Цивільний автомобіль підірвався на міні окупантів на Чернігівщині: загинуло 3 дорослих, 3 дітей поранено

У Чернігівській області шестеро цивільних осіб стали жертвами потрапляння на протипіхотну міну окупантів.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора на київській трасі поблизу с. Количівка у Чернігівській області автомобіль, в якому перебувало троє дорослих та троє дітей, підірвався на протипіхотній міні. Усі дорослі загинули на місці, дітей з пораненнями різної тяжкості доправлено до лікувальних закладів.Зі слів очевидців, міни на дорозі були замасковані соломою та сміттям", - написала Денісова.

Зазаначається, що протипіхотні міни, розміщені військами РФ на Чернігівщині, заборонені для застосування відповідно до Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення. Використання такого виду зброї проти мирного населення є злочином проти людяності і порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року.

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