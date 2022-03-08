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Шольц, Макрон і Сі Цзіньпін домовилися про підтримку будь-яких переговорів для вирішення конфлікту в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Шольц, Макрон і Сі Цзіньпін домовилися про підтримку будь-яких переговорів для вирішення конфлікту в Україні

Сьогодні відбулись переговори лідерів Німеччини, Франції та Китаю у форматі відеоконференції. На них обговорювалося російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  сайт німецького уряду.

Німецький канцлер Олаф Шольц провів переговори щодо війни Росії проти України з президентом Франції Емманюелем Макроном і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сторони домовилися про підтримку будь-яких переговорів для дипломатичного вирішення конфлікту.

Читайте також: Байден, Шольц, Макрон та Джонсон підтвердили рішучість підвищувати втрати Росії за вторгнення в Україну

У підсумку співрозмовники домовилися підтримувати будь-які переговори, спрямовані на дипломатичне вирішення конфлікту.

"Глави трьох держав і урядів висловилися за гуманітарну допомогу і доступ до захоплених районів, а також за необхідність створення гуманітарних коридорів. З цих питань продовжаться контакти міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Китаю", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+8
❗️Американское издание Politico сообщает, что 27 представителей внешнеполитической элиты США подписали письмо в администрацию Байдена с предложением обеспечить "ограниченную" бесполетную зону над Украиной для защиты гуманитарных коридоров.
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08.03.2022 16:36
+7
Троє обговорюють, як можна допомогти спільному другу, котрий зійшов з катушок і скочив у клітку з вовками. Вирішили, що треба закликати до миру. Для вовків варіант не найгірший.
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08.03.2022 16:38
+5
Що там обговорювати. Кацапів на вила, і всюди мир.
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08.03.2022 16:37
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❗️Американское издание Politico сообщает, что 27 представителей внешнеполитической элиты США подписали письмо в администрацию Байдена с предложением обеспечить "ограниченную" бесполетную зону над Украиной для защиты гуманитарных коридоров.
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08.03.2022 16:36 Відповісти
Надцятий папірець та занепокоєння.
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08.03.2022 16:39 Відповісти
це мало що дасть - коридори обстрілюють наземні війська

краще:
"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі"
У. Черчиль
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08.03.2022 16:41 Відповісти
все большое начинается с маленького. Потом и небо закроют
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08.03.2022 16:44 Відповісти
саме так !

ЗЄлє треба не істерити проти НАТО, а тиснути на суспільну думку громадян цих країн

"Із союзниками надзвичайно складно домовлятись, але без союзників ще гірше"
сер Вінстон Черчиль до ленд-лізу

трясця, я вже розмовляю цитатами цієї надзвичайної Людини
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08.03.2022 16:48 Відповісти
был бы черчиль или рузвельт или кеннеди-уже давно всеб закрыли и санкциями так обложили ,что они через месяц другой развалились
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08.03.2022 17:40 Відповісти
Це просто чергове знущання над Україною та українцями!
"У підсумку співрозмовники домовилися підтримувати будь-які переговори, спрямовані на дипломатичне вирішення конфлікту." Джерело: https://censor.net/ua/n3322862
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08.03.2022 16:37 Відповісти
Що там обговорювати. Кацапів на вила, і всюди мир.
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08.03.2022 16:37 Відповісти
Троє обговорюють, як можна допомогти спільному другу, котрий зійшов з катушок і скочив у клітку з вовками. Вирішили, що треба закликати до миру. Для вовків варіант не найгірший.
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08.03.2022 16:38 Відповісти
Уже и Китай присоединился. Чувствуют трупную вонь хрюссии. Не зря же рисовали карты с китайской Сибирью.
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08.03.2022 16:38 Відповісти
"Конфлікту"?!! ПНХ!
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08.03.2022 16:38 Відповісти
3 импотента
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08.03.2022 16:38 Відповісти
не плутай імпотентів з кідарасами

це потужні держави, особливо товарищ Сі, якому варто було сікнути крізь зуби щоб хло щез із Казахстану.
але вони - кідраси дружбани *****
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08.03.2022 16:45 Відповісти
товарищ Си ,вылезший тоже из бункера в первые пару дней вякал что то про тайвань,потом отработал назад,пару дней тоже что то вякал про тайвань-потом подумал что чем там он будет воевать за тот тайвань -армии нет-одно мясо,авиации нормальной нет,бомберов нет,флота нет,полноценной ядерной триады нет,банковской системы своей нет,элитка почти как в кацапии-компрадорская,ресурсов нет,все население (процентов 65-70)-на великой китайской равнине,сами китайцы-народ не воинственный (обычная колхозная империя-8-я уже по счету) и вояки с них по типу кацапов
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08.03.2022 17:49 Відповісти
вторжение фашистской орды теперь называется "конфликтом" в Украине ...
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08.03.2022 16:38 Відповісти
❗️Киев предложил заменить Будапештский меморандум гарантиями от США, Турции и государств-соседей Украины
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08.03.2022 16:38 Відповісти
Чим цей папірець відрізнятиметься від того папірця?
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08.03.2022 16:47 Відповісти
Авторы ситуации собираются обсудить, как избавиться от народа Украины ,что бы снять санкции с мордора...Орбана ещё позовите - он точно знает!
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08.03.2022 16:39 Відповісти
Нет. Это началась дележка земель. Китай претендует на Сибирь и прорабатывает присоединение "исконных земель".
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08.03.2022 16:44 Відповісти
на%уй эту тряпку здесь
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08.03.2022 16:45 Відповісти
решают как спасти кацапску армию от разгрома и своего кореша от позора?
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08.03.2022 16:40 Відповісти
мда, склад "тьорки" показовий: всі - дружбани *****
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08.03.2022 16:43 Відповісти
зібрались безпорадні щоб вирішувати як втихомирити безглуздого, а його треба просто приспати
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08.03.2022 16:40 Відповісти
Есть предложение перенести в Киев все международние встречи, ВСЕ
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08.03.2022 16:43 Відповісти
Посидели, *********, разошлись.
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08.03.2022 16:45 Відповісти
Конфлікт в Україні?! російська військова агресія!
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08.03.2022 16:53 Відповісти
радяться як Україну продати
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08.03.2022 16:56 Відповісти
конфлікту в Україні - НЕМААААААААААААА !!!!!!!!!!!
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08.03.2022 16:59 Відповісти
вони там іранську нафту вже ділять. після останніх санкцій там рузге царювало, іранці через фурерка торгували своєю нафтою, маржа йшла на війну у Сирії через рузге. А тепер німчура і жабоїди теж хочуть. Німчура терміново будує два газохрани, жабоїди теж. А тепер рузге не согласно із зняттям санкцій з Ірана. тут тільки фурерок із пітерської підворотні безповоротно програє.
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08.03.2022 17:01 Відповісти
Гнила компанія.
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08.03.2022 17:07 Відповісти
Шо, Шульц с Микроном решили подписать товарича Си на Нормандский формат? С формулой штангенциркуля ознакомить успели?
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08.03.2022 17:28 Відповісти
Пока эти твари будут называть войну другими словами ничего не измениться.
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08.03.2022 17:30 Відповісти
три гандона
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08.03.2022 19:38 Відповісти
 
 