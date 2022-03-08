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Ми зруйнували міф про військову міць РФ. За кілька днів її втрати перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані. Не бійтеся бункерного тирана, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми зруйнували міф про військову міць РФ. За кілька днів її втрати перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані. Не бійтеся бункерного тирана, - Резніков

За 11 днів Україна повністю зруйнувала міф про військову міць Росії. Українські воїни за 11 днів вже знищили понад 11 тисяч російських солдат. Це більше, ніж за дві чеченські війни, які тривали 6 років.

Про це у своєму зверненні заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ще пару днів, і втрати Росії вбитими та пораненими перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані.

"Ми вже знищили 300 танків і тисячу бронемашин. Понад 40 літаків та майже 70 гелікоптерів. Росія втратила сотні елітних десантників та бійців спецназу. Які жахають Африку, Близький Схід. Але не Україну. Ми їх знищуємо, як і всіх інших терористів, які накривають ракетами наші міста. Які розстрілюють дітей. Не бійтеся! Як не бояться наші молоді хлопці та дівчата, які зупиняють ворога. Як не бояться наші фермери, які захоплюють ворожу бронетехніку. Як не злякався працівник поштової компанії, який збив російський літак з ПЗРК", - зауважив Резніков.

За його словами, сьогодні у Європи є шанс перемогти тирана, який залякував усіх навколо десятиліттями. Для цього необхідно, щоб Україна встояла.

Він упевнений, що Росія не зможе перемогти нас у відкритому бою. Вона не зможе нас залякати злочинними обстрілами наших міст.

"Щоб перемогти, нам потрібна допомога - закрите небо і зброя. Ми захистимо себе і вас. Ми не боїмося росіян. Це вони втікають і сотнями здаються у полон. Крім зброї, з кожним днем постає питання загальної стійкості. Нам потрібні ресурси, щоб вдягати нашу армію, годувати наших людей. Щоб швидко відновити зруйноване. Ви маєте посилити тиск на Росію. Та на усіх, хто отримує гроші в Москві. Бо вони притягнуть війну у ваш дім. Світ змінився. Ви маєте дуже швидко ухвалювати рішення. Адже триває війна у Європі. Кремль може запалити нові вогнища", - звертає увагу Резніков.

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"Ми все одно будемо битися і переможемо. Весь український народ чинитиме опір. Але ваша допомога збереже життя. В тому числі - життя ваших дітей і рідних. Кожен день війни – це десятки смертей мирних людей. Європейців. Дякую усім, хто вже допомагає. Закликаю усіх показати, що вільний світ не боїться одного тирана, який ховається у бункері", - резюмував міністр оборони.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+48
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08.03.2022 16:31
+31
Українці вже нічого не бояться.
Смерть ворогам!
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08.03.2022 16:32
+28
Как узнаешь,что за существо нажимало на гашетку орудия? Нереально. Безликая масса орков. Просто к каждому кацапу нужно относится так,как будто именно он расстрелял этот микроавтобус. Или стариков в Ланосе.
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08.03.2022 16:40
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08.03.2022 16:31 Відповісти
Нажаль, точно не єдина. Тому нюансів ще достобіса. Занадто повільно ворушиться величезна гнила бюрократична машина Заходу.
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08.03.2022 16:34 Відповісти
Бюрократія ні до чого. Це клятий капіталізм. Занадто багато свободи бізнесу дали.
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08.03.2022 16:37 Відповісти
Пан комуніст? Чи схиблений лівак?
Так запам'ятайте- ліваки не люди.
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08.03.2022 16:43 Відповісти
Пан ідіот, жодна країна з плановою економікою не досягла розквіту.
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08.03.2022 16:54 Відповісти
зря ты так, нефть закрыли, золото запретили(и это всё сегодня) , по мне уже и отражение в зеркале должно убить путьку
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08.03.2022 16:42 Відповісти
Не дарма, повір. Вони мають роботи НА ПОРЯДОК більше.
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08.03.2022 16:43 Відповісти
не согласен, по сравнению 14-15 годами это космос
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08.03.2022 16:53 Відповісти
Маєш право. Тільки не видавай бажане за дійсність- по нафті та золоту це лише наміри, і лише США.
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08.03.2022 16:57 Відповісти
Для повільної Європи це небачені темпи. Хай хоч так допомагають.
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08.03.2022 16:42 Відповісти
Я маю просльозитися від щастя!? Так в мене сліз не має з 24.02,2022.
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08.03.2022 16:45 Відповісти
Звісно ні, але що ви хотіли від німців, чиїми руками було вбито Джохара Дудаєва, великого героя у битві з парашенцями. Поки нам не гадать і то добре. Хоча за рахунок газу спонсуруєть тероризм.
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08.03.2022 16:53 Відповісти
Підтримую, груз 200 в лаптєстан має відбувати чітко по графіку, в повному обсязі, з бонусами!
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08.03.2022 18:03 Відповісти
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08.03.2022 18:20 Відповісти
Українці вже нічого не бояться.
Смерть ворогам!
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08.03.2022 16:32 Відповісти
СЛАВА НАЦІЇ !!

