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США забороняють весь імпорт російської нафти, газу та енергії, - Байден

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США забороняють весь імпорт російської нафти, газу та енергії, - Байден

Сполучені Штати Америки вводять заборону на весь імпорт російської нафти та газу.

Про це у своєму виступі заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу та енергії. Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися у портах США", - наголосив Байден.

Також читайте: Нафтогазовий гігант Shell повністю зупиняє купівлю нафти з Росії: "Ми припустилися помилки і нам шкода"

США вели переговори з цього питання з союзниками в Європі, які значно більшою мірою, ніж США, залежать від постачання російської нафти. Два поінформовані джерела повідомили у понеділок, що США готові запровадити заборону на імпорт російської нафти.

"Білий дім також координує це питання з лідерами Конгресу, які працюють над прискореним ухваленням закону, який забороняє імпорт нафти з Росії, і це спонукає адміністрацію Байдена працювати у прискореному режимі", повідомило джерело на умовах анонімності.

Також читайте: Кулеба подякував Shell за намір вийти з усіх нафтогазових проектів РФ

Сенатор Кріс Кунс заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, що адміністрація Байдена координує свої дії з європейськими союзниками і "хоче переконатися, що ми підготували ґрунт для ефективного запровадження заборони на імпорт російських енергоносіїв".

Ми побачимо підвищення цін на газ тут, у Сполучених Штатах. У Європі буде різке підвищення цін. Це ціна відстоювання свободи та підтримки українського народу, і нам за це доведеться платити", - наголосив сенатор Кунс.

Також читайте: Якщо Європа не може сьогодні відмовитися від нафти та газу з РФ, вона може зробити дещо інше, не менш болюче для Росії, - Кулеба

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), у 2021 році Сполучені Штати імпортували з Росії в середньому близько 20,4 млн. барелів нафти і нафтопродуктів на місяць, що становить близько 8% імпорту рідкого палива в США.
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Топ коментарі
+95
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08.03.2022 18:38
+77
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08.03.2022 18:38
+76
Байден-- ДЯКУЮ
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08.03.2022 18:40
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ого- русне звезда
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08.03.2022 18:38 Відповісти
Байден-- ДЯКУЮ
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08.03.2022 18:40 Відповісти
Дові русню, дядя Джо!
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08.03.2022 19:24 Відповісти
Это не Байден, а американский народ, 75% которого проголосовали за эмбарго и заставили администрацию сделать это. Народ, который прекрасно знает, что после этого наши цены на топливо взлетят ЕЩЁ выше. И тем не менее. Хочешь оставаться у власти? Слушай, ****, народ! Здесь это так работает.
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08.03.2022 23:03 Відповісти
Да нет. Это не импульсивные действия- а очередной виток закручиваемой удавки, согласованный со всеми остальными странами.

А 75% одобрило это потому- что во-1-х разница в цене не большая- 4 доллара вместо 3. Во-2-х это лишь временно. Арабы уже согласились увеличить добычу. Кроме того- у США и своей нефти хоть залейся- онп дорбывают больше России. Тут почти вчсе мелкие уже пробуренные скважины позатыкали- а крупные и ваообще запрещено законом протыкать.

А во-2-х- Байден пообещал компенсацию за эту небольшую разницу в цене.
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09.03.2022 00:04 Відповісти
Движется но пока нет, ждём Британию. А вот что скажет Европа?
Жопа будет, но не сразу.
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08.03.2022 19:10 Відповісти
В Европе тоже многие страны отказались от российской нефти- та же Англия. Некоторым странам она вообще не нужна- они её сами экспортируют- Румыния к примеру, Норвегия и тд.

А остальные пока что полностью не отказались- ищут замену. Но тоже отказываются одна за другой.
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09.03.2022 00:11 Відповісти
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08.03.2022 18:38 Відповісти
У него билеты на кобзона.
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08.03.2022 18:41 Відповісти
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08.03.2022 18:48 Відповісти
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08.03.2022 19:59 Відповісти
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08.03.2022 18:38 Відповісти
операция депутинизация
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08.03.2022 18:45 Відповісти
Дерусификация и депутлеризация
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08.03.2022 19:22 Відповісти
шанс для Венесуэлы и Ирана.
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08.03.2022 18:39 Відповісти
Дякуємо, Джо!
Нужно еще поляков с их самолетами дожать
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08.03.2022 18:39 Відповісти
ničiogo žžatj ne treba. Vsio užo v procese.
Naidi na tube poslednij interviu perebežčika Šveca.
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08.03.2022 19:59 Відповісти
.......ну вот, долго не мусолили.......ЕС, когда раздуплитесь?.....
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08.03.2022 18:39 Відповісти
Теперь еще золото заблокируйте...и винторогие пенсионеры в паРаше будут аплодировать ***** стоя...
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08.03.2022 18:39 Відповісти
nepoverish, no budet, oni takije.Jesli pomnish sankciji protiv korupcionerov, tak stada svoih zhivodjorov rvanula zashchistjatj zapretiv svoim sirotam imetj buduishchego.
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08.03.2022 18:54 Відповісти
Не будуть. Ні вони, ні ці. На жаль...

