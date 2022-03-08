Ми зруйнували міф про військову міць РФ. За кілька днів її втрати перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані. Не бійтеся бункерного тирана, - Резніков

За 11 днів Україна повністю зруйнувала міф про військову міць Росії. Українські воїни за 11 днів вже знищили понад 11 тисяч російських солдат. Це більше, ніж за дві чеченські війни, які тривали 6 років.

Про це у своєму зверненні заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ще пару днів, і втрати Росії вбитими та пораненими перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані.

"Ми вже знищили 300 танків і тисячу бронемашин. Понад 40 літаків та майже 70 гелікоптерів. Росія втратила сотні елітних десантників та бійців спецназу. Які жахають Африку, Близький Схід. Але не Україну. Ми їх знищуємо, як і всіх інших терористів, які накривають ракетами наші міста. Які розстрілюють дітей. Не бійтеся! Як не бояться наші молоді хлопці та дівчата, які зупиняють ворога. Як не бояться наші фермери, які захоплюють ворожу бронетехніку. Як не злякався працівник поштової компанії, який збив російський літак з ПЗРК", - зауважив Резніков.

За його словами, сьогодні у Європи є шанс перемогти тирана, який залякував усіх навколо десятиліттями. Для цього необхідно, щоб Україна встояла.

Він упевнений, що Росія не зможе перемогти нас у відкритому бою. Вона не зможе нас залякати злочинними обстрілами наших міст.

"Щоб перемогти, нам потрібна допомога - закрите небо і зброя. Ми захистимо себе і вас. Ми не боїмося росіян. Це вони втікають і сотнями здаються у полон. Крім зброї, з кожним днем постає питання загальної стійкості. Нам потрібні ресурси, щоб вдягати нашу армію, годувати наших людей. Щоб швидко відновити зруйноване. Ви маєте посилити тиск на Росію. Та на усіх, хто отримує гроші в Москві. Бо вони притягнуть війну у ваш дім. Світ змінився. Ви маєте дуже швидко ухвалювати рішення. Адже триває війна у Європі. Кремль може запалити нові вогнища", - звертає увагу Резніков.

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"Ми все одно будемо битися і переможемо. Весь український народ чинитиме опір. Але ваша допомога збереже життя. В тому числі - життя ваших дітей і рідних. Кожен день війни – це десятки смертей мирних людей. Європейців. Дякую усім, хто вже допомагає. Закликаю усіх показати, що вільний світ не боїться одного тирана, який ховається у бункері", - резюмував міністр оборони.