Кулеба закликав ООН спростувати інформацію про заборону слів "війна" чи "вторгнення" щодо дій РФ в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ООН спростувати повідомлення про те, що серед її співробітників заборонили використання слів "війна" та "вторгнення" стосовно агресії РФ проти України.
Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Важко повірити, що ООН могла б запровадити по суті таку саму цензуру, як Кремль зараз в Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН швидко спростувати такі повідомлення, якщо вони неправдиві. На кону репутація ООН", - зазначив Кулеба.
Як повідомлялося, в Irish Times з посиланням на електронний лист, надісланий співробітникам ООН, з’явилася інформація про те, що міжнародна організація заборонила своїм співробітникам називати ситуацію в Україні "війною" або "вторгненням", щоб збалансувати політичну чутливість, оскільки Росія розправляється всередині країни з тими, хто використовує ці слова.
Будь ласка, зачекайте...
https://100widgets.com/others/253-stopwar-widget.html
Швидше все ж таки друге. Людина в такому віці не бере собі такий нік - це забавка молоді.
2. В 1993 році мені вже було 36 р.
3. Нагадаю "старшій людині", що тоді було:
- розвал СРСР, невизначеність, хто і як надовго буде при владі в Москві, Києві;
- "ядерна кнопка" "зависла в повітрі" весь світ не знав, хто і як нею розпорядиться;
- країни G7, побачивши при владі в Росіїї ліберала і трохи демократа Єльцина, всіма силами старались укріпити і зберегти його владу, в першу чергу через ризик потрапдяння конпки "не в ті руки".
Тому все робилось швидко і можливо дещо бездумно. Россію бігом оголосили правонаступником СРСР з усіма повноваженнями. До речі, в той же час почався тиск на Україну з метою ліквідаціії її ядерного арсеналу. Це вони робили з двох причин
- не створювати в світі (а тим більше в Європі) ще одну ядерну країну
- послабити загальний ядерний потенціал тепер вже Росії.
Це я написав длч всіх читачів Цензора.
Але мені здається, що ти все ж таки бот. Ти є в мене в списку підозрілих ніків. Вже думав, що помилився, а тут на. "хлебало закрой" скажеш своєму хазяїну.
Може не варто так миттєво реагувати на очевидні фейки?
Чтоб ООН подтвердило или опровергли эту информацию
А не заявил что ООН это делает
Можливо він теж інфу з Іріш Пресс отримав.
Але це нічого не значить, це дуже серьозна справа про наклеп на ООН може бути = тоді нехай ООН і розбирається з Іріш Пресс.
Кулеба все зробив правильно.
https://www.rbc.ua/rus/news/oon-oprovergla-zayavleniya-zaprete-nazyvat-1646755741.html
Але зараз вона ще гірша ніж у гнилої ВООЗ