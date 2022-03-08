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Російські солдати поводяться як терористи і боягузи. Де ООН, Червоний хрест, ОБСЄ? Вони сховалися! - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські солдати поводяться як терористи і боягузи. Де ООН, Червоний хрест, ОБСЄ? Вони сховалися! - Резніков

"За 11 днів російські окупанти зруйнували понад 200 українських шкіл, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків.

Про це у своєму зверненні заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Два тижні тому світ змінився. Змінилося все, хоч не всі ще це наразі усвідомлюють. Росія відкрито напала на Україну. Вісім років тому в Криму та на Донбасі вони казали - "їх там нема". Зараз Кремль демонстративно веде війну проти мого народу. Це відбувається у центрі Європи. Ракети летять на сотні кілометрів. І вражають мирні міста. Сьогодні – це наші міста. Завтра можуть бути чиї завгодно. Ваші", - акцентує увагу Резніков.

Він переконаний, що на Росію не вплинули жодні застереження, спроби діалогу чи стурбованість. Жодні міжнародні правила та механізми.

"Кремлю абсолютно начхати на ваші спроби розмовляти. Його не турбує ООН, ПАРЄ чи інша інституція, де ви намагаєтесь зберегти його присутність", - зауважує він.

За його словами, російські солдати поводяться як терористи і боягузи.

"За 11 днів російські окупанти зруйнували понад 200 українських шкіл, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків. Вже встановлено, що російські солдати вбили 38 українських дітей (станом на 8 березня - 41 дитину. - Ред.) та понад 70 поранили. Загалом підтверджено дані про понад 400 вбитих і понад 800 поранених цивільних громадян. Ці дані точно неповні. Адже ворог влаштував справжній акт геноциду проти України. Тільки в Маріуполі захоплено в заручники 400 тис. українців. Їх постійно обстрілює авіація, реактивна артилерія, ракети", - продовжує він.

Російські інтервенти обстрілюють гуманітарні коридори, через які намагаються врятуватися цивільні. Вони вбивають тих, кого обіцяли пропустити. Вони вбивають тих, хто намагається від поранень чи голоду врятувати заручників терористів. Це воєнні злочини.Це страшне горе для України, звертає увагу він.

"Але хочу нагадати вам, що російські солдати вбивають мешканців європейської країни. Де ваші цінності та ідеали? Де робота міжнародних організацій, на які витрачаються мільярди доларів? Де ООН, Червоний хрест, ОБСЄ? Вони сховалися. Звертаю вашу увагу, що сьогодні близько 10 000 студентів з інших країн, що знаходяться в Україні, є мішенями путінських терористів. Понад 2 000 з них вже взято в заручники російськими солдатами. Багато з Індії, Китаю, Туреччини, країн Перської затоки. Молоді люди перебувають у заблокованих російськими військами містах – Чернігові, Сумах, Херсоні, Маріуполі. Росіяни обстрілюють ці міста. Вони фактично ведуть війну з усім світом. Навіть з тими, хто намагається залишитись нейтральним. Не вийде. Зло не діє вибірково", - продовжує Резніков.

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Він також нагадує, що Україна була і є домом для представників понад 100 націй. Ми завжди жили у мирі. У нас багато змішаних шлюбів, у яких народилися прекрасні діти. І цих дітей тепер вбивають окупанти.

Крім того, Резніков звертає увагу світової спільности, що окупанти тримають у заручниках журналістів: наразі відомо про громадян Британії у місточку Стоянка-2. Обстріляли групу і поранили ще одного журналіста - громадянина Британії. Журналіст, громадянин Швейцарії був обстріляний і пограбований окупантами на Миколаївщині.

