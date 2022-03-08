Я закликаю всі держави публічно вимагати: "Росіє, відпусти людей", - Кулеба про евакуацію мешканців Маріуполя

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ публічно вимагати від країни-агресора дати змогу евакуювати мешканців Маріуполя, яких вона тримає в заручниках в оточеному місті.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія тримає в заручниках 300 тисяч мирних жителів у Маріуполі, перешкоджає гуманітарній евакуації, незважаючи на домовленості за посередництва МКЧХ. Вчора від зневоднення (!) померла дитина. Воєнні злочини – це частина свідомої стратегії Росії. Я закликаю всі держави публічно вимагати: "Росіє, відпусти людей", - написав Кулеба.

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