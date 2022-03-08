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Новини Війна в Україні
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війна (56233) Житомирщина (1039) зрада (401) СБУ (10010)

СБУ затримала на Житомирщині майора-зрадника, який втік з країни у 2014, а тепер повернувся. ВІДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ масово затримує зрадників, які зараз повернулися в Україну у складі російських військ.

Про це повідомляє прес служба відомства у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось цей майор, заступник командира батальйону, є громадянином України. У 2014 році під час анексії Криму, будучи військовослужбовцем ВМС, він перейшов на бік ворога. Зрадив присягу та вступив на військову службу до збройних сил РФ. У березні 2014 отримав паспорт громадянина РФ, а у 2020 році його удостоїли звання ветерана бойових дій. Зрадник потрапив в український полон на Житомирщині", - повідомили в СБУ.

У відомстві зазначили, що зраднику доведеться відповідати не тільки за війну, а й за зраду України в 2014.

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У розмові з дружиною майор питає, чи розповідає, що вони зайшли як агресори, що вони думали, що йдуть на поміч народу, але народ в Україні проти них.

"З вилами, граблями зустрічають, кричать: ідіть звідси, ви - агресори", - розповів чоловік дружині.
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Топ коментарі
+19
А зрадників, на відміну від росіян, потрібно показово вішати, щоб інші замислились.
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08.03.2022 19:04
+15
вбити на ***
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08.03.2022 19:03
+8
Ну все на лице-зрада, окупант... розстріляти
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08.03.2022 19:04
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08.03.2022 19:03 Відповісти
А зрадників, на відміну від росіян, потрібно показово вішати, щоб інші замислились.
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08.03.2022 19:04 Відповісти
Ну все на лице-зрада, окупант... розстріляти
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08.03.2022 19:04 Відповісти
дібрались до житомирщини падли.?.то надвичайно стратегічна трасса..вони вчора перлись до неї
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08.03.2022 19:06 Відповісти
Надо лишить его звания Ветерана вооруженных сил!
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08.03.2022 19:14 Відповісти
Для чого затримували? Щоб знову за гроші відпустити. Зрадники повинні знищуватись негайно.
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08.03.2022 19:21 Відповісти
Відпустят,бо дуже ліберальні по відношенню до ворогів України.
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08.03.2022 19:32 Відповісти
это уже не смешно. вы че специально людей дрочите этими пленениями. приговор, и пуля в затылок
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08.03.2022 19:44 Відповісти
Предатель, к тому же старший офицер, а косит под кацапа-незнайку!
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08.03.2022 19:48 Відповісти
Таких відразу "при спробі втечі".
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08.03.2022 20:58 Відповісти
Если не стрелял в украинцев (и приказов таких не отдавал), то отпустите обратно в мордор. Пусть там размножается. Такие орки самые полезные.
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08.03.2022 22:06 Відповісти
А как это возможно проверить ,стрелял не стрелял ?Ни один убийца сам на себя не даст показания‼️ Предатель пришёл УБИВАТЬ
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08.04.2022 16:31 Відповісти
 
 