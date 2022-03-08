У США хочуть заблокувати російські резерви в золоті, це дасть змогу закрити лазівку у санкціях проти Центробанку, – сенатори

8 березня група американських сенаторів представила законопроєкт про припинення діяльності російського уряду та олігархів, спрямованої на обмеження демократії, скорочено – Stop Russian GOLD. Обсяг резервів Росії у золоті становить $130 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГОРДОН із посиланням на сайт сенатора Ангуса Кінга.

Мета законопроєкту – заблокувати операції Росії із резервами у золоті.

Це двопартійний законопроєкт, його представили Кінг (не входить до жодної партії), також сенатори-республіканці Джон Корнін і Білл Хагерті, а також представниця Демократичної партії Меггі Гассан.

Валютні резерви Росії заморожені через санкції, але золото може стати "порятунком" економіки країни, пише Axios, а запропоновані сенаторами санкції дозволять закрити лазівку для РФ, пояснює видання.

Якщо законопроєкт приймуть, вторинні санкції будуть застосовуватися до будь-яких американських організацій, які свідомо здійснюють угоди із золотом зі сховищ Центрального банку Росії, перевозять його, а також продають золото фізично чи електронно до Росії, повідомляється на сайті Кінга.

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"Санкції вільного світу руйнують економіку Росії, і поки Путін продовжує своє неспровоковане і жахливе вторгнення в Україну, ми повинні продовжувати тиск. Масивні запаси золота в Росії – це один із небагатьох активів, що залишилися, які Путін може використати, щоб утримати економіку своєї країни від подальшого падіння. Наклавши санкції на ці запаси, ми зможемо ще більше ізолювати Росію від світової економіки та ускладнити дедалі дорожчу військову кампанію Путіна", – сказав сенатор.

Він закликав якнайшвидше схвалити ці санкції.

"Оскільки російська економіка перебуває в стані вільного падіння, нам необхідно переконатися, що Путін не зможе оминути наші санкції. США і наші союзники повинні рішуче протистояти російській агресії і гарантувати, що ми заблокуємо будь-яку лазівку, яку має Путін, щоб обійти весь тягар наших санкцій", – додала Гассан.

Резерви РФ у золоті становлять $130 млрд, і зараз Росія використовує лазівку у санкціях, накладених на її Центральний банк: купує золото, щоб компенсувати девальвацію рубля, а потім продає це золото на міжнародних ринках в обмін на валюту високої вартості, сказано в релізі на сайті Кінг. Таким чином, уряд РФ та олігархи відмивають гроші через золото, наголошується в повідомленні.