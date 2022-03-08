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ООН (2758) Дюжаррік (13) Дікарло Розмарі (16)

ООН спростувала заяви про заборону називати дії РФ в Україні війною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ООН спростувала заяви про заборону називати дії РФ в Україні війною

В ООН спростували інформацію про те, що нібито заборонили своїм співробітникам називати дії Росії в Україні "війною" чи "вторгненням". Раніше про це заявили іноземні ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ООН Стефана Дюжарріка, якого цитує The Guardian.

"ООН заперечує, що її співробітникам було наказано не використати слова "війна" чи "вторгнення" щодо ситуації в Україні, - заявив Дюжаррік.

Своєю чергою він пригадав нещодавній пост у Twitter заступника генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло, в якому містився коментар "ця війна безглузда".

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"Майже два тижні тому до болю ясно, що найбільше постраждали після вторгнення Росії в Україну мирні жителі - убиті, поранені, переміщені. Ця війна безглузда. Ми готові підтримати всі добросовісні зусилля на переговорах щодо припинення кровопролиття", - написала раніше ДіКарло.

Речник ООН також зазначив, що співробітників Організації просять оформляти будь-які повідомлення щодо України, а також з інших політичних питань таким чином, щоб це відповідало позиції Організації та заявам генерального секретаря.

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Проте він не виключив що подібного роду листи про заборону міг надіслати керівник якоїсь частини ООН, але про такі випадки йому наразі не відомо.
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Топ коментарі
+19
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08.03.2022 18:55
+14
Вот так и работает кацапская пропаганда. Развели панику на ровном месте, паникеры подхватили и понеслась. Люди со слабой психикой подавлены, все пропало, все враги, никто нам не помогает. Именно этого и добиваются кацапы. Блицкриг остановлен, военным путем Украину завоевать не удалось, поэтому перешли к ментальной войне, чтобы украинцы опустили руки и сами впустили врага в крепость.
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08.03.2022 18:56
+11
Даже цензор хавает фейки,что тогда говорить о простых смертных....проверяйте сначала.
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08.03.2022 18:54
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Попытки были но это направда. Как бы не взлетели,там жопой крутить
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08.03.2022 18:53 Відповісти
Український блогер Дмітрій Назаренко , який до того ж робить стріми в рф, поставив на аватар свого каналу літеру Z
https://www.youtube.com/channel/UCV8IhojXl8JYg1YvrrLWQdw
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08.03.2022 18:58 Відповісти
Ця зет в нього вже багато років і він там тролить телефонних шахраїв.
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08.03.2022 19:58 Відповісти
Ви б ще Зорро звинуватили.
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08.03.2022 20:00 Відповісти
ага обделались лайном внутренние документы были и не стало.. пока фото не появится в Инете с бланком подписями печатями вот тогда будет интересно а может ХОТЕЛИ В ООН АТКОЕ СДЕЛАТЬ А КТО ТО слил опережая гадость инфу..
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08.03.2022 18:53 Відповісти
Ти ще тут БОТ-москалик?

Чому не відповів на мій комент?

Давай далі образи, бризкай слиною....
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08.03.2022 19:50 Відповісти
Даже цензор хавает фейки,что тогда говорить о простых смертных....проверяйте сначала.
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08.03.2022 18:54 Відповісти
РБК-Україна постійно співала оди ОПЗЖшниаам, чому дивуватись
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08.03.2022 18:54 Відповісти
Съехали...
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08.03.2022 18:55 Відповісти
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08.03.2022 18:55 Відповісти
Супер !!!
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08.03.2022 19:03 Відповісти
Вот так и работает кацапская пропаганда. Развели панику на ровном месте, паникеры подхватили и понеслась. Люди со слабой психикой подавлены, все пропало, все враги, никто нам не помогает. Именно этого и добиваются кацапы. Блицкриг остановлен, военным путем Украину завоевать не удалось, поэтому перешли к ментальной войне, чтобы украинцы опустили руки и сами впустили врага в крепость.
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08.03.2022 18:56 Відповісти
ООН уже тоже созрело- что бы его раз...башили, отстойник тот ещё.
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08.03.2022 18:58 Відповісти
він не виключив що подібного роду листи про заборону міг надіслати керівник якоїсь частини ООН, але про такі випадки йому наразі не відомо..

