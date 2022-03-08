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Відомий канадський снайпер, який боровся з ІДІЛ, їде добровольцем захищати Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відомий канадський снайпер, який боровся з ІДІЛ, їде добровольцем захищати Україну

Інтернаціональний легіон добровольців, що стали на захист України, найближчим часом поповнить відомий канадський снайпер з позивним "Валі". Він вирушив до Польщі, щоб звідти приїхати в Україну і боротися з російськими окупантами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як передає портал La Presse, у військового є колосальний досвід. З 2009 по 2011 роки снайпер брав участь у бойових діях на території Афганістану. А в 2015-му "Валі" відправився в Ірак, щоб боротися з терористами ІДІЛа. Однак все це були офіційні відрядження, а в Україну солдат вирішив приїхати добровольцем.

Він прийняв остаточне рішення, коли побачив знімки з напівзруйнованими містами після нелюдських бомбардувань з боку російських окупантів. "Валі" залишив вдома дружину з маленькою дитиною, так як відчув необхідність стати на захист добра і свободи. Саме за це зараз бореться весь український народ.

Дивіться: Перші добровольці Інтернаціонального легіону вже на позиціях біля Києва, - Сухопутні Війська ЗСУ. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+74
Добро пожаловать и удачной охоты
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08.03.2022 17:19
+43
Кадыровские тупые головы будут разлетаться как арбузы. Как раз и винтовку аллигатор испытаем в боевых действиях
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08.03.2022 17:21
+41
Канадский козаче, настреляй кацапов в 10 раз больше чем игиловцев и моджахедов вместе взятых!!!
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08.03.2022 17:22
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Добро пожаловать и удачной охоты
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08.03.2022 17:19 Відповісти
Славная будет охота ((Акела))
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08.03.2022 18:02 Відповісти
Видати розривні патрони !
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08.03.2022 17:20 Відповісти
Подобається хід ваших думок, проте навіть звичайних .50 фмж вистачить 👍
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08.03.2022 18:13 Відповісти
Кадыровские тупые головы будут разлетаться как арбузы. Как раз и винтовку аллигатор испытаем в боевых действиях
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08.03.2022 17:21 Відповісти
Надеюсь, ему таки выдадут хорошую винтовку, тк свою он, очевидно, провезти не сможет...
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08.03.2022 18:07 Відповісти
Уже интересуюсь этим вопросом.
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08.03.2022 18:14 Відповісти
Нє, англосакси собирают уши
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08.03.2022 17:31 Відповісти
у него рекорд более трех км. станет он в такую даль за грязными ушами ходить
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08.03.2022 17:45 Відповісти
не только скальпы, и яйца отрезает у раненых
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08.03.2022 19:44 Відповісти
Канадский козаче, настреляй кацапов в 10 раз больше чем игиловцев и моджахедов вместе взятых!!!
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08.03.2022 17:22 Відповісти
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08.03.2022 17:23 Відповісти
molodets
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08.03.2022 17:23 Відповісти
Hi man! Вали этих гребаных свинособак! F*ck them all!
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08.03.2022 17:24 Відповісти
это не тот кому принадлежит рекордный по дальности трофей?
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08.03.2022 17:24 Відповісти
Неизвестно. Рекордный kill сейчас - 3540 метров,травень 2017, Ирак, винтовка McMillan Tac-50, снайпер из Canadian Special Operations Forces Command , имя не разглашается.
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08.03.2022 17:37 Відповісти
будем надеяться что он. я видел этот выстрел, парень мастер своего дела
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08.03.2022 17:39 Відповісти
Ахренеть расстояние
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08.03.2022 18:06 Відповісти
Тут более подробно
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-03-02/wali-repond-a-l-appel-de-zelensky.php
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08.03.2022 18:14 Відповісти
Вали їх Валі
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08.03.2022 17:24 Відповісти
як боженька сказав ЗаВАЛко
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08.03.2022 17:44 Відповісти
Удачі воїну.
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08.03.2022 17:25 Відповісти
Боже, збережи Україну і її захисників!
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08.03.2022 17:29 Відповісти
Екс пілярмус,бомбарда максіма,авада кедавра. Простіше 12,7мм і кацапу триндец. Слава Україні
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08.03.2022 17:31 Відповісти
Всех поздравляю с началом великой охотой! Оккупанты, террористы, сдавайтесь или нет, вас всех видят
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08.03.2022 17:32 Відповісти
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08.03.2022 17:33 Відповісти
В Литве продолжается запись волонтеров. Уже свыше 200 человек записались и оформляются. Некоторые уже прибыли на место.
Вот некоторые из наших волонтеров: https://time.com/6155670/foreign-fighters-ukraine-europe/
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08.03.2022 17:35 Відповісти
Povilas antroj fotkėj - tikras kazokas
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08.03.2022 19:42 Відповісти
я не вірю що отак без грошей просто хоче ризикувати життям. Матеріальне заохочення присутнє, без цього ніяк.
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08.03.2022 17:37 Відповісти
кого бембає, у що вірить якийсь нонейм?
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08.03.2022 17:56 Відповісти
ну и нахрена эти идиоты печатают эту информацию!???
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08.03.2022 17:40 Відповісти
Чтоб у обсосов, что к прут как тараканы, коленки тряслись круглосуточно, чтоб спать не могли от постоянного страха
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08.03.2022 18:11 Відповісти
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08.03.2022 17:45 Відповісти
Багато дохлої кацапні не буває!
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08.03.2022 18:03 Відповісти
Вали это глагол. И адресуется русне
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08.03.2022 18:05 Відповісти
Засвітили країну, позивний, військову спеціальність ... Давайте одразу дислокацію, підрозділ, вид озброєння і тд.
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08.03.2022 18:07 Відповісти
Смелый парень! Не боится, того какие профессионалы из оккупированной Донецкой области ему будут противостоять.)))
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08.03.2022 18:14 Відповісти
Welcome!
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08.03.2022 18:50 Відповісти
Вали орков Вали! Доброй охоты!
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08.03.2022 19:03 Відповісти
Этот парень, если его правильно использовать на нужных направлениях много может дичи настрелять
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08.03.2022 19:11 Відповісти
сафари на кацапье
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08.03.2022 19:42 Відповісти
Друже! Поціль цих тлумаків майбільше! Слава Героям!
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08.03.2022 19:50 Відповісти
Ласкаво просимо громадян Вільного світу на боротьбу з гоблінами Руцкого міра 😎
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08.03.2022 20:20 Відповісти
 
 