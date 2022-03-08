СБУ затримала на Житомирщині майора-зрадника, який втік з країни у 2014, а тепер повернувся. ВІДЕО

СБУ масово затримує зрадників, які зараз повернулися в Україну у складі російських військ.

Про це повідомляє прес служба відомства у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось цей майор, заступник командира батальйону, є громадянином України. У 2014 році під час анексії Криму, будучи військовослужбовцем ВМС, він перейшов на бік ворога. Зрадив присягу та вступив на військову службу до збройних сил РФ. У березні 2014 отримав паспорт громадянина РФ, а у 2020 році його удостоїли звання ветерана бойових дій. Зрадник потрапив в український полон на Житомирщині", - повідомили в СБУ.

У відомстві зазначили, що зраднику доведеться відповідати не тільки за війну, а й за зраду України в 2014.

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У розмові з дружиною майор питає, чи розповідає, що вони зайшли як агресори, що вони думали, що йдуть на поміч народу, але народ в Україні проти них.

"З вилами, граблями зустрічають, кричать: ідіть звідси, ви - агресори", - розповів чоловік дружині.