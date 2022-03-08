УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16181 відвідувач онлайн
Новини ЕкономікаЗа кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 199 20
газ (2584) Єврокомісія (940) Росія (47144) Євросоюз (6998)

ЄС представив план повної відмови від газу, нафти і вугілля з Росії - почнуть вже цього року

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном Війна в Україні

Європейська комісія у вівторок запропонувала план, як зробити Європу незалежною від російського викопного палива "задовго до 2030" року на тлі вторгнення Росії в Україну - зменшувати залежність від газу почнуть вже цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву пресслужби Єврокомісії.

Представлений план передбачає зменшення попиту ЄС на російський газ на дві третини вже до кінця цього року.

"Ми повинні стати незалежними від російської нафти, вугілля та газу. Ми просто не можемо покладатися на постачальника, який прямо погрожує нам", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Згідно з планом, Єврокомісія зобов'яже всі країни ЄС заповнювати свої газові сховища щонайменше на 90% до 1 жовтня кожного року.

Читайте також: Сьогодні уряд Британії оголосить про намір поступово скоротити імпорт російської нафти та газу, - Politico

Поступова відмова від викопного палива з Росії може бути здійснена задовго до 2030 року. Для цього Європейська комісія пропонує план REPowerEU, який підвищить стійкість енергетичної системи ЄС на основі двох напрямків - диверсифікації постачання газу через збільшення обсягів імпорту скрапленого природного газу та трубопроводів від неросійських постачальників, а також збільшення обсягів виробництва та імпорту біометану та відновлюваного водню.

Комісія пропонує швидше скоротити використання викопного палива в помешканнях, промисловості та енергосистемі за рахунок підвищення енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та електрифікації.

Читайте також: Європа не може одразу відмовитись від російського газу та нафти, - Джонсон

Ці плани будуть обговорені на екстреному саміті лідерів ЄС у Франції у четвер.

Європейський Союз залежить від Росії приблизно на 40% у постачанні природного газу. Росія також постачає близько 27% нафти блоку з 27 країн та 46% вугілля.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Это то, чего так яростно добивается сцар **********. Его услышали . Просьбу выполнили. Аплодисменты!!!
показати весь коментар
08.03.2022 18:09
+6
В добрый путь
показати весь коментар
08.03.2022 18:06
+6
"цього року"...це так невизначено... тут би день простояти та ніч протриматися...
показати весь коментар
08.03.2022 18:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В добрый путь
показати весь коментар
08.03.2022 18:06 Відповісти
"цього року"...це так невизначено... тут би день простояти та ніч протриматися...
показати весь коментар
08.03.2022 18:07 Відповісти
Ну хоть что-то... Хотя, видимо, опять пытаются на двух стульях усидеть...
показати весь коментар
08.03.2022 18:07 Відповісти
Х..ло всіх переграв!
показати весь коментар
08.03.2022 18:08 Відповісти
.....так же - Литва, Латвия и Эстония заключили соглашение об отключении от сети электроснабжения с Россией и Беларусью и синхронизации с европейской сетью более быстрыми темпами, чем планировалось. Ранее балтийские страны хотели сделать это до 2025 года.
показати весь коментар
08.03.2022 18:08 Відповісти
Это то, чего так яростно добивается сцар **********. Его услышали . Просьбу выполнили. Аплодисменты!!!
показати весь коментар
08.03.2022 18:09 Відповісти
Все правильно Вугілля газ і нафта РОсії будуть поставляться нам - в рахунок репарацій!
показати весь коментар
08.03.2022 18:11 Відповісти
Ось і вся війна. Рашці привід для вати опустити завісу, щоб легше контролювати. Заходу додавити прокацапських політиків на відмову від ресурсів. А ми розмінна монета.
показати весь коментар
08.03.2022 18:10 Відповісти
А кушать они, что будут? Китайцы летучими мышами помогут?
показати весь коментар
08.03.2022 18:10 Відповісти
Нижче додав комент.
показати весь коментар
08.03.2022 18:13 Відповісти
А Китай, до речі, тут не сторонній спостерігач, як може здатися, а центральний гравець. Тепер Росія стане максимально залежною від Китаю. Весь бізнес переформатується на схід. І Китай буде брати ресурсі за миска рису і +15 соціального рейтингу.

А от що отримаємо ми?
показати весь коментар
08.03.2022 18:13 Відповісти
планы? вам уже завтра за непослушание могут сделать обрезание... рисуйте что-то менее долгосрочное, кризисные варианты...
показати весь коментар
08.03.2022 18:13 Відповісти
план это хорошо...у меня в планах отрезать яйца Х-йлу,вот только сбудется ли план...
показати весь коментар
08.03.2022 18:17 Відповісти
Якщо там проплачено наперед то вовка х..ло як буде повертати гроші? і далі продовжимо: куди буде дівати газ? Влаштує голодні ігри своїм оркам?
Хоча пофіг на орків в багні, контрабас для його величності буде таки працювати.
показати весь коментар
08.03.2022 18:18 Відповісти
ИДИЁТЫ! Атомку включите обратно, СО2 нулевой выброс в отличии от вонючего газа.
показати весь коментар
08.03.2022 18:20 Відповісти
На 2 третини. До кінця року. Зашибісь млядь.
показати весь коментар
08.03.2022 18:21 Відповісти
Сподіваємося що гордий руцький народ, введе контрсанкції та перекриє вентиль вже завтра, прискорюючи падіння своє економіки до пекла, де їм усім і місце
показати весь коментар
08.03.2022 18:23 Відповісти
SP1 uze mozno zakryt,ona budet nenuzna,kak i SP2
показати весь коментар
08.03.2022 18:24 Відповісти
могли бы и сразу отказаться: полное прекращение импорта энергоносителей из рашки для германской экономики в базовом варианте оценивается в падении ВВП на 0.3%. это - не смертельно.
показати весь коментар
08.03.2022 18:58 Відповісти
 
 