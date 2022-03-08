Російські окупанти розстріляли двох людей, що прийшли нагодувати тварин у харківському екопарку
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Російські окупанти розстріляли у Харкові двох людей, які прийшли нагодувати тварин у місцевому "Фельдман Екопарку".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку екопарку у соцмережі "Фейсбук".
"Учора в нашому Екопарку сталася катастрофа. Загинули двоє людей, які прорвалися на його територію, щоб хоча б один раз на три дні нагодувати тварин. Вони загинули під мінометним та автоматним вогнем. Це неможливо описати словами…"
Вічна пам'ять загиблим, глибокі співчуття їхнім рідним та близьким. Окупанти обов'язково заплатять за цей злочин!", - зазначив народний депутат і власник екопарку Олександр Фельдман.
За його словами, сьогодні робиться все, щоб врятувати тварин, що залишаються в екопарку, і не наражати на небезпеку людей.
"На тлі того, що зараз трапляється в Україні, це маленька проблема. Але саме з вирішення таких невеликих проблем і складається наша велика перемога. Велике дякую всім, хто прийшов нам на допомогу, хто допомагає Харківському зоопарку, рятує інших тварин у Харкові. Ваша допомога нам дуже важлива!", - резюмував Фельдман.
Будь ласка, зачекайте...
"В Україну приїхав воювати снайпер з Канади на прізвисько "Валі". Про це пише видання "La Presse". Він приєднається до українців у боротьбі із російськими окупантами. Як зазначає видання, це снайпер 22-го Королівського полку Канади із позивним "Валі". За його плечима - війна з терористами ІДІЛ в Іраку та Афганістані з 2009 по 2011 рік. У 2015 році він самостійно вирушив до Іраку для боротьби зі збройним угрупованням "Ісламська держава." ©
PS: Не надо обижать животных!
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