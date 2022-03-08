Йшов за продуктами, посадили в автобус і відправили на війну - полонений розповів, як мобілізують в ОРДЛО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Служба безпеки України оприлюднила відео зі свідченнями насильно мобілізованого на тимчасово окупованій території Луганщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку СБУ.
За словами чоловіка, 1 березня він вийшов за продуктами в магазин, коли його зупинили. Після перевірки документів, йому сказали, що в ного прострочений паспорт.
А це відео із бойовиком так званої "ЛНР"— СБ України (@ServiceSsu) March 8, 2022
Це відео із бойовиком так званої "ЛНР" покаже всю суть політики окупантів і професіоналізм "супер потужної армії РФ"
Особливо про методи проведення мобілізації та рівень військової підготовки. pic.twitter.com/UWMuavvGJw
"Посадили в автобус, відвезли в якесь приміщення в Алчевську. До ранку там пробули, потім відвезли в Гордіївку на самоскиді, сказали , що треба якихсь хлопців змінити - чи поїсти, чи покупатись", - розповів чоловік.
За його словами, їх лишили стояти біля танку, коли посалась перестрілка. "Тому ми заскочили в танк, але ні в кого не стріляли", - розповів чоловік.
Алчевець зізнався, що його могли розстріляти, якби він відмовився. Своїх земляків він закликав краще ховатися від тих, хто їх забирає на війну.
Будь ласка, зачекайте...
Що заскочив в танк "для безпеки")))
Таке під обстрілом не будуть робити навіть справжні танкісти!
Всі будуть ховатися ПІД танк!
З.І. за сім днів в ньго б борода вже була як у "будулая"...
і відправили на війну - Ачнулся - гіпс..
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За бабло він не воював
Хватают всех...и кривых и косых...
Каску времен второй мировой..и винтовку мосина у руки...и в перед ...
Іі все розкаже.
Хто , де., коли..кому
Пора Зеленскому обьявить ,что женевская конвенкция на армию луг-гандонии не распространяется,так как государства Луг-гандония нет ,а следовательно нет и армии ,а только незаконные бандформирования и наемники