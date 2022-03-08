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ОПЗЖ зробила Бойка головою політради замість Медведчука та підтримала участь членів партії в теробороні
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні на засіданні політради партії ОПЗЖ (в режимі відеоконференції) ухвалено рішення в умовах воєнного стану тимчасово покласти виконання обов'язків голови Політичної ради партії на співголову ОПЗЖ Юрія Бойка.
Про це повідомляє сайт партії, передає Цензор.НЕТ.
Раніше посаду голови політради обіймав Віктор Медведчук.
Завданням партії політрада визначила організацію допомоги співгромадянам, які перебувають у зоні бойових дій, біженцям та допомоги в евакуації громадян через гуманітарні коридори та супровід гуманітарних вантажів.
Також політрада підтримала участь членів партії у формуваннях сил територіальної оборони.
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Toyvo Sivergs
показати весь коментар08.03.2022 19:16 Відповісти Мені подобається 5
Юрій Петрович c92ca1ad
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IgorYakovlevich
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Leon Leon
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