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08.03.2022 19:10 Відповісти
Навіщо викладати пропаганду, яку ми ще з 14го знаємо?
"Санкции нам помогут встать с колен" = ОК, вставайте.
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08.03.2022 19:47 Відповісти
vstatj (vernee opustitsia) s kolen v koleno-loktevuju...
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08.03.2022 20:02 Відповісти
УЖЕ США заблокировали российское золото- вчера.

Россия пыталась спастись- продапть свой стратегический золотой резерв. Но нет- никто не купил!
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09.03.2022 00:14 Відповісти
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08.03.2022 18:41 Відповісти
Навіть не сумнівався в США, вони багато роблять зараз для нас, ми навіть не знаєм і 50%
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08.03.2022 18:41 Відповісти
Не знаю... Но импорт США нефти из россии составляет всего 5% их импорта. Много ли это?
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08.03.2022 18:43 Відповісти
Не мало...Плюс к этому там нефтяные терминалы куда сливалась нефть...а потом продавалась на бирже и вывозилась...
Теперь все..
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08.03.2022 18:45 Відповісти
даже в статье написано 8
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08.03.2022 18:47 Відповісти
Не заметила. Раньше читала, что 5.
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08.03.2022 18:49 Відповісти
Але для кацапів це було 30% їх імпорту, тобто третину свого імпорту вони вже втратили.
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08.03.2022 18:51 Відповісти
Импорта или все таки экспорта?
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08.03.2022 18:56 Відповісти
Так, експорту, звичайно.
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08.03.2022 20:16 Відповісти
Не неси чушь!! Ты хочешь сказать что 25млн барелей это 30 процентов их экспорта?? В 21ом году рассия экспортировала 1300-1400 млн барелей. Так что эти 25млн капля в море. Вот если ЕС откажется тогда будет норм
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08.03.2022 19:01 Відповісти
25 млн барелей в месяц,в год 300 млн. Как то не совсем капля в море
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08.03.2022 19:12 Відповісти
17 млрд. долларов.
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08.03.2022 18:52 Відповісти
Тут даже не запрет нефти важен-а главное "ТОКСИЧНОСТЬ ПОКУПКИ НЕФТИ У РФ" и теперь многие фирмы и концерны мира трижды подумают -покупать ли им "КРОВАВУЮ НЕФТЬ" и подпасть под вторичный многомиллиардный штраф от какого то крупного американского банка
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08.03.2022 18:53 Відповісти
В США нефти хоть залейся- они её добывают больше России.

Просто там было какое-то соображение удобства- некоторые НПЗ были настроены на более тяжёлую нефть. Но это не критично- лишь бы сама нефть была.

В прошлый раз США позатыкали почти все свои мелкие уже пробуренные скважины- нефтяники были недовольны. Зря трудились, деньги туда всадили- а потом им запретили добывать!

Всё это можно моментально открыть- но не открывают же.
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09.03.2022 00:21 Відповісти
Імпорт російської нафти, газу та енергії йде вслід за російським кораблем!
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08.03.2022 18:43 Відповісти
всеж таки !!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.03.2022 18:44 Відповісти
Москаляка одержав фітіляку від дядечка Джо
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08.03.2022 18:45 Відповісти
Не переживайте за немчуру- они знают что делают. Когда найдут другую нефть- тоже откажутся.

А пока что они вам послали германскую версию Спайков- лучших в мире ПТУР - и я не думаю- что они хуже израильских. Немцы там что-то заменили своим- но не хуже же? И вообще- у Спайков поражаемость 98% что ли- 1 ракета- 1 танк.

