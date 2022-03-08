ЄС представив план повної відмови від газу, нафти і вугілля з Росії - почнуть вже цього року

Європейська комісія у вівторок запропонувала план, як зробити Європу незалежною від російського викопного палива "задовго до 2030" року на тлі вторгнення Росії в Україну - зменшувати залежність від газу почнуть вже цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву пресслужби Єврокомісії.

Представлений план передбачає зменшення попиту ЄС на російський газ на дві третини вже до кінця цього року.

"Ми повинні стати незалежними від російської нафти, вугілля та газу. Ми просто не можемо покладатися на постачальника, який прямо погрожує нам", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Згідно з планом, Єврокомісія зобов'яже всі країни ЄС заповнювати свої газові сховища щонайменше на 90% до 1 жовтня кожного року.

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Поступова відмова від викопного палива з Росії може бути здійснена задовго до 2030 року. Для цього Європейська комісія пропонує план REPowerEU, який підвищить стійкість енергетичної системи ЄС на основі двох напрямків - диверсифікації постачання газу через збільшення обсягів імпорту скрапленого природного газу та трубопроводів від неросійських постачальників, а також збільшення обсягів виробництва та імпорту біометану та відновлюваного водню.

Комісія пропонує швидше скоротити використання викопного палива в помешканнях, промисловості та енергосистемі за рахунок підвищення енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та електрифікації.

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Ці плани будуть обговорені на екстреному саміті лідерів ЄС у Франції у четвер.

Європейський Союз залежить від Росії приблизно на 40% у постачанні природного газу. Росія також постачає близько 27% нафти блоку з 27 країн та 46% вугілля.