сцикуни засцали..
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08.03.2022 19:41 Відповісти
сейчас очень много вюросов, нужно перепроверять инфу
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08.03.2022 18:58 Відповісти
Всем привет , прошу помочь жалобами на ютуб канал рашиста , который сидит в США и пропагандирует рюский мир . Канал , Саня во Флориде .
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08.03.2022 19:00 Відповісти
ТО все даремно. Вони не відреагують, порахують рев'юбомбінгом, бо із за кордону. Треба підключати громаду із США, хай вони займуться.
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08.03.2022 19:03 Відповісти
тю, то то був хФейк вiд iноземних змi iноземнi змi то мабуть "соловйов ****** ньюс"
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08.03.2022 19:00 Відповісти
Всього лиш лівацька преса + журнашлюхи.
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08.03.2022 19:06 Відповісти
Бутусов, блет. Шо то була за новина, виправдовуйся.
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08.03.2022 19:02 Відповісти
Он занят, хер@чит русских десантников. Это важнее, а народу нужно научиться самому разбираться, где ложь, а где нет. Не маленькие уже...
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08.03.2022 19:25 Відповісти
так а може кацапи захватили цензор жарт iхнi мамкинi хацкери нiчого не вмiють
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08.03.2022 19:04 Відповісти
яка )(ер різниця..все одно ООН ...вважаю то балаканина а не рішення дієві
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08.03.2022 19:04 Відповісти
"...не преуспев ни на земле, ни в воздухе враг бросил основные усилия на информационно-психологические операции против населения Украины."

Мудрий нарід знову хаває все те лайно, аж за вухами лящить.
Українці, наша перемога в єдності.
На всі питання будемо давати оцінку, і виносити вироки після перемоги над ордою.
Слідкуємо за руками.
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08.03.2022 19:05 Відповісти
Это вполне могло быть

Учитывая какая шляпа ООН.....
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08.03.2022 19:09 Відповісти
Не тримайте ООН за ідіотів.
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08.03.2022 19:12 Відповісти
Це не просто війна. А повальна сєкір-башка усьому смердючому сортирному руському міру.
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08.03.2022 19:05 Відповісти
Невже хтось сумнівться в тому що раха купила половину персоналу оон, між іншим персонал набирають з різних краін, і з рахи там вистачає работніков
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08.03.2022 19:16 Відповісти
Я читав цю статтю в Irish Times (видається з 1859 року), там саме так і написано. Може це фейк, який ірландцям згодували російські пропагандони. А може якійсь бюрократ в ООН дійсно проявив ініциативу.
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08.03.2022 19:24 Відповісти
На планете 200 государств. И в каждом сотни газет. Как же класно и совершенно случайно журналисти УП нашли именно єту статтю в Ирландии

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08.03.2022 19:27 Відповісти
ООН заперечує, що її співробітникам було наказано... Проте він не виключив що подібного роду листи про заборону міг надіслати керівник якоїсь частини ООН, але про такі випадки йому наразі не відомо.

Тобто або то був фейк, або якийсь кацап тишком-нишком намагався зароскомадзорити частину оон
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08.03.2022 19:37 Відповісти
Кому что, а голому - баня. Вы миротворцев собирайте. Это ваша основная функция А - нет, зачем вообще нужна ООН? Короче, иди ты ООН, как и российский военный корабль - на хер..
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08.03.2022 19:40 Відповісти
Я городив що це фей
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08.03.2022 19:45 Відповісти
 
 