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ОПЗЖ зробила Бойка головою політради замість Медведчука та підтримала участь членів партії в теробороні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОПЗЖ зробила Бойка головою політради замість Медведчука та підтримала участь членів партії в теробороні

Сьогодні на засіданні політради партії ОПЗЖ (в режимі відеоконференції) ухвалено рішення в умовах воєнного стану тимчасово покласти виконання обов'язків голови Політичної ради партії на співголову ОПЗЖ Юрія Бойка.

Про це повідомляє сайт партії, передає Цензор.НЕТ.

Раніше посаду голови політради обіймав Віктор Медведчук.

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Завданням партії політрада визначила організацію допомоги співгромадянам, які перебувають у зоні бойових дій, біженцям та допомоги в евакуації громадян через гуманітарні коридори та супровід гуманітарних вантажів.

Також політрада підтримала участь членів партії у формуваннях сил територіальної оборони.
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Топ коментарі
+67
На фото три клиента СБУ. Созревшие, и даже перезревшие.
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08.03.2022 17:34
+64
а ***** они в теробороне всрались - в штирлицев захотелось поиграться на старости лет?
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08.03.2022 17:33
+62
Чтоб передовать инфориацию кацапам.
Арестовать нах всех!!!!
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08.03.2022 17:35
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це небезпечно, ніяка ТРО їх не прийме в свої ряди, вони щурі, хіба що створять свою бригаду й назвуть "ТРО ОПЗЖ"
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08.03.2022 19:16 Відповісти
іпанулися?Тобто тероборону хочуть свою створити?В поміч окупантам?
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08.03.2022 19:22 Відповісти
Хай буде, тільки без зброї та під наглядом.
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08.03.2022 19:40 Відповісти
В тероборону, да не вопрос, шальная пуля всё решит, и не важно что до ближайших мест боевых действий далековато....
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08.03.2022 20:18 Відповісти
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