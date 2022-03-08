Сьогодні уряд Британії оголосить про намір поступово скоротити імпорт російської нафти та газу, - Politico

Великобританії збирається поступово відмовитися від імпорту російської нафти та газу. Про це рішення британський уряд оголосить у вівторок, 8 березня.

Про це репортер Politico Алекс Вікхем пише у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд Великобританії сьогодні оголосить про те, що має намір з часом скоротити імпорт російської нафти та газу", - написав журналист.

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