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Російські окупанти розстріляли двох людей, що прийшли нагодувати тварин у харківському екопарку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти розстріляли двох людей, що прийшли нагодувати тварин у харківському екопарку

Російські окупанти розстріляли у Харкові двох людей, які прийшли нагодувати тварин у місцевому "Фельдман Екопарку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку екопарку у соцмережі "Фейсбук".

"Учора в нашому Екопарку сталася катастрофа. Загинули двоє людей, які прорвалися на його територію, щоб хоча б один раз на три дні нагодувати тварин. Вони загинули під мінометним та автоматним вогнем. Це неможливо описати словами…"
Вічна пам'ять загиблим, глибокі співчуття їхнім рідним та близьким. Окупанти обов'язково заплатять за цей злочин!", - зазначив народний депутат і власник екопарку Олександр Фельдман.

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За його словами, сьогодні робиться все, щоб врятувати тварин, що залишаються в екопарку, і не наражати на небезпеку людей.

"На тлі того, що зараз трапляється в Україні, це маленька проблема. Але саме з вирішення таких невеликих проблем і складається наша велика перемога. Велике дякую всім, хто прийшов нам на допомогу, хто допомагає Харківському зоопарку, рятує інших тварин у Харкові. Ваша допомога нам дуже важлива!", - резюмував Фельдман.

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Топ коментарі
+30
А потом в плену скажут "мы не знали,нас привезли на учения " . ******* без разговоров !!!1
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08.03.2022 17:00
+26
Да ***** они всегда были зверями, просто прятали свой оскал шакалий под маской, их надо истре*****, это зараза на планете земля.
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08.03.2022 17:03
+22
А тепер вдалого полювання хочу побажати і я.

"В Україну приїхав воювати снайпер з Канади на прізвисько "Валі". Про це пише видання "La Presse". Він приєднається до українців у боротьбі із російськими окупантами. Як зазначає видання, це снайпер 22-го Королівського полку Канади із позивним "Валі". За його плечима - війна з терористами ІДІЛ в Іраку та Афганістані з 2009 по 2011 рік. У 2015 році він самостійно вирушив до Іраку для боротьби зі збройним угрупованням "Ісламська держава." ©
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08.03.2022 17:02
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А потом в плену скажут "мы не знали,нас привезли на учения " . ******* без разговоров !!!1
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08.03.2022 17:00 Відповісти
А тепер вдалого полювання хочу побажати і я.

"В Україну приїхав воювати снайпер з Канади на прізвисько "Валі". Про це пише видання "La Presse". Він приєднається до українців у боротьбі із російськими окупантами. Як зазначає видання, це снайпер 22-го Королівського полку Канади із позивним "Валі". За його плечима - війна з терористами ІДІЛ в Іраку та Афганістані з 2009 по 2011 рік. У 2015 році він самостійно вирушив до Іраку для боротьби зі збройним угрупованням "Ісламська держава." ©
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08.03.2022 17:02 Відповісти
Да ***** они всегда были зверями, просто прятали свой оскал шакалий под маской, их надо истре*****, это зараза на планете земля.
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08.03.2022 17:03 Відповісти
Даже до примитивных зверей (одноклеточных), эволюция свинособак недоразвились! Нет таких зверей как свинособаки!!!
PS: Не надо обижать животных!
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08.03.2022 17:26 Відповісти
Звери были в зоопарке а это были кацапские скоты, сволота, тупое путлеровское быдло!
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08.03.2022 18:39 Відповісти
Тваринам покласти тепер по окупанту в кожну клітку.
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08.03.2022 17:03 Відповісти
Рашистам смерть!
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08.03.2022 17:06 Відповісти
Не понял, это в самом Харькове? Автоматный огонь? Так в Харькове кацапы всё-таки есть?
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08.03.2022 17:07 Відповісти
Это за Харьковом 7 км где-то Бывший пионрлагерь
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08.03.2022 17:10 Відповісти
Там пара км.
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08.03.2022 18:43 Відповісти
Он за окружной
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08.03.2022 17:12 Відповісти
Они убивают просто так, без причин. Они приехали сюда просто убивать и ничего больше! Надо уничтожать эту орду.
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08.03.2022 17:16 Відповісти
ТО Харків вже здали?
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08.03.2022 17:20 Відповісти
Никто Харьков не сдавал и не сдаст... Экопарк о котором идет речь находится за городом, за окружной дорогой, с той стороны откуда лезет москальская шваль...
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08.03.2022 17:48 Відповісти
The Insider

@the_ins_ru

Федеральная прокуратура Германии начала расследование военных преступлений России в Украине
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08.03.2022 17:25 Відповісти
Что творится в этом мире!!! Люди вы с головой вообще дружите??? Вы понимаете что вы творите???
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08.03.2022 17:27 Відповісти
А Ты, что за явление??? От куйндяя, что ли?
Пиши на копростанских сайтах такое!
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08.03.2022 17:41 Відповісти
Ну це не люди, це моральні уроди..... а весь світ на це дивиться як на цирк..... на *** це НАТО. Україна переможе і не потрібно нам цього воєнного блоку. Який в 21 столітті дивиться на усе це розводячи руками.
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08.03.2022 17:49 Відповісти
 
 