(смерть ********* !!)
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08.03.2022 16:32 Відповісти
Смерть ворогам України!
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08.03.2022 16:32 Відповісти
Російсько-фашистське православ'я у всій його https://www.youtube.com/watch?v=E2EwteH4b4E
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08.03.2022 16:34 Відповісти
Поп какой-то педиковатый.
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08.03.2022 16:43 Відповісти
"Сьогодні на Миколаївщині росіяни розстріляли мікроавтобус із працівниками дитячого будинку сімейного типу. Інцидент трапився вдень на кіровоградській трасі Н-14, за 25 кілометрів від в'їзду в миколаївський мікрорайон Тернівка. У Mercedes-Benz Sprinter їхав персонал для зміни колег у дитячому будинку сімейного типу в одному з сіл Миколаївщини. Окупанти відкрили вогонь по мікроавтобусу із військової техніки із позначкою "Z". Три виховательки дитбудинку загинули на місці. Мікроавтобус під обстрілом спалахнув. Двоє людей отримали осколкові поранення. Вони та ще кілька людей дійшли до найближчого блокпосту української армії. Там їм надали першу медичну допомогу та евакуювали у безпечніше місце." ©
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08.03.2022 16:34 Відповісти
Как узнаешь,что за существо нажимало на гашетку орудия? Нереально. Безликая масса орков. Просто к каждому кацапу нужно относится так,как будто именно он расстрелял этот микроавтобус. Или стариков в Ланосе.
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08.03.2022 16:40 Відповісти
😰
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08.03.2022 19:55 Відповісти
ну в афгані в їх теж потєрь нєт..
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08.03.2022 16:35 Відповісти
Звертайся не звертайся-їм пох. Вони рахують,що це не їхня війна. Але це поки що.
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08.03.2022 16:35 Відповісти
Прошлой ночью.
Катер ВМС Украины подкрался к большому десантному кораблю ВМФ РФ. Тихо-тихо, "на веслах".

******** весь бк 30мм. Расчесал все до железки. Перезарядил. И снова ********.
И ********.

БДК загорелся и похромал чиниться.

Слава Україні.
https://t.me/martin_brest_pehota/1191
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08.03.2022 16:37 Відповісти
Ну хоч в одного нормальна думка з оХвісу!
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08.03.2022 16:37 Відповісти
кб луч знак качества - бтр и коробка кацапов на металолом https://twitter.com/i/status/1501204223760949249
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08.03.2022 16:39 Відповісти
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08.03.2022 16:43 Відповісти
Навіть без санкцій западу та при "перемозі", з такими втратами, Расію чекав би економічний КРАХ!
Уйло веде війну не зважаючи на виживання власної країни.
Зовсім безглузда війна в якій Расії перемогти неможливо.
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08.03.2022 16:46 Відповісти
По его словам, сегодня у Европы есть шанс победить тирана, запугивавшего всех вокруг десятилетиями. Для этого необходимо, чтобы Украина устояла. tak Ukraina i vistoit i pobedit, jesli ne budet predateljstva iz vnutri, a vot na sevodnja predatelja v mesiju vozvishaite, i eto uzhe opasno dlja Ukraini.
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08.03.2022 16:49 Відповісти
Коротко.
...

А москаль північний..
То наш ворог..вічний.
..
Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 16:53 Відповісти
Мы Украинцы их никогда не боялись,а теперь наши ребята отомстят этим
ублюдкам за все 350 лет,та так чтоб этим ублюдкам неповадно было на
многие тысячилетия.
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08.03.2022 17:55 Відповісти
В афганистане 15тыс убитых и около 400 пленных. в на 4.03.22 Украине руссих солдат 9000убитых и 250взятых в плен. Делим 15000 на 400=36 убитых на 1пленного делил 9000 на 250=36, только в афгане за 10лет, а в Украине за неделю. Список пленных https://invaders-rf.com
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08.03.2022 19:15 Відповісти
ПІСЛЯ ВІЙНИ Україна буде "з ноги " відкривати двері у всі ці ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ тощо.
Бо МАЄ ПРАВО!
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08.03.2022 19:25 Відповісти
 
 