпусти людей", - написав Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ця нечисть стріляє по місцях, де мали виходити люди": Окупанти знову зірвали "зелений коридор" для жителів Маріуполя. ВIДЕО
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Топ коментарі
+4
нічого це там не дасть. Там потрібна лоботомія, хоча би у вигляді ампутації від телевізора.
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08.03.2022 16:06
+3
В Питере отмудохали водителя со свастикой "Z".

https://twitter.com/i/status/1500871593983160321
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08.03.2022 16:17
+2
ВСУ помогите Мариуполю,перекиньте части в помощь Азову!
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08.03.2022 16:11
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Уважаемые вебмастера, владельцы сайтов! Устанавливайте STOP WAR WIDGET на свои сайты, это приблизит мир в Украине!
https://100widgets.com/others/253-stopwar-widget.html
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08.03.2022 16:00 Відповісти
нічого це там не дасть. Там потрібна лоботомія, хоча би у вигляді ампутації від телевізора.
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08.03.2022 16:06 Відповісти
Кулеба , ДЕЛАЙТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ И НЕВОЗВОЖНОЕ --- ЗАКРЫТЬ НЕБО !!!!!!
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08.03.2022 16:46 Відповісти
правильно так:
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08.03.2022 16:01 Відповісти
Руки опускаються від блюзнірства лідерів західного світу.
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08.03.2022 16:06 Відповісти
Чому россія напала на нас саме зараз?
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08.03.2022 16:09 Відповісти
"Через блокаду російськими окупантами в Маріуполі від зневоднення померла 6-річна дівчинка. Її знайшли під завалами, повідомив мер міста Вадим Бойченко. "Сьогодні я не маю слів. Як і немає більше емоцій. Маріуполь спіткала страшне горе. В результаті блокади нашого рідного міста померла ще одна дитина. Причина смерті - зневоднення. 6-річну Таню ми дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Її мати загинула." ©
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08.03.2022 16:06 Відповісти
Ага. Так ********* и отпустила заложников. ***** нужно не просить а требовать или шантажировать. Например проведите тысячи кацапских пленных по Крещатику и сбросайте кацапские трупы на большую кучу заявив на весь мир что кацапы не хотят убирать свои трупыи на весь мир покажите какая кацапская армия *непабедимая*. Ето очень ударит по самолюбию *****.
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08.03.2022 16:08 Відповісти
і це не допоможе повернути заручників. Стовідсоткову гарантію дасть хіба що жовтоблакинтний прапор і Тризуб над кожною адмінбудівлею засрашки включно з хренмлем
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08.03.2022 16:16 Відповісти
В Буче начался голод. У людей закончились еда и вода. Света и тепла нет давно. Помогите...
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08.03.2022 16:10 Відповісти
Nihrena sebe, kak ti vidish azh iz Germaniji - slish ubljudok, tebe za eto grozit minim pistjulei ili jeshcho boleje i ti eto poluchish.
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08.03.2022 16:17 Відповісти
ВСУ помогите Мариуполю,перекиньте части в помощь Азову!
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08.03.2022 16:11 Відповісти
Nadejus iopnet po sruskim okupantam, tak chtob ljudi mogli evakuirovatsia ili minim poluchitj pravo vibora na eto.
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08.03.2022 16:16 Відповісти
звідки перекинути? Де взяти такі резерви?
Хоча ні, резерви після мобілізації вже є... але великий сумнів стосовно їх боєздатності.
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08.03.2022 16:17 Відповісти
A teperj uzhe prizivajesh, do sih por toljko treboval i ponti gonjal, mol jesli net to ..... Nu i kak rezuljtat s naduvanijem shchok, otpustites nizhe, i nachinaite govoritj s togo urovnja gde vi nahodites, togda i prislusjajetsia k vam.
A etot i jeshcho oslik dumajet mol im aplodirujet, oni na stoljko glupi, chto ne ponimajet chto mi aplodirujem narodu Ukraini a ne etim, kotorije sebia v velichinu superstar voznesli sebja sami v svoih bashkah.
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08.03.2022 16:15 Відповісти
неужели мы никогда не избавимся от этого кровожадного монстра, эта ублюдочная срана со своим ублюдочным населением представляет реальную угрозу для всего человечества, она накопила гигантские богатства и способна еще долго и успешно кошмарить весь мир , а нас убивать всеми доступными ей способами..., почему мир это допустил, почему деньги так застят глаза и здравый смысл, и выключают естественное чувство самосохранения...
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08.03.2022 16:17 Відповісти
Izbavites, 100% izbavites, vsio idjot medlenno no pochti tak kak planirovalos. Rusne budet pistec da tak chto i razmnozhatsia uzhe ne budet. jesli nebudet predateljstva u vas iz nutri. Vot oslik uzhe tjanet v tu storonu telegu.
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08.03.2022 16:19 Відповісти
В Питере отмудохали водителя со свастикой "Z".

https://twitter.com/i/status/1500871593983160321
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08.03.2022 16:17 Відповісти
Prisidionjajus odnoi komentatershke - sankciji nachinajet rabotatj, no eto nachalo, potom budet veseleje.
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08.03.2022 16:21 Відповісти
Дикуни не розуміють людської мови. Вони розуміють тільки силу.
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08.03.2022 16:45 Відповісти
 
 