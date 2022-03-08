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В Ізюмі вороги обстріляли лікарню, хворим довелося вибиратися з-під завалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Ізюмі на Харківщині вороги обстріляли центральну міську лікарню, хворим довелося вибиратися з-під завалів.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник голови Ізюмської міськради Володимир Мацокін, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибиралися з-під завалів як могли", - написав заступник мера.
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Ватник - ви не панимаете, эта маниаж!! И ваабще бендеры сами себя обстреляли!
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08.03.2022 16:23 Відповісти
Мер Переяслава саулкАВ відмовляється демонтувати монумент дружби з рашкою((((((Незважаючи на думку містян...
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08.03.2022 16:24 Відповісти
Расстрелять!
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08.03.2022 16:25 Відповісти
Тарас Чорновіл

Повірити пуйлу - це поцілувати скажену собаку. Ніде русня не виконала зелених коридорів, а під Сумами раптом... Раптом не сталося. Зараз луплять танками по коридору й прориваються в місто. Пропустили перші машини з іноземцями й розстрілюють цивільних. Про жертви ще нічого не знаємо. Військові розуміли, що це пастка, але ж Верещучка перетиснула. Зараз маємо драматичну й трагічну ситуацію. А реально було сьогодні розгромити розрізнене угрупування із недобитків, яке сконцентрувалося під містом. Вони для того й запропонували коридор, щоб або перегрупуватися або пролізти в місто. Схоже, що вибрали друге. Це якраз приклад, коли політики ламають тактику військових і наносять страшну шкоду. Від такого "гуманізму" лише росте кількість жертв.
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08.03.2022 16:32 Відповісти
Почему мы нянчимся с пленными оккупантами ,женвские конвенции какие то исполняем ,когда враг не придерживается никаких обычаев и правил ведения войны. Боимся осуждения импотентной Европы.Привязывайте пленных орков к жилым и административным зданиям и сообщайте им об этом .,Посмотрим будут ли они тогда стрелять
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08.03.2022 16:34 Відповісти
Конечно будут, им насрать на свое мясо. Еще и снимут на видео и скажут смотрите как укропы с пленными обращаются, что бы поменьше в плен сдавались.
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08.03.2022 16:38 Відповісти
Если и будут то сомневаюсь ,что все и везде Главное побольше офицеров подвешивать и показывать оркам ,что мы не блефуем
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08.03.2022 16:41 Відповісти
Сумно дуже...Я там колись працював.
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08.03.2022 16:36 Відповісти
 
 