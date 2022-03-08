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Зеленський подякував Нідерландам за безкомпромісну позицію щодо санкційного тиску на РФ та підтримку вступу України до ЄС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський подякував Нідерландам за безкомпромісну позицію щодо санкційного тиску на РФ та підтримку вступу України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував йому за безкомпромісну позицію щодо санкційного тиску на РФ та підтримку вступу України до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави держави.

"Поговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розповів про гуманітарну ситуацію в Україні, жертви серед мирного населення, перебіг евакуації та доправлення гуманітарних вантажів. Подякував Нідерландам за безкомпромісну позицію щодо санкційного тиску на Росію та підтримку вступу України до ЄС", написав Зеленський.

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Спросил - где скифское золото - забанили... Спрошу ещё раз - где скифское золото??
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08.03.2022 17:39 Відповісти
Те ще раз російською запитай, то вони - дяку Богу - тобі виїзд з параші у ЄС назавжди забанять.
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08.03.2022 17:59 Відповісти
Наверное умным себя считаешь??
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08.03.2022 18:00 Відповісти
Я генетично не вигаданий Катериною ІІ "расєянін" замість невдалого чсхрещування ординця з угрофіном, і тому апріорі кращий. Бо славянин, на відміну від тебе.
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08.03.2022 18:06 Відповісти
 
 