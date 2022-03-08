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Йшов за продуктами, посадили в автобус і відправили на війну - полонений розповів, як мобілізують в ОРДЛО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Йшов за продуктами, посадили в автобус і відправили на війну - полонений розповів, як мобілізують в ОРДЛО

Служба безпеки України оприлюднила відео зі свідченнями насильно мобілізованого на тимчасово окупованій території Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку СБУ.

За словами чоловіка, 1 березня він вийшов за продуктами в магазин, коли його зупинили. Після перевірки документів, йому сказали, що в ного прострочений паспорт.

"Посадили в автобус, відвезли в якесь приміщення в Алчевську. До ранку там пробули, потім відвезли в Гордіївку на самоскиді, сказали , що треба якихсь хлопців змінити - чи поїсти, чи покупатись", - розповів чоловік.

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За його словами, їх лишили стояти біля танку, коли посалась перестрілка. "Тому ми заскочили в танк, але ні в кого не стріляли", - розповів чоловік.

Алчевець зізнався, що його могли розстріляти, якби він відмовився. Своїх  земляків він закликав краще ховатися від тих, хто їх забирає на війну. 
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Топ коментарі
+44
За його словами, їх лишили стояти біля танку, коли посалась перестрілка. "Тому ми заскочили в танк, але ні в кого не стріляли", - розповів чоловік. Хтось вiрить у цю звiздеж ???
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08.03.2022 16:19
+38
Вау, і хтось в таке повірить??
Що заскочив в танк "для безпеки")))
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08.03.2022 16:18
+37
очередная сказка про несчастных новобранцев...
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08.03.2022 16:20
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08.03.2022 16:17 Відповісти
ехали калеки на помины, на помины
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08.03.2022 16:21 Відповісти
Навіть скот так не возять! Один раз бачив подібне - коли череда колгоспна чимось отруїлася - так туші везли на скотомогильник!!!
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08.03.2022 16:24 Відповісти
А цих далі везуть -" брати Лондон".
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08.03.2022 16:41 Відповісти
ДЕМОБІЛІЗОВАНІ ваньки повертаються домой с пєснями і пляскамі....
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08.03.2022 16:37 Відповісти
от души нагрузили, з верхом !
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08.03.2022 16:38 Відповісти
a nerazborchivo, eto chto, tushki raseiskih orlov v shtabeljah i uzhe vivozjat ili jeshcho zhivije skoti.
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08.03.2022 16:45 Відповісти
Заскочили в танк? Це перша реакція на стрілянину? О.о
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08.03.2022 16:18 Відповісти
Вау, і хтось в таке повірить??
Що заскочив в танк "для безпеки")))
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08.03.2022 16:18 Відповісти
За його словами, їх лишили стояти біля танку, коли посалась перестрілка. "Тому ми заскочили в танк, але ні в кого не стріляли", - розповів чоловік. Хтось вiрить у цю звiздеж ???
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08.03.2022 16:19 Відповісти
кх, маловєроятно
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08.03.2022 16:46 Відповісти
Так, що би "заскочити у танк" потрібно НА нього ЗАЛІЗТИ!
Таке під обстрілом не будуть робити навіть справжні танкісти!
Всі будуть ховатися ПІД танк!
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08.03.2022 16:52 Відповісти
очередная сказка про несчастных новобранцев...
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08.03.2022 16:20 Відповісти
не вірьте, людоньки!!!! є й такі, яких вичіпляють вулицями, безумовно є !!! але переважна більшість з них всі йдуть добровільно!!!! і знають куди йдуть.
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08.03.2022 18:00 Відповісти
очередная басня из разряда "аля мы заблудились" ...
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08.03.2022 16:21 Відповісти
****** как дышут! Одни на учениях, других с улицы забрали. ****** сказка!
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08.03.2022 16:21 Відповісти
Ці казкові історії вже набридли.
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08.03.2022 16:23 Відповісти
пострижений, поголений, відгодований... і його плять насильно запхали в танк.. **** кому ті казки чеше ...
З.І. за сім днів в ньго б борода вже була як у "будулая"...
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08.03.2022 16:23 Відповісти
Да норм небритость на неделю - не у всех растёт как у будулаев. Во всяком случае с телефона так вижу.
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08.03.2022 16:43 Відповісти
Йшов за продуктами, посадили в автобус

