Шольц, Макрон і Сі Цзіньпін домовилися про підтримку будь-яких переговорів для вирішення конфлікту в Україні
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Сьогодні відбулись переговори лідерів Німеччини, Франції та Китаю у форматі відеоконференції. На них обговорювалося російське вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт німецького уряду.
Німецький канцлер Олаф Шольц провів переговори щодо війни Росії проти України з президентом Франції Емманюелем Макроном і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сторони домовилися про підтримку будь-яких переговорів для дипломатичного вирішення конфлікту.
У підсумку співрозмовники домовилися підтримувати будь-які переговори, спрямовані на дипломатичне вирішення конфлікту.
"Глави трьох держав і урядів висловилися за гуманітарну допомогу і доступ до захоплених районів, а також за необхідність створення гуманітарних коридорів. З цих питань продовжаться контакти міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Китаю", - йдеться в повідомленні.
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краще:
"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі"
У. Черчиль
ЗЄлє треба не істерити проти НАТО, а тиснути на суспільну думку громадян цих країн
"Із союзниками надзвичайно складно домовлятись, але без союзників ще гірше"
сер Вінстон Черчиль до ленд-лізу
трясця, я вже розмовляю цитатами цієї надзвичайної Людини
"У підсумку співрозмовники домовилися підтримувати будь-які переговори, спрямовані на дипломатичне вирішення конфлікту." Джерело: https://censor.net/ua/n3322862
це потужні держави, особливо товарищ Сі, якому варто було сікнути крізь зуби щоб хло щез із Казахстану.
але вони - кідраси дружбани *****