Відомий канадський снайпер, який боровся з ІДІЛ, їде добровольцем захищати Україну

Інтернаціональний легіон добровольців, що стали на захист України, найближчим часом поповнить відомий канадський снайпер з позивним "Валі". Він вирушив до Польщі, щоб звідти приїхати в Україну і боротися з російськими окупантами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як передає портал La Presse, у військового є колосальний досвід. З 2009 по 2011 роки снайпер брав участь у бойових діях на території Афганістану. А в 2015-му "Валі" відправився в Ірак, щоб боротися з терористами ІДІЛа. Однак все це були офіційні відрядження, а в Україну солдат вирішив приїхати добровольцем.

Він прийняв остаточне рішення, коли побачив знімки з напівзруйнованими містами після нелюдських бомбардувань з боку російських окупантів. "Валі" залишив вдома дружину з маленькою дитиною, так як відчув необхідність стати на захист добра і свободи. Саме за це зараз бореться весь український народ.

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