Російські окупанти розстріляли двох людей, що прийшли нагодувати тварин у харківському екопарку

Російські окупанти розстріляли у Харкові двох людей, які прийшли нагодувати тварин у місцевому "Фельдман Екопарку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку екопарку у соцмережі "Фейсбук".

"Учора в нашому Екопарку сталася катастрофа. Загинули двоє людей, які прорвалися на його територію, щоб хоча б один раз на три дні нагодувати тварин. Вони загинули під мінометним та автоматним вогнем. Це неможливо описати словами…"

Вічна пам'ять загиблим, глибокі співчуття їхнім рідним та близьким. Окупанти обов'язково заплатять за цей злочин!", - зазначив народний депутат і власник екопарку Олександр Фельдман.

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За його словами, сьогодні робиться все, щоб врятувати тварин, що залишаються в екопарку, і не наражати на небезпеку людей.

"На тлі того, що зараз трапляється в Україні, це маленька проблема. Але саме з вирішення таких невеликих проблем і складається наша велика перемога. Велике дякую всім, хто прийшов нам на допомогу, хто допомагає Харківському зоопарку, рятує інших тварин у Харкові. Ваша допомога нам дуже важлива!", - резюмував Фельдман.

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