https://voca.ro/1enwi9BWZuVf
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09.03.2022 00:34 Відповісти
В немчура будет продолжать оплачивать геноцид украинцев.
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08.03.2022 18:47 Відповісти
Немчурины яйца на стадии закрепления в слесарных тисках.
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08.03.2022 18:51 Відповісти
Написали що теж позбудуться імпорту енергоресурсів, тільки начебто до кінця року.
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08.03.2022 18:52 Відповісти
Байден ще трошки гвинтик у лещатах на півоберта зробить і будуть завтра готові. Вони починали відмовки з 2025 року.
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08.03.2022 19:02 Відповісти
а ну тогда у нас куча времени конечно...
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08.03.2022 22:02 Відповісти
Ну хоч так
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08.03.2022 18:49 Відповісти
Смотрите, не всё перемога....США крупнейший ЭКСПОРТЁР нефти, они и так её не импортировали из параши, имитация санкций на фоне нежелания закрыть наше небо...включайте свои мозги, это политические игры.
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08.03.2022 18:50 Відповісти
Судя по всему тебе включить нечего...по причине отсутствия мозгов...
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08.03.2022 18:53 Відповісти
8% от американского рынка - это дохху ища - и нефти,
и миллионов долларов.
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08.03.2022 18:54 Відповісти
8 процентов импорта это много???это полтора(!!!) процента экспорта рассии за 21ый год. Они за 21ый год экспортировали 1300 млн барелей, а США отказалась от 20😑 Основные потребители ЕС и Азия. Вот если они откажутся то это существенно ударит по рашке
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08.03.2022 19:07 Відповісти
США подали пример, теперь можно нагибать Германию и Европу.
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08.03.2022 19:09 Відповісти
20 в месяц,ты читать что ли не умеешь?
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08.03.2022 19:13 Відповісти
Чувак, ну где мозги а где ты? ))))
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08.03.2022 18:59 Відповісти
Это мы давно ждали!
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08.03.2022 18:52 Відповісти
Гуд.
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08.03.2022 18:52 Відповісти
👍👍👍👍👍
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08.03.2022 18:55 Відповісти
россия в 2021 экспортровала 171 млн тонн.
сша запретили 20 млн баррелей.
********=159 литра,или 1/6 тонны
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08.03.2022 18:57 Відповісти
Где-то 23%
20 млн х 12 / 6 = 40 млн
40 / 171 = 0,23
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08.03.2022 19:32 Відповісти
Это серьёзно. Признаю, не верил до последнего. Респект!
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08.03.2022 18:58 Відповісти
На выборах 2024 я буду голосовать за Джо Байдкна. .
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08.03.2022 18:58 Відповісти
эти уроды охренели
мирных жителей под гостепелем "асвавабидели" видите ли вывели
и "украинские неонацисты" не давали вывести
и так на всех направлениях
только где то на "границе днр" наконец то освободились от нацистов
да блин, кафка плачет
всех этих авкторов репортажей в тюрьму
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08.03.2022 18:59 Відповісти
русский корабль с русской нефтью, иди нх.
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08.03.2022 19:02 Відповісти
Владимир Путин - он трудяга:
Вся жизнь его - великий труд.
И государственные блага,
Хоть постепенно, но растут.

слава *****, теперь россияне заживит )
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08.03.2022 19:03 Відповісти
Макдональдсы все им закройте! Пускай лопухи жруть, как в КНДР!
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08.03.2022 19:04 Відповісти
Наоборот, откройте новые, и травите тварей.
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08.03.2022 19:10 Відповісти
"щи да каша - пища наша", а квас вместо пепси-колы

этих кидаров нужно реально доводить до состояния Сев. Кора и держать их в этом состоянии всегда !
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08.03.2022 19:21 Відповісти
Америка!!!! Пожалуйста,дайте нам мощные системы ПВО
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08.03.2022 19:06 Відповісти
купи !

поляки выбрали реформы, вступили в НАТО и купили Петриоты за где-то 2,5 млрд. долл.

дорого ?
а Крадивныцтво не дорого ?
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08.03.2022 19:23 Відповісти
По-суті...Омск, Томск, Барнаул клали на ці санкції, Там москалі, як ходили на дирки в туалєтні будки на вулиці, так і будуть ходити....



А от МОСКВА (без СВІФТ, ВІЗА, більшості західних марок та брендів) ПЕРЕТВОРИТЬСЯ НА ВЕЛИКУ РАГУЛЯТНЮ, В СЕЛО БЕЗ СІЛЬРАДИ))))) І це не може тішити ...
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08.03.2022 19:11 Відповісти
Кстати, самые крупные залежи нефти в мире не на рахе, не в Саудовской Аравии, а в Венесуэле. Которая сейчас под американскими санкциями. Американцы сейчас запросто снимут санкции с Венесуэлы, и потерю рашкиной нефти в мире со временем никто не заметит. да и Венесуэлу вместо помойки превратят в новый Дубай.
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08.03.2022 19:24 Відповісти
Сьогодні якраз була інформація - що США вже ведуть переговори з Венесуелою і Іраном про заміну рос. нафти нафтою з цих країн.
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08.03.2022 19:29 Відповісти
Молодці. Тепер би ще дали нам ППО і літаки - і ціни б їм не було.
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08.03.2022 19:27 Відповісти
Якщо вони і дадуть, то мовчки.
Щоб ніякий дурень на цьому не піарився.
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08.03.2022 20:07 Відповісти
США забороняють весь імпорт російської нафти, газу та енергії, - Байден Джерело: https://censor.net/ua/n3322907
Яка гарна новина 😀
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08.03.2022 20:28 Відповісти
Расія - давай дасвіданія
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08.03.2022 20:48 Відповісти
Наконец, Джо проснулся.
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08.03.2022 20:55 Відповісти
Рідкісно гарна і оптимістична новина.
Мене не полишає думка що як би Порох був би президентом і ЗСУ були сильні як ніколи, то і нападу кацапів ніякого б не було. Отака собі думка, бо воює ЗСУ і народ України і воюють бо не мають вибору - перемогти або стати кацапськими рабами. Звісно це гарно що Кацапія горить і розсипається, але жертв зі сторони України багато, після Перемоги України треба бути проаналізувати як це все сталось.
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08.03.2022 22:26 Відповісти
Готов платить 3 евро за литр в Европе, лишь бы на параше сосали писю.
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09.03.2022 01:15 Відповісти
 
 