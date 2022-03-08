Шольц, Макрон і Сі Цзіньпін домовилися про підтримку будь-яких переговорів для вирішення конфлікту в Україні

Сьогодні відбулись переговори лідерів Німеччини, Франції та Китаю у форматі відеоконференції. На них обговорювалося російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт німецького уряду.

Німецький канцлер Олаф Шольц провів переговори щодо війни Росії проти України з президентом Франції Емманюелем Макроном і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сторони домовилися про підтримку будь-яких переговорів для дипломатичного вирішення конфлікту.

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У підсумку співрозмовники домовилися підтримувати будь-які переговори, спрямовані на дипломатичне вирішення конфлікту.

"Глави трьох держав і урядів висловилися за гуманітарну допомогу і доступ до захоплених районів, а також за необхідність створення гуманітарних коридорів. З цих питань продовжаться контакти міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Китаю", - йдеться в повідомленні.