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Сьогодні уряд Британії оголосить про намір поступово скоротити імпорт російської нафти та газу, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні уряд Британії оголосить про намір поступово скоротити імпорт російської нафти та газу, - Politico

Великобританії збирається поступово відмовитися від імпорту російської нафти та газу. Про це рішення британський уряд оголосить у вівторок, 8 березня.

Про це репортер Politico Алекс Вікхем пише у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд Великобританії сьогодні оголосить про те, що має намір з часом скоротити імпорт російської нафти та газу", - написав журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США сьогодні оголосять про заборону імпорту російської нафти, - Bloomberg

Автор: Ірина Дашківська
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От так, тихенькою сапою вялікіх і загонемо туди звідки вилізли, колись.
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08.03.2022 17:07 Відповісти
снимайте санкции с Ирана. пусть у прокацпленого Израиля голова болит
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08.03.2022 17:30 Відповісти
хоп хей
ла ла лей
доллар 300 рублей
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08.03.2022 17:53 Відповісти
Поступово з 2030р.?
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08.03.2022 18:04 Відповісти
сша также об этом объявили!пусть кацапы в жопу себе засунут теперь свои нефть и газ!
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08.03.2022 18:28 Відповісти
Спасибо товарищам Виндзорам за наше светлое будущее!
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08.03.2022 20:13 Відповісти
 
 