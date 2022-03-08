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Цивільний автомобіль підірвався на міні окупантів на Чернігівщині: загинуло 3 дорослих, 3 дітей поранено

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Цивільний автомобіль підірвався на міні окупантів на Чернігівщині: загинуло 3 дорослих, 3 дітей поранено

У Чернігівській області шестеро цивільних осіб стали жертвами потрапляння на протипіхотну міну окупантів.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора на київській трасі поблизу с. Количівка у Чернігівській області автомобіль, в якому перебувало троє дорослих та троє дітей, підірвався на протипіхотній міні. Усі дорослі загинули на місці, дітей з пораненнями різної тяжкості доправлено до лікувальних закладів.Зі слів очевидців, міни на дорозі були замасковані соломою та сміттям", - написала Денісова.

Зазаначається, що протипіхотні міни, розміщені військами РФ на Чернігівщині, заборонені для застосування відповідно до Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення. Використання такого виду зброї проти мирного населення є злочином проти людяності і порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року.

Також читайте: У Ворзелі окупанти обстріляли цивільне авто: загинула дитина та жінка. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Гандоны ублюдочные
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08.03.2022 16:42 Відповісти
Уничтожение путинистов должна быть постоянной!
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08.03.2022 16:47 Відповісти
Бідні нещасні люди,Господи,прийми їхні душі
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08.03.2022 16:49 Відповісти
За каждого убитого украинского ребенка нужно убивать двух пленных орков. И чтобы они все это знали.
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08.03.2022 16:50 Відповісти
"Використання такого виду зброї проти мирного населення є злочином проти людяності і порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року..." ...на які кацапи клали товстий-претовстий ***.
Кацапи - не люди і не мають право на існування.
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08.03.2022 16:50 Відповісти
Ну кацапські виродки смерть вам і вашим рідним і всій рашиській бидломасі яка спокійно спостерігає геноцид.Вам ніколи виродки нациські не буде прощення.
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08.03.2022 17:00 Відповісти
Боже, та насрати вже на ваші конвенції, нічого не робиться зі сторін всіх цих ЄС, НАТО и Женев
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08.03.2022 17:00 Відповісти
а есть ли еще какая то "конвенция" что они на нее не положили свой х...й?
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08.03.2022 17:32 Відповісти
 
 