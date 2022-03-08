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Кулеба закликав ООН спростувати інформацію про заборону слів "війна" чи "вторгнення" щодо дій РФ в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба закликав ООН спростувати інформацію про заборону слів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ООН спростувати повідомлення про те, що серед її співробітників заборонили використання слів "війна" та "вторгнення" стосовно агресії РФ проти України.

Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Важко повірити, що ООН могла б запровадити по суті таку саму цензуру, як Кремль зараз в Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН швидко спростувати такі повідомлення, якщо вони неправдиві. На кону репутація ООН", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН заборонила співробітникам називати війну в Україні війною

Як повідомлялося, в Irish Times з посиланням на електронний лист, надісланий співробітникам ООН, з’явилася інформація про те, що міжнародна організація заборонила своїм співробітникам називати ситуацію в Україні "війною" або "вторгненням", щоб збалансувати політичну чутливість, оскільки Росія розправляється всередині країни з тими, хто використовує ці слова.
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Топ коментарі
+20
"На кону репутація ООН". Яка репутація? У дешевої шльондри з окружної репутація краща.
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08.03.2022 18:23
+8
Підручник історії, яким користуються в ООН, ймовірно такий...
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08.03.2022 18:24
+5
Ну так он и написал
Чтоб ООН подтвердило или опровергли эту информацию

А не заявил что ООН это делает
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08.03.2022 18:37
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Уважаемые вебмастера, владельцы сайтов! Устанавливайте STOP WAR WIDGET на свои сайты, это приблизит мир в Украине!
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08.03.2022 18:23 Відповісти
"На кону репутація ООН". Яка репутація? У дешевої шльондри з окружної репутація краща.
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08.03.2022 18:23 Відповісти
ОНАЛЬНОЕ ОТВЕРСИЕ НЕГОДЯЕВ..... А НЕ ООН... там разогнать надо взяточников в ООН за то что тихо незаконно в нарушение Устава назначили ********* членом ООН и засунули нацистов рашистов в Совбез ООН... вообще бы ублюдкам в ООН напомнить что УКРАИНА УЧРЕДИТЕЛЬ ООН И СОГЛАСНО УСТАВА ЕСЛИ ОДИН УЧРЕДИТЕЛЬ ПОКИДАЕТ ООН ООН ПРЕКРАЩАЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ДЕ-ФАКТО ТАК И ДЕ-ЮРЕ....
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08.03.2022 18:30 Відповісти
ООН давно себя дискредитирована.... одобрила гражданскую войну в Конго в угоду хотелок Китая не принимает в противоречие Устава ООН Тайвань.. блокирует решение вопроса Южного и Северного Судана.. пачкала долго мозги Германии после воссоединения.. замутила игры в официоз и волокиту для страны бывшей Югославии но Рашку протащила незаконно и тихо без какой либо процедуры и волокиты...
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08.03.2022 18:38 Відповісти
1. Якщо ти ведеш дискусію в такому тоні, то ти або недорозвинений по життю, або тобі не 59 років.
Швидше все ж таки друге. Людина в такому віці не бере собі такий нік - це забавка молоді.
2. В 1993 році мені вже було 36 р.
3. Нагадаю "старшій людині", що тоді було:
- розвал СРСР, невизначеність, хто і як надовго буде при владі в Москві, Києві;
- "ядерна кнопка" "зависла в повітрі" весь світ не знав, хто і як нею розпорядиться;
- країни G7, побачивши при владі в Росіїї ліберала і трохи демократа Єльцина, всіма силами старались укріпити і зберегти його владу, в першу чергу через ризик потрапдяння конпки "не в ті руки".
Тому все робилось швидко і можливо дещо бездумно. Россію бігом оголосили правонаступником СРСР з усіма повноваженнями. До речі, в той же час почався тиск на Україну з метою ліквідаціії її ядерного арсеналу. Це вони робили з двох причин
- не створювати в світі (а тим більше в Європі) ще одну ядерну країну
- послабити загальний ядерний потенціал тепер вже Росії.

Це я написав длч всіх читачів Цензора.

Але мені здається, що ти все ж таки бот. Ти є в мене в списку підозрілих ніків. Вже думав, що помилився, а тут на. "хлебало закрой" скажеш своєму хазяїну.
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08.03.2022 19:03 Відповісти
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08.03.2022 19:40 Відповісти
ты оправдываешь ВЗЯТКУ В МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ РУКОВОДСТВУ ООН ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РАШКИ В ООН БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ И УСТАВА МОТИВИРУЯ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ СДАННЫМ УКРАИНОЙ....за промокашку.... ТЫ ЯВНО ИПАНУТЫЙ НА ВСЕ МОЗГИ...
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08.03.2022 19:43 Відповісти
Підручник історії, яким користуються в ООН, ймовірно такий...
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08.03.2022 18:24 Відповісти
Яби вони читали це, то розуміли б що їх чекає в разі виграшу параші. Це ж мрія кацапів жити в описаному в цій книзі. А ***** взагалі не раз казав за багатополярний світ.
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08.03.2022 18:28 Відповісти
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08.03.2022 18:26 Відповісти
Взагалі-то Іріш Пресс в своїй публікації посилається сама на себе ))

Може не варто так миттєво реагувати на очевидні фейки?
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08.03.2022 18:27 Відповісти
Кулеба по твоему инфу берёт из прессы.?
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08.03.2022 18:33 Відповісти
Напевно, що так, бо в твітері в нього жодного посилання на документи ООН немає
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08.03.2022 18:38 Відповісти
Тогда это просто ужас для всех нас.
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08.03.2022 18:41 Відповісти
Таки да . И мой пост набирает ещё большей актуальности
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08.03.2022 18:58 Відповісти
Ну так он и написал
Чтоб ООН подтвердило или опровергли эту информацию

А не заявил что ООН это делает
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08.03.2022 18:37 Відповісти
Я в попередній новині про це так і написав - публічно розібратися, якщо фейк - забути.
Можливо він теж інфу з Іріш Пресс отримав.
Але це нічого не значить, це дуже серьозна справа про наклеп на ООН може бути = тоді нехай ООН і розбирається з Іріш Пресс.
Кулеба все зробив правильно.
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08.03.2022 18:45 Відповісти
Наче вже спростували
https://www.rbc.ua/rus/news/oon-oprovergla-zayavleniya-zaprete-nazyvat-1646755741.html
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08.03.2022 18:30 Відповісти
Мені здається зараз дуже багато фейків…
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08.03.2022 18:31 Відповісти
Уже опровергли. Но ни одна тварь же не попросит прощения за свои слова))
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08.03.2022 18:36 Відповісти
100 процентний фейк який миттєво поширили наші недорогегькі ЗМІ на чолі з упячкою

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08.03.2022 18:37 Відповісти
Ящо це був фейк , то навіщо публікувати не перевіривши ?
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08.03.2022 18:37 Відповісти
Похоже что после ВОЙНЫ предется переформатировать и ООни червоный крест которые не соответствуют назначению для чего были созданы.
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08.03.2022 18:38 Відповісти
Бесперечно
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08.03.2022 18:40 Відповісти
И я надеюсь что это фейк)
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08.03.2022 18:51 Відповісти
У ООН нет никакой репутации!
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08.03.2022 19:11 Відповісти
Репутація в ООН все ж таки існує.
Але зараз вона ще гірша ніж у гнилої ВООЗ
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08.03.2022 20:24 Відповісти
 
 