і відправили на війну - Ачнулся - гіпс..
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08.03.2022 16:23 Відповісти
А треба: Ачнулся - Хрест!
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08.03.2022 17:21 Відповісти
Прямо письменник-фантаст.
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08.03.2022 16:23 Відповісти
Брехня. Всі знають, що так забирають тільки в Нацгвардію.
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08.03.2022 16:25 Відповісти
В Нацгвардію знімають з поїзда, це всім відомо
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08.03.2022 16:36 Відповісти
В 2014 звіздєлі о нас, а тепер самі таке роблять
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08.03.2022 18:53 Відповісти
Ну... вишел я, значіт, за кєфіром, а тут оні - космічєскіє пірати.
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08.03.2022 16:28 Відповісти
👍
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08.03.2022 17:39 Відповісти
бла бла бла,які ж сукі ********
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08.03.2022 16:28 Відповісти
******. Якщо закласти пальці у двері, історія про мобілізацію буде більш правдива.
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08.03.2022 16:29 Відповісти
а его кента, с которым он шел в магазин, забрали нейрохирургам
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08.03.2022 16:30 Відповісти
Звездежь!!! Кацапы всегда звездят! Полноценный военный преступник! Их послушать так они все ничего не делали, кто тогда всех людей нам убил?!
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08.03.2022 16:30 Відповісти
Шел, поскользнулся, упал, очнулся - гипс. Кому ты,падло, "очки втираешь"!
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08.03.2022 16:30 Відповісти
Втрати...вірити падл
..
За бабло він не воював
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08.03.2022 16:31 Відповісти
В лугандоне реально отлавливают мужиков...на рынках..возле магазинов...водил которые продукты по магазинам развозят...
Хватают всех...и кривых и косых...
Каску времен второй мировой..и винтовку мосина у руки...и в перед ...
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08.03.2022 16:33 Відповісти
220....на причандали .
Іі все розкаже.
Хто , де., коли..кому
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08.03.2022 16:34 Відповісти
Казкові йолопи! Навіть збрехати переконливо не можуть.
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08.03.2022 16:38 Відповісти
Голосував за ригАналів і за рф...ДОГОЛОСУВАВСЯ.... ВІДРУБАТИ РУКИ -і к мамє....
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08.03.2022 16:39 Відповісти
Надо Херсон освобождать, иначе русня может завтра собрать всех местных мужчин и кинуть на передок
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08.03.2022 16:39 Відповісти
З чим? З палками? Автомати вони повернут назад, а про палки- це дебільни сни Микити Михалкова
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08.03.2022 16:59 Відповісти
Вот и сходил за хлебушком
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08.03.2022 16:39 Відповісти
Skoreje vsevo pestit. Ne udivljus jesli kto to jevo uznajet i podtverdit chto paru dnei nazad azh ochenj grozilsa do Kijeva doiti i glushitj hohlov.
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08.03.2022 16:43 Відповісти
РАБУ что прикажут, то и делать будет (со страху), воины из них НИКАКИЕ!
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08.03.2022 16:48 Відповісти
Якщо подивитись його телефон, там буде про укрокарателів, народ Бамбаса і інша фігня.
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08.03.2022 16:51 Відповісти
Это бывшие наши. Да, они ватные, сепары и т.п., но всё же были когда-то украинцами. И это сразу видно по уровню интеллекта. Это вам не тупое "не знал, думал что на учения". Тут полёт фантазии. Ну какой орк придумает "спрятался в танке"? Только "шахтер" с Даунбаса.
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08.03.2022 16:59 Відповісти
"снимают с поезда и забирают в нацгвардию". Уже проходили.
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08.03.2022 17:02 Відповісти
СВОЛОТА РИГаНАЛІВСЬКА! Відрубати руки - і к мамє!
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08.03.2022 17:02 Відповісти
Типа, "насильно забрали". Врал бы дальше, что еще и изнасиловали. Кто-то поверил ему?🤑
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08.03.2022 17:26 Відповісти
Особенно в то, что в танк залез, чтобы спрятаться!.. 🤪
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08.03.2022 17:40 Відповісти
Брэхун!
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08.03.2022 17:51 Відповісти
******(сорри) как дышит
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08.03.2022 17:51 Відповісти
ну я еще могу понять-спрятался в бмп или бтр (но обычно они первые цели)-но в танк впрыгнуть сверху под обстрелом?историю пора продавать в голливуд
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08.03.2022 18:43 Відповісти
хотя мужиков там реально хватают на улицах и сразу типа мобилизуют.
Пора Зеленскому обьявить ,что женевская конвенкция на армию луг-гандонии не распространяется,так как государства Луг-гандония нет ,а следовательно нет и армии ,а только незаконные бандформирования и наемники
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08.03.2022 18:46 Відповісти
Не горячитесь, надо разбираться в их биографии! Там много таких на самом деле наших соотечественников, которых за шкуру ловили и на передок бросили.
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08.03.2022 19:06 Відповісти
Зараз заплачу.
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08.03.2022 19:45 Відповісти
 
 