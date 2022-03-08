ООН спростувала заяви про заборону називати дії РФ в Україні війною
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В ООН спростували інформацію про те, що нібито заборонили своїм співробітникам називати дії Росії в Україні "війною" чи "вторгненням". Раніше про це заявили іноземні ЗМІ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ООН Стефана Дюжарріка, якого цитує The Guardian.
"ООН заперечує, що її співробітникам було наказано не використати слова "війна" чи "вторгнення" щодо ситуації в Україні, - заявив Дюжаррік.
Своєю чергою він пригадав нещодавній пост у Twitter заступника генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло, в якому містився коментар "ця війна безглузда".
"Майже два тижні тому до болю ясно, що найбільше постраждали після вторгнення Росії в Україну мирні жителі - убиті, поранені, переміщені. Ця війна безглузда. Ми готові підтримати всі добросовісні зусилля на переговорах щодо припинення кровопролиття", - написала раніше ДіКарло.
Речник ООН також зазначив, що співробітників Організації просять оформляти будь-які повідомлення щодо України, а також з інших політичних питань таким чином, щоб це відповідало позиції Організації та заявам генерального секретаря.
Проте він не виключив що подібного роду листи про заборону міг надіслати керівник якоїсь частини ООН, але про такі випадки йому наразі не відомо.
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Чому не відповів на мій комент?
Давай далі образи, бризкай слиною....
сцикуни засцали..
Мудрий нарід знову хаває все те лайно, аж за вухами лящить.
Українці, наша перемога в єдності.
На всі питання будемо давати оцінку, і виносити вироки після перемоги над ордою.
Слідкуємо за руками.
Учитывая какая шляпа ООН.....
Тобто або то був фейк, або якийсь кацап тишком-нишком намагався зароскомадзорити частину оон