"На жаль, ви досі дозволяєте окупантам це робити. Сьогодні я хочу сказати вам одне – не бійтеся. Не бійтеся! Як не боїмося ми", - запевняє він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
ООН, Червоний хрест, ОБСЄ - такие же всравшиеся боягузи.
и отдельно про красный крест, который запретил использовать свою символику при эвакуации мирного населения - пособники террористов-************.
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08.03.2022 16:23
+21
Эти шарашкины конторы только прожирали деньги налогоплательщиков.
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08.03.2022 16:22
+17
Це крах західного світу. Незважаючи на результат цієї війни. Вони показали всім які вони сцикуни. І тепер кожен буду балакати з ними як із сцикунами.
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08.03.2022 16:22
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Весь західний світ тепер бачить, що їх цивілізацією керують ниці боягузи.
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08.03.2022 16:20 Відповісти
"Ниці"))) Во как те гугл перевел, ваня) ваш озверевший народ сожрет себя сам, чавкая. Пока бравируешь, а ведь надо дошираком запасаться... Не теряй время, поживешь подольше - погадишь в сортир подольше.
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08.03.2022 16:24 Відповісти
У вас клепки повилітали. І починайте тренуватися вимовляти слово "паляниця".
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08.03.2022 16:27 Відповісти
Та воно недолуге, куди там йому...
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08.03.2022 16:49 Відповісти
А тебе неизвестно такое определение? Переводчик тебе скажет низменные, низкие, но это не полный перевод. Просто нет аналога в русском языке этому слову. То я переведу - ниже чем мерзкие, подлые и жалкие. Если проводить аналогию со зверями это некая помесь шакала и гиены.
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08.03.2022 18:17 Відповісти
Они "внимательно мониторят", выражают "глубокую озабоченность" и "призывают все стороны конфликта к деэскалации"
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08.03.2022 16:21 Відповісти
Эти шарашкины конторы только прожирали деньги налогоплательщиков.
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08.03.2022 16:22 Відповісти
Доки Європа грає у шахи, Мордор грає в Чапая.
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08.03.2022 16:22 Відповісти
Європа грає в хованки, ховаючись від проблем
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08.03.2022 16:43 Відповісти
Це крах західного світу. Незважаючи на результат цієї війни. Вони показали всім які вони сцикуни. І тепер кожен буду балакати з ними як із сцикунами.
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08.03.2022 16:22 Відповісти
ООН, Червоний хрест, ОБСЄ - такие же всравшиеся боягузи.
и отдельно про красный крест, который запретил использовать свою символику при эвакуации мирного населения - пособники террористов-************.
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08.03.2022 16:23 Відповісти
Оті усі номенклатурні нарости чекають, як і в Другу Світову чекали відкриття другого фронту, три ***** роки тоді чекали, коли почнеться явний перелом. Так само, ці падли і зараз будуть чекати, коли ми виснажемо орду і ті такі - опа-на, ми ось, прийшли на допомогу, ми пабєділі.
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08.03.2022 16:23 Відповісти
Совкодрочер? Пока совок целовался с Гитлером, Европпа воевала уже почти 2 года. США вступили в войну в декабре 1941г. "Второй фронт" ***...
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08.03.2022 16:38 Відповісти
Не треба образ зараз, ага? США втиснулись у війну тільки гумконвоями (каравани), та поставками зброї. Те саме і зараз.
А те, що совєти в засоси бігали перед фашистами, про те мені не треба говорити.
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08.03.2022 17:11 Відповісти
Мировая система безопасности сдохла и сгнила. Одно плешивое обезумевшее ничтожество делает из цивилизованного мира жалких слизняков.
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08.03.2022 16:24 Відповісти
Ты уверен? Для вас все токо начинается)
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08.03.2022 16:26 Відповісти
В спам, москалику.
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08.03.2022 16:28 Відповісти
Набутылочник, а для вас уже всё закончилось. Дело лишь во времени вашей аннигиляции.
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08.03.2022 16:50 Відповісти
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08.03.2022 17:41 Відповісти
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08.03.2022 16:24 Відповісти
Даремно наш міністр звертається до них. Всі ці міжнародні контори в першу чергу є ЧИНОВНИКАМИ, які з внесків з бюджетів різних країн дуже жирно живуть. Вся інша діялькість - тільки лицемірна риторика. При всьому негативному ставленню до Трампа я підтримував вихід США з цих ********* організацій. Нічого годувати дармоїдів.
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08.03.2022 16:26 Відповісти
а чем Трамп плох? что он все это гнилое болото расшевелил? у него только один недостаток, ему надо запретить открывать рот.
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08.03.2022 17:34 Відповісти
недостаток Трампа был не в этом-его нельзя было купить.
А рот он открывал правильно. У окружающих были деньгами залеплены глаза и уши
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08.03.2022 18:32 Відповісти
ООН, "Червоний хрест", ОБСЄ, як показали події, - це банальні організовані злочинні угруповування, які створені для вимагання та освоєння коштів платників податків всіх країн, які сплачують внески на утримання цих організацій.
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08.03.2022 16:28 Відповісти
Вони там усі голови в пісок поховали, а обдристані булки залишилися ззовні воняти лайном. Чекають коли ВВХ здохне від раку.
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08.03.2022 16:28 Відповісти
Всі прекрасно пам'ятають як той сраний хрест шастав один за одним в лднр з гуманітаркою! а тут -ніякої допомоги від слова абсолютно! Продажні і двуликі мразі!
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08.03.2022 16:30 Відповісти
Красный Крест запрещает использовать их символику для вывоза мирных.
Мотивация - "это наш зарегистрированный логотип".
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08.03.2022 16:31 Відповісти
По этому поводу я уже писал.
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08.03.2022 17:38 Відповісти
Криваві гроші заткнули вуха,заліпили очі і зв'язали руки всім проповідникам європейських цінностей. Під*расами виявились не представники лгбт а очільники Румунії,Грузії,Німеччини.
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08.03.2022 16:31 Відповісти
ООН, Червоний хрест, ОБСЄ, НАТО - перешли на сторону *****?
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08.03.2022 16:39 Відповісти
Всі переразовані інституції, є ніщо інше як аферисти, злодії в законі, посібники терористів, та палкі прихильники московії і особисто бункерного. Якби ми знали в 2013 році, що таке ЕС, то запхнули б вам ту ассоціацію в дупу. Після перемоги над бункерним і його ордою, Україна має створити новий, діючий союз з державами, яки справді достойні називатися нашими друзями і партнерами. Назви країн всі добре знають. Решті побажаю пережити то, шо пережила Україна і її народ!
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08.03.2022 17:01 Відповісти
ООН, Красный Крест и ОБСЕ очень озабочены, и в глубине души сильно обеспокоены. Поэтому от таких переживаний они и пальцем пошевелить не могут и отсиживаются в уютных кабинетах.
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08.03.2022 17:36 Відповісти
какой сюрприз, да? все конфликты в мире решаются силой, а эти конторы обычные синекуры и прикрытие для шпионов
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08.03.2022 17:36 Відповісти
 
 