В Ізюмі вороги обстріляли лікарню, хворим довелося вибиратися з-під завалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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В Ізюмі на Харківщині вороги обстріляли центральну міську лікарню, хворим довелося вибиратися з-під завалів.
Про це повідомив у Фейсбуці заступник голови Ізюмської міськради Володимир Мацокін, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибиралися з-під завалів як могли", - написав заступник мера.
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Повірити пуйлу - це поцілувати скажену собаку. Ніде русня не виконала зелених коридорів, а під Сумами раптом... Раптом не сталося. Зараз луплять танками по коридору й прориваються в місто. Пропустили перші машини з іноземцями й розстрілюють цивільних. Про жертви ще нічого не знаємо. Військові розуміли, що це пастка, але ж Верещучка перетиснула. Зараз маємо драматичну й трагічну ситуацію. А реально було сьогодні розгромити розрізнене угрупування із недобитків, яке сконцентрувалося під містом. Вони для того й запропонували коридор, щоб або перегрупуватися або пролізти в місто. Схоже, що вибрали друге. Це якраз приклад, коли політики ламають тактику військових і наносять страшну шкоду. Від такого "гуманізму" лише росте кількість жертв.