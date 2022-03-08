Зеленський подякував Нідерландам за безкомпромісну позицію щодо санкційного тиску на РФ та підтримку вступу України до ЄС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував йому за безкомпромісну позицію щодо санкційного тиску на РФ та підтримку вступу України до Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави держави.
"Поговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розповів про гуманітарну ситуацію в Україні, жертви серед мирного населення, перебіг евакуації та доправлення гуманітарних вантажів. Подякував Нідерландам за безкомпромісну позицію щодо санкційного тиску на Росію та підтримку вступу України до ЄС", написав Зеленський.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Intro Makers.
показати весь коментар08.03.2022 17:39 Відповісти Мені подобається 0
вован_непутЕн
показати весь коментар08.03.2022 17:59 Відповісти Мені подобається 2
Intro Makers.
показати весь коментар08.03.2022 18:00 Відповісти Мені подобається 0
вован_непутЕн
показати весь коментар08.03.2022 18:06 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...