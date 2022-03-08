США забороняють весь імпорт російської нафти, газу та енергії, - Байден
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Сполучені Штати Америки вводять заборону на весь імпорт російської нафти та газу.
Про це у своєму виступі заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"Ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу та енергії. Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися у портах США", - наголосив Байден.
США вели переговори з цього питання з союзниками в Європі, які значно більшою мірою, ніж США, залежать від постачання російської нафти. Два поінформовані джерела повідомили у понеділок, що США готові запровадити заборону на імпорт російської нафти.
"Білий дім також координує це питання з лідерами Конгресу, які працюють над прискореним ухваленням закону, який забороняє імпорт нафти з Росії, і це спонукає адміністрацію Байдена працювати у прискореному режимі", повідомило джерело на умовах анонімності.
Сенатор Кріс Кунс заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, що адміністрація Байдена координує свої дії з європейськими союзниками і "хоче переконатися, що ми підготували ґрунт для ефективного запровадження заборони на імпорт російських енергоносіїв".
Ми побачимо підвищення цін на газ тут, у Сполучених Штатах. У Європі буде різке підвищення цін. Це ціна відстоювання свободи та підтримки українського народу, і нам за це доведеться платити", - наголосив сенатор Кунс.
За даними Управління енергетичної інформації (EIA), у 2021 році Сполучені Штати імпортували з Росії в середньому близько 20,4 млн. барелів нафти і нафтопродуктів на місяць, що становить близько 8% імпорту рідкого палива в США.
Будь ласка, зачекайте...
А 75% одобрило это потому- что во-1-х разница в цене не большая- 4 доллара вместо 3. Во-2-х это лишь временно. Арабы уже согласились увеличить добычу. Кроме того- у США и своей нефти хоть залейся- онп дорбывают больше России. Тут почти вчсе мелкие уже пробуренные скважины позатыкали- а крупные и ваообще запрещено законом протыкать.
А во-2-х- Байден пообещал компенсацию за эту небольшую разницу в цене.
Жопа будет, но не сразу.
А остальные пока что полностью не отказались- ищут замену. Но тоже отказываются одна за другой.
Нужно еще поляков с их самолетами дожать
Naidi na tube poslednij interviu perebežčika Šveca.
"Санкции нам помогут встать с колен" = ОК, вставайте.
Россия пыталась спастись- продапть свой стратегический золотой резерв. Но нет- никто не купил!
Теперь все..
Просто там было какое-то соображение удобства- некоторые НПЗ были настроены на более тяжёлую нефть. Но это не критично- лишь бы сама нефть была.
В прошлый раз США позатыкали почти все свои мелкие уже пробуренные скважины- нефтяники были недовольны. Зря трудились, деньги туда всадили- а потом им запретили добывать!
Всё это можно моментально открыть- но не открывают же.
А пока что они вам послали германскую версию Спайков- лучших в мире ПТУР - и я не думаю- что они хуже израильских. Немцы там что-то заменили своим- но не хуже же? И вообще- у Спайков поражаемость 98% что ли- 1 ракета- 1 танк.
https://voca.ro/1enwi9BWZuVf
и миллионов долларов.
сша запретили 20 млн баррелей.
********=159 литра,или 1/6 тонны
20 млн х 12 / 6 = 40 млн
40 / 171 = 0,23
мирных жителей под гостепелем "асвавабидели" видите ли вывели
и "украинские неонацисты" не давали вывести
и так на всех направлениях
только где то на "границе днр" наконец то освободились от нацистов
да блин, кафка плачет
всех этих авкторов репортажей в тюрьму
Вся жизнь его - великий труд.
И государственные блага,
Хоть постепенно, но растут.
слава *****, теперь россияне заживит )
этих кидаров нужно реально доводить до состояния Сев. Кора и держать их в этом состоянии всегда !
поляки выбрали реформы, вступили в НАТО и купили Петриоты за где-то 2,5 млрд. долл.
дорого ?
а Крадивныцтво не дорого ?
А от МОСКВА (без СВІФТ, ВІЗА, більшості західних марок та брендів) ПЕРЕТВОРИТЬСЯ НА ВЕЛИКУ РАГУЛЯТНЮ, В СЕЛО БЕЗ СІЛЬРАДИ))))) І це не може тішити ...
Щоб ніякий дурень на цьому не піарився.
Яка гарна новина 😀
Мене не полишає думка що як би Порох був би президентом і ЗСУ були сильні як ніколи, то і нападу кацапів ніякого б не було. Отака собі думка, бо воює ЗСУ і народ України і воюють бо не мають вибору - перемогти або стати кацапськими рабами. Звісно це гарно що Кацапія горить і розсипається, але жертв зі сторони України багато, після Перемоги України треба бути проаналізувати як це все сталось.