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Мільйон доларів за літак, пів мільйона за вертоліт та громадянство вільної країни, - Укроборонпром оголосив спокусливі умови для російських льотчиків
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Державний концерн "Укроборонпром" оголосив величезні премії для російських пілотів, які угонять свої літальні апарати.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці концерну.
"За рішенням генерального директора Юрія Гусєва ДК "Укроборонпром" готовий виплатити премії за викрадену бойову авіаційну техніку окупантів!
1 000 000 долларів США — за викрадений чи трофейний боєздатний літак.
500 000 долларів США — за захоплений військовий гелікоптер у робочому стані.
Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни!" - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+61 Aleksey NotBad
показати весь коментар08.03.2022 19:03
+43 Онотоле Онотольевич
показати весь коментар08.03.2022 19:05
+39 Aleksey NotBad
показати весь коментар08.03.2022 19:01
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С-400 гамно
Достижением которого было сбитие гражданского самолёта
Эти ПВО комплексы бессильны и боятся современных байрактаров , для гигантского слона мышь тоже опасна ,в жизни подобных примеров много
p. s . у каждого оружия свои определённые задачи и как следствие есть преимущества и есть слабые места, нужно дружить с головой ,обслуживать технику и тогда это будет работать
щас....
-что они хотели этим сказать?
До того ж своєчасне.
В перші дні війни кацапи над ни би посміялись, а зараз замисляться. Отримати лимон і злиняти в ЄС чи Штати, прикольно.
Его надо садить в третьей стране, или как?
Беленко в 1976-м угнал МиГ-25 и не смотря на мирное время и фактор неожиданности это было самой большой проблемой.
Где особо нечего разрушать с воздуха.
А то он может сказать "Я сдаюсь" и захерачить из всего оружия.
А может сдаваться, а ему не поверят и собьют.
Алгоритм передачи должен быть безопасным.
Разом з ними в авіазєднання, які задіяні до нападу на Україну найближчим часом відрядять і курсантів-винищувачів з Армавірського факультету КВВАУЛ.
За відкритою інформацією з російських ЗМІ у ВКС РФ дифіцит льотчиків на 2021 рік (озвучив міністр Шойгу) складала близько 1300 чоловік. Після появи перших втрат літаків і полонених пілотів, бажаючих "працювати" по Україні значно поменшало, тож садять за штурвали дітей по 19-20 років і примушують їх вбивати мирних людей...