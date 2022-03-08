Відомий канадський снайпер, який боровся з ІДІЛ, їде добровольцем захищати Україну
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Інтернаціональний легіон добровольців, що стали на захист України, найближчим часом поповнить відомий канадський снайпер з позивним "Валі". Він вирушив до Польщі, щоб звідти приїхати в Україну і боротися з російськими окупантами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як передає портал La Presse, у військового є колосальний досвід. З 2009 по 2011 роки снайпер брав участь у бойових діях на території Афганістану. А в 2015-му "Валі" відправився в Ірак, щоб боротися з терористами ІДІЛа. Однак все це були офіційні відрядження, а в Україну солдат вирішив приїхати добровольцем.
Він прийняв остаточне рішення, коли побачив знімки з напівзруйнованими містами після нелюдських бомбардувань з боку російських окупантів. "Валі" залишив вдома дружину з маленькою дитиною, так як відчув необхідність стати на захист добра і свободи. Саме за це зараз бореться весь український народ.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-03-02/wali-repond-a-l-appel-de-zelensky.php
Вот некоторые из наших волонтеров: https://time.com/6155670/foreign-fighters-ukraine-europe/