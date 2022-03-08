Мільйон доларів за літак, пів мільйона за вертоліт та громадянство вільної країни, - Укроборонпром оголосив спокусливі умови для російських льотчиків

Державний концерн "Укроборонпром" оголосив величезні премії для російських пілотів, які угонять свої літальні апарати.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці концерну.

"За рішенням генерального директора Юрія Гусєва ДК "Укроборонпром" готовий виплатити премії за викрадену бойову авіаційну техніку окупантів!

1 000 000 долларів США — за викрадений чи трофейний боєздатний літак.

500 000 долларів США — за захоплений військовий гелікоптер у робочому стані.

Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни!" - зазначається у повідомленні.

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