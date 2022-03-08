Я закликаю всі держави публічно вимагати: "Росіє, відпусти людей", - Кулеба про евакуацію мешканців Маріуполя
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ публічно вимагати від країни-агресора дати змогу евакуювати мешканців Маріуполя, яких вона тримає в заручниках в оточеному місті.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія тримає в заручниках 300 тисяч мирних жителів у Маріуполі, перешкоджає гуманітарній евакуації, незважаючи на домовленості за посередництва МКЧХ. Вчора від зневоднення (!) померла дитина. Воєнні злочини – це частина свідомої стратегії Росії. Я закликаю всі держави публічно вимагати: "Росіє, відпусти людей", - написав Кулеба.
Топ коментарі
+4 Ан Мур
показати весь коментар08.03.2022 16:06
+3 Denis Denissov 9ab7c2b0
показати весь коментар08.03.2022 16:17
+2 игорь гололобов
показати весь коментар08.03.2022 16:11
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Хоча ні, резерви після мобілізації вже є... але великий сумнів стосовно їх боєздатності.
A etot i jeshcho oslik dumajet mol im aplodirujet, oni na stoljko glupi, chto ne ponimajet chto mi aplodirujem narodu Ukraini a ne etim, kotorije sebia v velichinu superstar voznesli sebja sami v svoih bashkah.
https://twitter.com/i/status/1500871593983160321